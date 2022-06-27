В Америку опять повалили звёзды. А лучший — трижды чемпион России

В МЛС снова устремились звёзды. После прихода в «Интер Майами» чемпиона мира 2018 года Блеза Матюиди и Гонсало Игуаина американская лига пополнилась ещё несколькими именитыми футболистами, среди последних — Джорджо Кьеллини и Гарет Бэйл, которые подписались с «Лос-Анджелесом». Рассказываем, какие известные футболисты собрались в Соединённых Штатах и какое дерби будет пользоваться наибольшим зрительским интересом.

Гарет Бэйл, «Лос-Анджелес»

Капитан сборной Уэльса подписал однолетний контракт с опцией продления на полтора года с американским клубом. Бэйл пополнил «Лос-Анджелес» на правах свободного агента. У Гарета истекло соглашение с «Реалом», с которым он выиграл напоследок чемпионат Испании и Лигу чемпионов. На западе США форвард составит компанию харизматичному итальянцу Джорджо Кьеллини.

«Лос-Анджелес» занимает первое место в Западной конференции МЛС, несмотря на две победы в шести последних матчах. Стоит отметить, что в американской лиге сезон начался в конце февраля, и регулярный розыгрыш продлится до середины октября. На данный момент команды провели по 15-17 матчей.

Если в сезоне-2020/2021 Бэйл зажёг в «Тоттенхэме» (забил 16 мячей в 34 матчах), то этот год провёл в лазарете (травма колена, берцовой кости, коронавирус, проблемы со спиной, мышечные повреждения и т.д.). Из-за проблем со здоровьем Гарет провёл всего семь игр и забил один гол — в ворота «Леванте».

Джорджо Кьеллини, «Лос-Анджелес»

37-летний защитник (скоро будет 38) покинул «Ювентус» спустя 17 лет. Прежде чем уехать в США, Кьеллини провёл последний матч за сборную Италии, уступив в Финалиссиме Аргентине (0:3). Итальянца также рассматривали «Интер Майами» и «Торонто», но позже эти клубы отказались от приобретения. Защитник мог остаться и в «Ювентусе», если бы сборная Италии отобралась на ЧМ-2022. Всего с туринским клубом Кьеллини выиграл 20 национальных трофеев, сыграл 560 матчей за него и отметился 36 голами и 24 ассистами.

Алешандре Пато, «Орландо Сити»

32-летний форвард давно в тени. После стремительного прогресса в молодом возрасте Пато пропал с радаров и в последнее время выступал за такие команды, как «Вильярреал», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Сан-Паулу». С февраля 2021 года бразилец — в «Орландо Сити». Сезон-2021 он практически весь пропустил из-за травмы колена. Вернувшись в строй, Пато провёл 17 матчей в этом розыгрыше, забил три мяча и сделал столько же передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2022 года. «Орландо Сити» занимает пятое место в Восточной конференции МЛС и отстаёт от лидирующего «Нью-Йорк Сити» на два очка, сыграв на три матча больше.

Алешандре Пато Фото: Getty Images

Дуглас Коста, «Лос-Анджелес Гэлакси»

Экс-игрок «Баварии» выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды с февраля, но уже в июле подпишет с американским клубом полноценный контракт в статусе свободного агента. За команду с побережья Тихого океана Коста сыграл 12 матчей и отметился двумя мячами. Бразилец играет в стартовом составе и идёт с «Лос-Анджелес Гэлакси» на шестом месте в своей конференции. После ухода из «Баварии» 31-летний вингер девять месяцев выступал за «Гремио».

Шердан Шакири, «Чикаго Файр»

Шакири – самый высокооплачиваемый игрок в МЛС. После «Ливерпуля» он шесть месяцев выступал за «Лион» (16 матчей, 2+3), а перед стартом сезона МЛС подписал контракт до 2024 года с «Чикаго Файр». Последнему Шакири обошёлся в € 7 млн. К концу июня вингер сыграл 12 матчей за клуб и записал на свой счёт три гола и два ассиста. По данным МЛС, базовая зарплата Шакири составляет $ 7,35 млн (€ 7,5 млн), а к концу сезона она может вырасти до $ 8,15 млн (€ 8,3 млн). 30-летний игрок превзошёл предыдущий рекорд турнира по зарплате, который удерживал Златан Ибрагимович, заработавший в общей сложности $ 7,2 млн (€ 7,5 млн) по итогам сезона 2019 года.

