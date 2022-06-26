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Самые длинные выносы мяча из аута в футболе, футболистка кидает мяч, как Рори Делап

Рори Делап с кудрями. В женском футболе есть свой мастер аутов
Ульяна Лукьянченко
Свейндис Джейн Йонсдоттир
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Матчи девушек из «Вольфсбурга» стоит смотреть уже хотя бы ради бросков Свейндис Йонсдоттир.

Свейндис Джейн Йонсдоттир играет за «Вольфсбург» и сборную Исландии. В этом году она взяла Бундеслигу, в прошлом сезоне стала лучшей футболисткой Исландии, а ещё её называют главной звездой исландской сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт в июле в Англии. Ей всего 21, но она уже одна из ярчайших личностей в мировом женском футболе. В том числе благодаря своим мощнейшим аутам.

Свейндис Джейн Йонсдоттир, «Вольфсбург» — «Барселона»

Свейндис Джейн Йонсдоттир, «Вольфсбург» — «Барселона»

Фото: David Ramos/Getty Images

Её вбрасывания мяча из аута часто помогают «Вольфсбургу» в атаке, мяч долетает аж до штрафной. Зацените подборку.

В «Твиттере» утверждают, что выносы мяча из аута от Йонсдоттир — длиннейшие в современном футболе.

Ирландец Рори Делап вошел в историю благодаря своим невероятно длинным вбрасываниям мяча из аута, играя за «Сток Сити» с 2007 по 2013 год. Его необычный скилл помог команде пробиться в Премьер-лигу, а соперники сравнивали его ауты с угловыми и штрафными. В детстве Делап метал копьё, это в дальнейшем и помогло его футбольной карьере.

Рори Делап, «Сток Сити»

Рори Делап, «Сток Сити»

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Теперь такая красота и в женском футболе!

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