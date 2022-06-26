«Милан» подставляет сам себя. Из-за сомнительных ходов успешное будущее клуба под вопросом

Тоже решили, что «Милан» вернулся? После 11-летнего затишья команда наконец взяла чемпионский титул, обогнав и «Интер», и «Ювентус». Казалось, что после такого успеха клуб начнёт как магнит притягивать звёздных новичков, желающих порубиться за трофеи и побегать в Лиге чемпионов. Какие тут могли возникнуть проблемы? Похоже, всё-таки могли. И дело в самом «Милане».

Проблема номер один: как удержать главную звезду?

Как вы уже поняли, проблемы «Милана» заключаются в трансферах. Одним из главных оружий клуба в минувшем сезоне был нападающий Рафаэл Леау. Из обычного бегунка он превратился в элитного форварда и наколотил в Серии А 11+8 по системе «гол+пас». Контракт португальца рассчитан до лета 2024 года, поэтому по идее его нужно продлить. Тут-то и начались трудности.

Рафаэл Леау Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Милан» сейчас ведёт переговоры с агентом Жорже Мендешем, который, помимо Леау, представляет интересы Криштиану Роналду. И пока стороны далеки от соглашения. Клуб предложил футболисту € 4,5 млн в год, Мендеш такой вариант сразу отмёл и потребовал € 7 млн. «Милан» готов поднять сумму до € 6 млн, но нет никаких гарантий, что это сработает.



А Леау тем временем интересуются топ-клубы. «Реал» готов отдать за Рафу € 120 млн, «Манчестер Сити» с «ПСЖ» тоже следят за ситуацией. А сам Леау, хоть и не рвётся уходить, всё же признаёт, что такой интерес ему приятен.

Рафаэл Леау нападающий «Милана» «Меня радует информация об интересе «Реала», но я не теряю от этого голову».

Есть ещё одна неприятная новость для «Милана». Если клуб решит заработать на продаже Леау, то не получит все деньги. Когда «Милан» покупал Рафу у «Лилля», в соглашение был включён процент от перепродажи. Целых 15 процентов от суммы трансфера улетят во Францию.

Проблема номер два: упустили одну из главных целей по собственной вине

«Милан» долгое время вёл защитника «Лилля» Свена Ботмана. Голландец здорово прогрессировал во Франции и даже привлекал внимание «Ливерпуля», но главным охотником был именно итальянский клуб. Это лето должно было стать моментом «X». «Милан» согласовал контракт с Ботманом, и всё шло к тому, что защитник переедет на «Сан-Сиро».

Свен Ботман Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Что случилось потом? «Милан» так долго тянул с оформлением сделки, что подскочил богатый «Ньюкасл» и украл Ботмана. Судя по последним новостям, о трансфере Свена в Англию объявят в ближайшее время. Ну как так?

Проблема номер три: могут упустить замену Кессье

В центре поля у «Милана» в последние годы зажигал Франк Кессье. О новом контракте с полузащитником договориться не удалось, и этим летом он, похоже, окажется в «Барселоне». Ничего страшного, ведь «Милан» быстро нашёл ему замену. Речь о Ренату Саншеше — том самом парне, который не потянул уровень «Баварии» после Евро-2016, но затем доказал свою состоятельность в «Лилле» (опять эти французы!).

Ренату Саншеш (слева) Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Угадайте, что происходит теперь. «Милан» договорился об условиях с Саншешем и вступил в активные переговоры с «Лиллем», но на сцену вышел «ПСЖ». В данный момент Париж работает над тем, чтобы перехватить Ренату. И, зная возможности клуба, сомнений нет — если «ПСЖ» надавит, то Саншеша в «Милане» не будет.



В итоге несчастный «Милан» вынужден был искать замену для замены Кессье. Выбор, судя по всему, пал на Хамеда Траоре из «Сассуоло». Во-первых, вы вполне могли никогда не слышать об этом игроке. А во-вторых, так себе альтернатива, вам не кажется?

Вывод простой: «Милану» нужно срочно повышать уровень работы менеджмента. Пока что клуб совершает сомнительные ходы, которые ставят под угрозу его успешное будущее. Конкуренции с настоящими топами он не выдерживает. А ведь все мы хотим видеть сильный «Милан».