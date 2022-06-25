«Локо» вернулся на свою базу после ремонта. Что изменилось за полтора года? Фото

«Локомотив» открыл для журналистов свои двери на базе в Баковке. А заодно провёл экскурсию. Основные вещи не изменились. Поля, основной корпус и даже маленький фонтанчик – всё на своих местах. А вот по деталям изменений хватает.

Сами поля реконструировали – потребовалось перепрошивка. Но главное – появились осветительные мачты. «Теперь можно тренироваться и вечером. Особенно актуально в осенне-весенний период», – объяснил руководитель базы Станислав Амелин.

Самое заметное, что появилось на базе – новое здание прямо у поля. Там расположился тренажёрный зал. Его предложил установить тренер по физподготовке Сергей Алексеев по примеру базы в Марбелье. Удобно тем, что футболистам каждый раз будет близко идти от поля.

Идея появилась давно – реконструкция базы началась ещё в декабре 2020 года и закончилась только сейчас при новом начальстве. Правда, тренажёры пока прежние – привезли с «РЖД Арены». Скоро должны подъехать новые.

Показали и медицинский кабинет, который теперь готов работать 24 на 7, по словам сотрудников.

«Среди прочего у нас два высокоиндуктивных магнита (помогает с реабилитацией после травм. – Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, мало кто из кубов РПЛ может похвастаться сразу двумя. Так мы успеваем большее количество людей охватывать за то же время», – объяснил главный врач Игорь Калюжный.

Такой вот стиль получается у нового «Локо» – помолодевшая база, помолодевший состав.