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Лучшие материалы о спорте за неделю: Шестёркин, Бакаев, Овечкин-футболист и зачем смотреть Уимблдон — новости спорта

Лучшие материалы за неделю: Шестёркин, Бакаев, Овечкин-футболист и зачем смотреть Уимблдон
Вячеслав Опахин
Али, Бакаев, Овечкин, Непомнящий
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Много интересного по всем видам спорта за прошедшие семь дней.

🏒 Хоккей: интервью с Шестёркиным и Рейтинг безнадёги НХЛ

Интервью с лучшим вратарём НХЛ Игорем Шестёркиным

Тащил «Рейнджерс» и стал третьим русским с «Везиной». Откровенное интервью с Шестёркиным Тащил «Рейнджерс» и стал третьим русским с «Везиной». Откровенное интервью с Шестёркиным

Обладатель «Везина Трофи» вспомнил, как шёл к своей цели — играть в НХЛ, как выиграл конкуренцию у легендарного Хенрика Лундквиста и может ли Артемий Панарин стать капитаном «Рейнджерс».

У нас на самом деле очень хорошая система подготовки вратарей. Много шикарных специалистов, которые преподносят вратарям определённые вещи. Все молодцы, для нас послужило примером, когда уезжали Набоков, Брызгалов, Хабибулин. Тянемся за ними и стараемся достичь подобных высот.

Рейтинг безнадёжности клубов НХЛ

Рейтинг безнадёжности НХЛ. У какого клуба меньше всего перспектив? Рейтинг безнадёжности НХЛ. У какого клуба меньше всего перспектив?

Обычное дело в хоккейной журналистике, особенно в Северной Америке, составлять «рейтинги силы». Мы посмотрели на обратную сторону этой медали и собрали топ по степени их безнадёжности.

⭐ Футбол – хоккей: Овечкин!

Овечкин дебютировал в футболе! Видео его гола и фото первого появления с капитанской повязкой «Динамо»

«Большинство пришло на «Амкал». «Динамо» перевернуло российский футбол матчем с блогерами «Большинство пришло на «Амкал». «Динамо» перевернуло российский футбол матчем с блогерами

780 шайб за «Вашингтон» и один гол за «Динамо» — теперь у легендарного Александра Овечкина есть и футбольная статистика. Если вы упустили мощное шоу, которое устроили «Динамо» и «Амкал», читайте наш репортаж.

⚽️ Футбол: интервью Бакаева и путешествие в историю клубных эмблем

Первое интервью с Зелимханом Бакаевым после трансфера из «Спартака» в «Зенит»

«Я не предатель». Первое интервью с Бакаевым после ухода из «Спартака» «Я не предатель». Первое интервью с Бакаевым после ухода из «Спартака»

Новичок «Зенита» объяснил свой переход и рассказал, что не боится ни свиста со стороны болельщиков «Зенита», ни хейта от спартаковцев. А ещё вспомнил, как появилось видео, где он в форме «Спартака» поёт заряд «Оле-ола, «Зенит» – моя судьба».

Это было в школе, мы веселились и пробовали разные кричалки. Один предложил спеть про «Зенит», другой это снял. Так и получилось это видео. Такой привет из прошлого, который сейчас стал актуальным.

Как выглядели эмблемы клубов Испании? Продолжаем исследовать, как изменились логотипы команд

«Реал» и «Барселону» не узнать! Первая и последняя эмблемы клубов Испании «Реал» и «Барселону» не узнать! Первая и последняя эмблемы клубов Испании

Много исторических отсылок по клубам Ла Лиги: Узнайте, почему самый «королевский» клуб Испании — вовсе не «Реал». Кроме того, ранее у нас были выпуски о клубах 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии, 🇮🇹 Италии и 🇩🇪Германии.

🎾 Теннис: зачем теперь смотреть Уимблдон?

27 июня стартует Уимблдон. Турнир будет слабее из-за отсутствия россиян и белорусов, и всё-таки там будет на что посмотреть

Ждём финал между Джоковичем и Надалем? 10 причин следить за Уимблдоном-2022 Ждём финал между Джоковичем и Надалем? 10 причин следить за Уимблдоном-2022

Среди неожиданных фавориток турнира, например, будет Беатрис Хаддад-Майя. Неожиданная фаворитка из Бразилии идёт на рекорд Уильямс. А мы рассказываем её историю.

Рвёт топов на пути к Уимблдону. Неожиданная фаворитка из Бразилии идёт на рекорд Уильямс Рвёт топов на пути к Уимблдону. Неожиданная фаворитка из Бразилии идёт на рекорд Уильямс

🥊 Бокс/ММА: как Али попал на скамью подсудимых и бой «Бивол — Бетербиев» (точнее, его отсутствие)

Мощная история о судебном процессе над великим Мохаммедом Али

«Я в тюрьме уже 400 лет». Как Мохаммед Али попал на скамью подсудимых «Я в тюрьме уже 400 лет». Как Мохаммед Али попал на скамью подсудимых

Разбираемся, должен ли состояться бой Бивол — Бетербиев. И почему он никак не состоится

Лучший нокаутёр мира – и боится? Бетербиев не хочет драться с техничным Биволом Лучший нокаутёр мира – и боится? Бетербиев не хочет драться с техничным Биволом

⛸ Фигурное катание: как у Трусовой появились четверные, и интервью Литвинцева

Почему вообще Александра Трусова взялась за четверные прыжки? Квады могли так и не появиться в её арсенале

«Всегда хотела делать то, что не делает никто». Почему Трусова стала учить четверные «Всегда хотела делать то, что не делает никто». Почему Трусова стала учить четверные

Интервью Владимира Литвинцева — фигурист из Азербайджана, любимец российской публики, рассказал, как справлялся с травмой на Олимпиаде-2022 и почему фигуристам нужно обращаться к психологам

«Без россиян атмосфера на ЧМ была другая». Яркое интервью с азербайджанским фигуристом «Без россиян атмосфера на ЧМ была другая». Яркое интервью с азербайджанским фигуристом
[На чемпионате мира] атмосфера была другая, потому что всегда приезжает много русских болельщиков, они всегда поддерживают, а на этом чемпионате мира такого не было.

🏀 Баскетбол: драфт без россиян

В НБА стартовало межсезонье! Россияне на драфте оказались проигнорированы

Никто не взял россиян. На драфте НБА выбирали европейцев и не узнали Мбаппе Никто не взял россиян. На драфте НБА выбирали европейцев и не узнали Мбаппе

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Интервью Никиты Мазепина: гонщик рассказал, увидимы ли мы его на «Шёлковом пути», как на нём сказывалось дельфинирование и почему Netflix вряд ли понравился Шумахер

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Разбираем отличия старой и новой машины «КАМАЗ-мастер»

Тест-драйв «КАМАЗ-мастер»: в чём главные различия нового грузовика и его предшественника? Тест-драйв «КАМАЗ-мастер»: в чём главные различия нового грузовика и его предшественника?

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