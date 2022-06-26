Рори Делап с кудрями. В женском футболе есть свой мастер аутов

Свейндис Джейн Йонсдоттир играет за «Вольфсбург» и сборную Исландии. В этом году она взяла Бундеслигу, в прошлом сезоне стала лучшей футболисткой Исландии, а ещё её называют главной звездой исландской сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт в июле в Англии. Ей всего 21, но она уже одна из ярчайших личностей в мировом женском футболе. В том числе благодаря своим мощнейшим аутам.
Свейндис Джейн Йонсдоттир, «Вольфсбург» — «Барселона»
Фото: David Ramos/Getty Images
Её вбрасывания мяча из аута часто помогают «Вольфсбургу» в атаке, мяч долетает аж до штрафной. Зацените подборку.
В «Твиттере» утверждают, что выносы мяча из аута от Йонсдоттир — длиннейшие в современном футболе.
Ирландец Рори Делап вошел в историю благодаря своим невероятно длинным вбрасываниям мяча из аута, играя за «Сток Сити» с 2007 по 2013 год. Его необычный скилл помог команде пробиться в Премьер-лигу, а соперники сравнивали его ауты с угловыми и штрафными. В детстве Делап метал копьё, это в дальнейшем и помогло его футбольной карьере.
Рори Делап, «Сток Сити»
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Теперь такая красота и в женском футболе!
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