У «Зенита» и «Спартака» поровну матчей в Европе. Чьи результаты круче

После бана России в Европе «Зенит» и «Спартак» оказались в уникальной ситуации. У обеих команд сейчас по 190 матчей в еврокубках за российский период. Понятно, что если бы отстранение случилось чуть позже или немного раньше, то картина была бы иной. Ведь Питер успел дважды сыграть с «Бетисом», а «Спартак» с «Лейпцигом» – нет. Но всё это условности. Как минимум в ближайший сезон равенство сохранится. А вероятно, и на более долгий срок. Так что самое время проанализировать то, что есть сейчас.

У «Спартака» огромное преимущество в 90-е. Команда играла в Европе в семь раз чаще

Российские команды с новым флагом и обновлённым гимном появились в еврокубках в сезоне 1992/1993. «Зениту» в тот период до этого было очень далеко, а вот «Спартак» участвовал в Кубке кубков. И даже дошёл до полуфинала, где проиграл «Антверпену». Всего в первом сезоне команда сыграла восемь матчей в Европе – не так уж и мало для клуба из новой страны.

Дальше – большая лигочемпионская история. Великие матчи с «Барселоной», «Баварией», «Блэкберном» – три сезона подряд «Спартак» квалифицировался в главный европейский турнир. Были как громкие победы – например, над «Блэкберном», так и запоминающиеся поражения – от «Барсы». Потом на два сезона «Спартак» опустился в Кубок УЕФА: сначала дошёл до 1/16 финала, а в сезоне-1997/1998 был полуфинал с «Интером». Сейчас, конечно, о таких результатах можно только мечтать.

Матч «Спартака» и «Интера», 1998 год Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Дальше клуб вернулся в Лигу чемпионов, побеждал «Реал», разгромно проигрывал «Спарте». Но оставался главным представителем России в Европе. Всего с 1992 по 2000-й «Спартак» сыграл в Европе 70 матчей – 36 процентов от общего количества.

Интересно, что «Зенит» в этот же самый период болтался между первой и высшей лигой, постоянно менял тренеров, искал спонсоров и жил как большинство остальных клубов. Никаких глобальных отличий. Впервые они попали в еврокубки только в 1999 году, когда получили три мяча в первой же игре с «Болоньей» в Кубке УЕФА. А через год команда провела восемь матчей в Кубке Интертото. Но сразу дошла до финала, где, правда, уступила «Сельте».

Итог – 70 матчей «Спартака» против 10 (большинство в странном турнире) у «Зенита». Вот она – тотальная гегемония.

А что изменилось потом?

Легко подсчитать, что в XXI веке ситуация перевернулась. У «Спартака» 120 матчей с сезона-2000/2001, у «Зенита» – 180. С 2004 года Питер ни разу не пропускал еврокубковые сезоны, выступая либо в Лиге чемпионов, либо в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Из значимых достижений – победа в Кубке и Суперкубке УЕФА, выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и четвертьфинал Лиги Европы. Питер ни разу не вылетал в квалификации и постоянно добирался до групповых этапов. Даже в самой безнадёжной ситуации, как, к примеру, в играх с минским «Динамо», когда в первом матче команда уступила 0:4. Поэтому и неудивительно, что за 22 сезона набежало столько игр.

У «Спартака» всё тоже могло пойти по этому сценарию, если бы не появившиеся дыры. Если в первые годы нового века команда ещё попадала в Лигу чемпионов, то вскоре начался кризис. В феврале 2004-го команда вылетела от «Мальорки» в Кубке УЕФА, а следующий матч в Европе сыграла только в июле 2006-го. Потом «Спартак» пропустил сезоны 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016, 2020/2021. А в четырёх сезонах с 2006 года вылетал либо после первого же соперника, либо после второго. С такими результатами статистику набить сложно.

«Зенит» с Кубком УЕФА Фото: fc-zenit.ru

Но главное – итоговые результаты. И здесь «Зенит» прилично впереди: у команды 92 победы в 190 матчах. А процент набранных очков – 54,7. У «Спартака» статистика хуже – только 72 победы в 190 матчах и 45,3% завоеванных баллов. На третьем месте идёт ЦСКА (170 матчей), на четвёртом – «Локо» (148).

При этом если брать в расчёт не только Россию, но и времена СССР, то «Спартак» далеко впереди – 43 сезона и 280 матчей. У «Зенита» – только 202. Правда, по проценту набранных очков Питер впереди и здесь – 54,1 против 49,4.