Гонсало Игуаин, «Интер Майами»

Игуаин занимает третье место в лиге по размеру зарплаты ($ 5,7 млн или € 6 млн), но при этом не входит даже в десятку лучших бомбардиров. В текущем сезоне аргентинец сыграл 12 матчей, забил два гола и сделал один ассист. Что в этом сезоне, что в прошлом «Интер Майами» не выглядит клубом, способным попасть в плей-офф МЛС. И проблема здесь не в результативности Игуаина. В сезоне-2021 34-летний форвард набрал 12+6 по системе «гол+пас» в 30 матчах, но клуб Дэвида Бекхэма финишировал на 11-м месте в Восточной конференции.

Гонсало Игуаин Фото: Getty Images

Блез Матюиди, «Интер Майами»

У чемпиона мира 2018 года не получилось в «Интере Майами». Несмотря на то что Матюиди ни разу не попал в заявку в 2022 году, он числится игроком американского клуба. Француза исключили из команды, поскольку Блез не вписывается в видение игры Фила Невилла на новый сезон. На его замену «Интер Майами» купил Жеана Моту из «Сантоса». Что касается Матюиди, то у него есть действующий контракт с клубом до конца 2022 года. В сезоне-2021 Блез был игроком старта, провёл 32 матча в регулярном сезоне, даже выводил команду с капитанской повязкой. Блез остаётся в Майами, и недавно он сыграл за команду Роналдиньо против команды Роберто Карлоса в матче звёзд.

Хавьер Эрнандес, «Лос-Анджелес Гэлакси»

Чичарито выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с января 2020 года. За него американский клуб отдал € 8,55 млн «Севилье». Мексиканец входит в топ-5 рейтинга МЛС по зарплате – $ 6 млн (€ 6,1 млн). Несмотря на то что «Лос-Анджелес Гэлакси» не может попасть в плей-офф турнира, форвард смотрится неплохо – на его счету 17 голов и три ассиста в 21 матче сезона-2021 и шесть мячей в 15 играх текущего розыгрыша. Вместе с Эрнандесом в «Лос-Анджелес Гэлакси» играют ещё четыре мексиканца – Ричард Санчес, Хулиан Араухо, Эфраин Альварес и Хонатан Перес.

Хавьер Эрнандес Фото: Getty Images

Лоренцо Инсинье, «Торонто»

Зимой «Торонто» объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Инсинье. Лоренцо перейдёт в канадский клуб после окончания срока соглашения с «Наполи» (30 июня). Удивительно, но 31-летний вингер поехал в МЛС на пике своей формы. За два сезона в составе «Наполи» итальянец забил 30 голов и сделал 21 результативную передачу в 85 матчах во всех турнирах. Лоренцо покинул родной клуб, так как не смог договориться с руководством о новом контракте.

Лоренцо Инсинье Фото: Getty Images

«Торонто» идёт на 11-м месте в Восточной конференции МЛС с 18 очками после 16 игр. Не завершил карьеру Инсинье и в сборной Италии – последний раз он выходил на поле в стыковом матче с Северной Македонией, а летние встречи Лиги наций пропустил из-за травмы малой берцовой кости.

Виктор Ваньяма, «Монреаль Импэкт»

С марта 2020 года экс-полузащитник «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» защищает цвета «Монреаль Импэкт». С тех пор он сыграл 70 матчей за канадский клуб. В «Монреаль» Ваньяма перешёл к Тьерри Анри, который возглавлял команду с ноября 2019 года по февраль 2021-го. Сейчас канадский клуб идёт на втором месте в Восточной конференции и отстаёт от «Нью-Йорк Сити» на одно очко. В этом сезоне Ваньяма сыграл 14 матчей и отметился результативной передачей. Его контракт с «Монреалем» рассчитан до конца 2022 года. Будучи игроком канадского клуба, Виктор поделился историей, как он мог перейти в ЦСКА.

Виктор Ваньяма полузащитник «Монреаль Импэкт» «Когда в 2011 году «Беерсхот» хотел меня продать, поступало много предложений, и одним из клубов, который хотел заполучить меня за большие деньги, был московский ЦСКА. Я был смущён таким количеством денег и зарплатой, которая мне бы понравилась. Мой агент посоветовал мне не ставить деньги на первое место. Он сказал мне, что сначала нужно сделать имя, а всё остальное придёт позже.



Марига сказал мне прямо, что он не примет их предложение, вне зависимости от того хочу я этого или нет. Он сказал, что мне не следует переезжать в Россию, даже если там предлагают хорошие деньги».

