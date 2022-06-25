Первый гол Бакаева за «Зенит» — топ. Как же здорово он убрал защитника! Видео

Продолжается предсезонный турнир с участием «Зенита», «Сочи», ЦСКА и «Пари НН». Для чемпионов России это был второй матч – в первом они победили по пенальти бывший «Нижний Новгород». А вот сочинцы впервые сыграли под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина, который сменил летом ушедшего в ЦСКА Владимира Федотова.

Любопытная деталь: ни в заявке «Сочи», ни в заявке «Зенита» не было Матео Кассьерры. Нападающий завершает свой переход из сочинского клуба в петербургский и сегодня отдыхал. По слухам, чемпионы России заплатят за колумбийца € 4 млн плюс бонусы.

Если не вглядываться в лица игроков, то можно было и не понять, что против «Зенита» играл «Сочи». На скамейке новый тренерский штаб, на поле – команда в непривычной тёмно-бирюзовой форме и играющая по забытой схеме с четырьмя защитниками. Гаранин наигрывал 4-4-2 с ромбом в центре поля. При этом в основе южан вышли три находящихся на просмотре молодых футболиста из Твери (ранее там работал новый главный тренер сочинской команды) – полузащитники Кирилл Ушатов, Амир Батырев и нападающий Даниил Мартовой. Самым заметным из этого трио был Ушатов, а вот Мартового поменяли уже на 38-й минуте. Может, погода повлияла на состояние 19-летнего игрока? Днём в Санкт-Петербурге доходило до 29 градусов тепла, и к началу матча жара не сильно спала.

В целом «Сочи» играл на равных с «Зенитом». Отрезками гости владели преимуществом, отрезками – хозяева. По спаррингам на сборах далеко идущих выводов делать не стоит, но очевидно, что при Гаранине команда будет стремиться действовать в современном стиле – выходить из обороны через пас, прессинговать, играть в футбол, а не «сушить» его. В первом тайме два момента имел Ушатов: однажды атакующий центрхав очень круто разобрался один в один с Дугласом Сантосом и пробил в перекладину. Ещё запомнился эпизод, когда судья назначил пенальти в ворота чемпионов России и отменил его после VAR (да-да, в товарищеском турнире тоже есть видеоповторы) из-за руки Батырева.

«Зенит» за счёт класса создал всё же побольше моментов. Игру сине-бело-голубых вёл Малком, пару раз должен был забить Иван Сергеев. Команда Сергея Семака неплохо комбинировала, однако в воротах южан надёжно играл Денис Адамов, который, напомним, находился в зенитовском шорт-листе в летнее трансферное окно. Но, видимо, теперь подпишут не сочинца, а бразильца Ивана из «Коринтианса».

Гаранин сыграл два тайма двумя разными составами, а вот Семак по-другому распределил игровое время среди футболистов. В перерыве поменял лишь пятерых, выпустив в том числе Вильмара Барриоса и Вендела, которые только на днях присоединились к команде. Видимо, они в достаточно хорошей физической форме, чтобы сыграть 45 минут. Тренерскому штабу «Зенита» осталось дождаться возвращения на поле Деяна Ловрена и Вячеслава Караваева, и тогда у сине-бело-голубых будет полный состав. Плюс ждут новичков – Кассьерру, бразильцев из «Коринтианса»…

Единственный на сегодняшний день новичок чемпионов России Зелимхан Бакаев сыграл с «Сочи» всего полчаса. Интересно, что после выхода на замену экс-спартаковец занял позицию правого инсайда, а Малкома отправили налево. Связка Бакаев – Малком тут же едва не сработала: бразилец упал в штрафной, откликнувшись на классную закидушку Зелимхана, но судья не стал назначать пенальти. А на 73-й минуте Бакаев забил свой первый гол за «Зенит»: подхватил мяч и потом сам же завершил атаку, разобравшись с Ибрагимом Цаллаговым (прокинул между ног) и голкипером Николаем Заболотным.

Но вела команда Семака лишь две минуты. «Сочи» принёс гол прессинг на чужой половине поля. Центрхав «Зенита» Кирилл Кравцов потерял мяч, а форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе выиграл верх у защитника Ильи Скроботова. Очень красивый получился эпизод! Кстати, также в исполнении экс-спартаковца.

Бакаев выглядел намного лучше, чем с «Пари НН», выделялся на поле и имел ещё два хороших момента. Кроме того, Вендел на 95-й минуте попал в штангу. Тем не менее в матче «Зенита» снова всё решилось в серии пенальти. Бакаев свой мяч с «точки» забил, а вот игроки «Сочи» допустили два промаха. Забавно, что после игры победители качали голкипера Михаила Кержакова, сотворившего красивый сейв в серии пенальти.