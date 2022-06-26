«Зенит» нашёл двух игроков вместо Юри Алберто. Но обмен кажется неравноценным

Вратарь и левый вингер «Коринтианса» в сумме стоят в шесть раз меньше, чем «Зенит» заплатил за форварда.

21 июня ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из РПЛ до конца сезона-2022/2023. Это решение тут же сказалось на составах команд нашей лиги: первые легионеры начали покидать Россию в день заявления международной федерации футбола. Так, например, «Зенит» теряет Юри Алберто. 21-летний форвард близок к переходу в «Коринтианс». По информации журналиста Фабио Алейшо, Алберто может стать игроком бразильского клуба в обмен на вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

Неудивительно, что «Зенит» рассматривает одного из вратарей «Коринтианса». Эта позиция у сине-бело-голубых – самая проблемная. Заменить Андрея Лунёва за счёт подписания Станислава Крицюка не удалось. Новый голкипер сыграл лишь 11 матчей в сезоне, пропустил 15 мячей и сломался. Сейчас у «Зенита» остаются два игрока этого амплуа – 35-летний Михаил Кержаков и молодой Даниил Одоевский. Что касается бразильца с русским именем Иван, то он перешёл в «Коринтианс» за € 2 млн в январе этого года. Однако игрового времени практически не получал, а сидел под капитаном команды Кассио Рамосом, который провёл почти все матчи. У Ивана же три игры (одна – на ноль) и два пропущенных мяча.

До прихода в «Коринтианс» 24-летний голкипер выступал в Серии B – за «Понте Прету». В составе этой команды Иван провёл 121 матч, пропустил 132 гола и 45 раз сыграл на ноль. Как ни удивительно, из «Понте Преты» вратарь дважды вызывался в первую сборную Бразилии: в 2019 году на товарищеские встречи с Колумбией и Перу, а через полгода – на матчи отбора ЧМ-2022 с Боливией и Перу. А ведь у него вообще не было опыта игры в бразильской Серии А! Кстати, вратарь уже знаком с Юри Алберто и Венделом. Вместе с ними Иван выступал за олимпийскую сборную Бразилии (10 матчей).

Говоря о сильных качествах Ивана, следует отметить, что он обладает хорошей реакцией и прыгучестью. Кроме того, бразильский вратарь отлично держит мяч под прессингом и часто выходит за пределы штрафной, чтобы закрыть пространство за спинами защитников. Ещё одно важное качество Ивана – отражение штрафных ударов. В этом компоненте бразилец, пожалуй, лучше Кержакова и Одоевского.

Иван (вратарь «Коринтианса») Фото: corinthians.com.br

Густаво Мантуан – 21-летний левый вингер и воспитанник «Коринтианса». За первую команду Густаво сыграл уже 36 матчей, отметился четырьмя голами и одним ассистом. Бразилец точно и сильно бьёт с двух ног, хорош в дриблинге, открывании и завершении атак.

Но, несмотря на положительную характеристику, Густаво пока уступает Алберто в игровом плане. Обоим игрокам по 21 году, однако Юри выглядит более готовым футболистом для матчей уровня РПЛ. Трансферная стоимость это подтверждает: Алберто дороже своего соотечественника в 10 раз.

Густаво Мантуан («Коринтианс») Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Мантуана связывает с «Коринтиансом» контракт до 2025 года. Его называют молодой звездой клуба, но, похоже, ради Алберто с ним готовы расстаться. Кстати, в октябре 2020 года Густаво был прооперирован после травмы «крестов», полученной во время тренировочного матча сборной Бразилии до 20 лет, из-за чего не играл семь месяцев. Стоит отметить, что это была третья травма вингера за короткий период.Тем не менее в последних матчах Мантуан вышел на главные роли в «Коринтиансе»: забил два гола в Серии А и отметился победным мячом в игре с «Сантосом» в Кубке Бразилии.

Видео игры Густаво Мантуана.



Аренду Ивана и Мантуана в обмен на Алберто сложно считать равноценной сделкой. Да, «Зениту» нужен вратарь, и теоретически бразильский голкипер может стать первым номером, однако даже вдвоём игроки «Коринтианса» не стоят € 25 млн, которые сине-бело-голубые заплатили за Юри. А высокая травматичность Мантуана – точно не то, что нужно «Зениту».