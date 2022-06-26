Лучшие материалы за неделю: Шестёркин, Бакаев, Овечкин-футболист и зачем смотреть Уимблдон

Много интересного по всем видам спорта за прошедшие семь дней.

🏒 Хоккей: интервью с Шестёркиным и Рейтинг безнадёги НХЛ

Интервью с лучшим вратарём НХЛ Игорем Шестёркиным

Обладатель «Везина Трофи» вспомнил, как шёл к своей цели — играть в НХЛ, как выиграл конкуренцию у легендарного Хенрика Лундквиста и может ли Артемий Панарин стать капитаном «Рейнджерс».

У нас на самом деле очень хорошая система подготовки вратарей. Много шикарных специалистов, которые преподносят вратарям определённые вещи. Все молодцы, для нас послужило примером, когда уезжали Набоков, Брызгалов, Хабибулин. Тянемся за ними и стараемся достичь подобных высот.

Рейтинг безнадёжности клубов НХЛ

Обычное дело в хоккейной журналистике, особенно в Северной Америке, составлять «рейтинги силы». Мы посмотрели на обратную сторону этой медали и собрали топ по степени их безнадёжности.

⭐ Футбол – хоккей: Овечкин!

Овечкин дебютировал в футболе! Видео его гола и фото первого появления с капитанской повязкой «Динамо»

780 шайб за «Вашингтон» и один гол за «Динамо» — теперь у легендарного Александра Овечкина есть и футбольная статистика. Если вы упустили мощное шоу, которое устроили «Динамо» и «Амкал», читайте наш репортаж.

⚽️ Футбол: интервью Бакаева и путешествие в историю клубных эмблем

Первое интервью с Зелимханом Бакаевым после трансфера из «Спартака» в «Зенит»

Новичок «Зенита» объяснил свой переход и рассказал, что не боится ни свиста со стороны болельщиков «Зенита», ни хейта от спартаковцев. А ещё вспомнил, как появилось видео, где он в форме «Спартака» поёт заряд «Оле-ола, «Зенит» – моя судьба».

Это было в школе, мы веселились и пробовали разные кричалки. Один предложил спеть про «Зенит», другой это снял. Так и получилось это видео. Такой привет из прошлого, который сейчас стал актуальным.

Как выглядели эмблемы клубов Испании? Продолжаем исследовать, как изменились логотипы команд

Много исторических отсылок по клубам Ла Лиги: Узнайте, почему самый «королевский» клуб Испании — вовсе не «Реал». Кроме того, ранее у нас были выпуски о клубах 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии, 🇮🇹 Италии и 🇩🇪Германии.

🎾 Теннис: зачем теперь смотреть Уимблдон?

27 июня стартует Уимблдон. Турнир будет слабее из-за отсутствия россиян и белорусов, и всё-таки там будет на что посмотреть

Среди неожиданных фавориток турнира, например, будет Беатрис Хаддад-Майя. Неожиданная фаворитка из Бразилии идёт на рекорд Уильямс. А мы рассказываем её историю.

🥊 Бокс/ММА: как Али попал на скамью подсудимых и бой «Бивол — Бетербиев» (точнее, его отсутствие)

Мощная история о судебном процессе над великим Мохаммедом Али

Разбираемся, должен ли состояться бой Бивол — Бетербиев. И почему он никак не состоится

⛸ Фигурное катание: как у Трусовой появились четверные, и интервью Литвинцева

Почему вообще Александра Трусова взялась за четверные прыжки? Квады могли так и не появиться в её арсенале

Интервью Владимира Литвинцева — фигурист из Азербайджана, любимец российской публики, рассказал, как справлялся с травмой на Олимпиаде-2022 и почему фигуристам нужно обращаться к психологам

[На чемпионате мира] атмосфера была другая, потому что всегда приезжает много русских болельщиков, они всегда поддерживают, а на этом чемпионате мира такого не было.

🏀 Баскетбол: драфт без россиян

В НБА стартовало межсезонье! Россияне на драфте оказались проигнорированы

🏎 Авто: интервью Мазепина и сравнение «КамАЗов»

Интервью Никиты Мазепина: гонщик рассказал, увидимы ли мы его на «Шёлковом пути», как на нём сказывалось дельфинирование и почему Netflix вряд ли понравился Шумахер

Разбираем отличия старой и новой машины «КАМАЗ-мастер»

🏋️‍♂️ Lifestyle: что будет, если ходить в зал каждый день и суд между adidas и Nike

Порция полезных и интересных материалов!

Что будет с организмом, если ходить в тренажёрный зал каждый день

Adidas подал в суд на Nike. Что происходит на рынке спортивной обуви

История однорукого бейсболиста Эбботта. Его бросок вошёл в историю американского спорта

🎯 Биатлон: как не меняется российский биатлон и меняется мировой

Никто не смог победить на выборах президента СБР. И ещё пару месяцев наш биатлон будет жить в подвешенном состоянии. Что это значит для нашего спорта?

Тем временем на Кубке мира по биатлону вводят новые правила

♟ Шахматы: Непомнящий!

Ян Непомнящий сражается в Турнире претендетов, и мы следим за каждой партией!

🎮 Чемп.PLAY: сериалы, которые можно пересматривать бесконечно и PS Plus

У каждого есть любимый сериал, который вы смотрели ХХ раз. Мы собрали свой список:

PlayStation запустила свою глобальную подписку PS Plus. Объясняем, что это и как действовать в России

А ещё весь мир ждёт вторую часть «Джокера». И с ней тоже не всё так просто