Киран Гиббз, «Интер Майами»

Экс-защитник «Арсенала» и «Вест Бромвича» уехал из АПЛ после сезона-2020/2021. За год в Майами Гиббз сыграл 17 матчей и забил первый гол в четвёртой игре за клуб. Контракт англичанина рассчитан до конца 2023 года. В этом сезоне защитник чередует матчи с первых минут с играми в запасе и непопаданием в заявку.

Карлос Вела, «Лос-Анджелес»

Соотечественник Чичарито играет в лиге с 2018 года. Всё это время Вела является лидером и капитаном «Лос-Анджелеса». Однако командных успехов у форварда нет. За четыре с половиной года он признавался лучшим игроком месяца, принимал участие в Матче всех звёзд МЛС, был самым ценным игроком и становился лучшим бомбардиром (34 гола в сезоне-2019). Похоже, теперь Вела рискует покинуть «Лос-Анджелес».

Карлос Вела нападающий и капитан «Лос-Анджелеса» «Я думаю, мы в «Лос-Анджелес Гэлакси» создали действительно хорошую команду, у которой всё получится. Мне приятно находиться здесь, нравится играть в этой команде ради наших болельщиков. И, конечно, у меня есть цель — завоевать трофей.



Но, в конце концов, футбол — это бизнес. Мы работаем над продлением контракта, и я открыт для того, чтобы остаться. Но если не получится договориться, то я готов уйти из клуба и найти для себя новое место. Это футбол, это жизнь, не стоит жаловаться. Просто посмотрим, сможем ли мы договориться о новом контракте или нет».

В этом сезоне у мексиканца шесть голов и два ассиста в 14 матчах. Его контракт истекает в декабре 2022 года, и вместе с Кьеллини и Бэйлом он может впервые стать чемпионом МЛС.

Джозеф Мартинес, «Атланта»

За три сезона Джозеф не стал лидером «Торино». Перейдя в «Атланту», Мартинес стал лучшим не только в команде, но и в лиге – забил 19 голов в 20 матчах в первом сезоне, 31 мяч в 34 играх — во втором и 27 голов в 29 встречах — в третьем. В этом году у 29-летнего форварда тоже всё в порядке – 3+3 в семи играх. Вместе с «Атлантой», которая сейчас идёт на 10-м месте в Восточной конференции, венесуэлец стал чемпионом МЛС в 2018 году, а годом позже – обладателем Открытого кубка США.

Джозеф Мартинес Фото: Getty Images

Луис Араужо, «Атланта»

Партнёр Мартинеса по атаке приехал в МЛС из «Лилля». Там он провёл 136 матчей, стал чемпионом и выиграл Суперкубок Франции. «Атланте» полузащитник обошёлся в € 10,91 млн. Араужо пропустил начало этого сезона из-за мышечной травмы, а затем вернулся и забил «Нью-Инглэнд Революшн», отдал голевую в матче с «Чикаго» и решил в одиночку исход встречи с «Интером Майами». Сейчас у 26-летнего вингера 27 матчей за «Атланту», девять голов и пять ассистов.

Бонус: Себастьян Дриусси, «Остин»

Дриусси – главная звезда МЛС прямо сейчас. Экс-игрок «Зенита» является лучшим бомбардиром розыгрыша с девятью мячами и четырьмя передачами. Вместе с «Остином» трёхкратный чемпион России располагается на третьем месте в Западной конференции, в двух очках от лидера.

Себастьян Дриусси Фото: Getty Images

Таким образом, Дриусси забил больше, чем Игуаин, Шакири и Пато вместе взятые. В сезоне-2021 форвард записал на свой счёт 5+3 по системе «гол+пас» в 17 матчах, но «Остину» это не помогло занять место даже в середине таблицы.

Бонус: Маурисио Перейра, «Орландо Сити»

Экс-полузащитник «Краснодара» перешёл в «Орландо Сити» на правах свободного агента летом 2019 года. С тех пор Перейра провёл почти 80 матчей за клуб, сделал 21 голевую передачу и стал капитаном. Командных успехов с «Орландо» Маурисио не добился – клуб быстро вылетает из плей-офф МЛС. Перейра рискует остаться без трофеев во Флориде, так как в конце года у него истекает контракт.

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Матч с участием Бэйла, Кьеллини, Дугласа Косты, Чичарито и Карлоса Велы можно будет увидеть 9 июля в 5:00 по московскому времени. В это время на западе США пройдёт калифорнийское дерби между «Лос-Анджелесом» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Что касается дерби Флориды, то «Орландо Сити» и «Интер Майами» сойдутся 10 июля в 3:00 по мск. За «Орландо» сыграют Пато и Перейра, а в составе клуба Дэвида Бекхэма выйдут Игуаин и Гиббз.