Рауль был великим футболистом. Кажется, тренер из него тоже вырос что надо

Раулю – 45! Легенда «Реала» празднует день рождения. Летом 2018 года прославленный нападающий начал тренерскую карьеру, возглавив юношескую команду родного «Реала» (до 18 лет). За четыре года работы в системе королевского клуба Рауль добился ощутимого прогресса в профессии, и неудивительно, что его фамилия уже не раз мелькала в СМИ в качестве кандидата на роль главного тренера первой команды. В юбилей Рауля рассказываем, как он продвигается по карьерной лестнице.

Тренерские успехи Рауля в «Реале»

Первые успехи к тренеру Раулю пришли в юношеской команде «Реала» до 18 лет. Спустя восемь месяцев после назначения Гонсалес привёл своих игроков к титулу чемпионов Испании. Работа Рауля не осталась без внимания, и, оформив тренерскую лицензию Pro, летом 2019 года он возглавил резервную команду, выступающую в Сегунде B – третьем по силе дивизионе Испании.

В дебютном сезоне Рауль занял с «Кастильей» седьмое место в чемпионате, отстав от зоны плей-офф на пять очков. Однако главного успеха его команда добилась в Юношеской лиге УЕФА, выиграв турнир. Под руководством Рауля клуб выбил на пути к финалу «Ювентус» (3:1), «Интер» (3:0) и «Ред Булл Зальцбург» (2:1), а в главном матче сезона обыграл «Бенфику» (3:1). Кстати, одна из главных звёзд того матча, Мигель Гутьеррес, ставший автором победного гола, уже привлекается в главную команду клуба. В сезоне-2021/2022 левый защитник провёл четыре матча за «бланкос», один из которых в Лиге чемпионов.

Юношеская команда «Реала» — первый тренерский опыт Рауля Фото: Из личного архива Рауля Гонсалеса

После победы в чемпионате Испании и в Юношеской лиге УЕФА о Рауле заговорили ещё больше. Летом 2020 года испанца рассматривал в качестве кандидата на пост главного тренера «Шальке-04», а в середине осени появились разговоры о первой команде «Реала». По данным AS, президент клуба Флорентино Перес считал Рауля идеальной кандидатурой, но через год вернул гораздо более опытного Карло Анчелотти.

Рауль же остался в «Кастилье», занял второе место в группе А, но в раунде плей-офф уступил «Ибице» в полуфинале в послематчевых пенальти. В сезоне-2021/2022 испанец не смог вывести резервный состав «Реала» в Сегунду: его клуб занял 10-е место, набрал 56 очков в 38 матчах и отстал от зоны плей-офф всего на четыре балла. Понятно, что мечты шестикратного чемпиона Испании и трёхкратного победителя Лиги чемпионов простираются гораздо выше второго дивизиона.

Рауль главный тренер «Кастильи» «Хочу ли я возглавить «Реал»? Это моя мечта, к которой я иду день за днём. Я решил стать тренером, вхожу в структуру клуба и стараюсь готовить себя к серьёзному вызову. Время покажет, будет ли потребность во мне. Сейчас я учусь на тренера, получаю удовольствие и нахожусь в распоряжении клуба».

Таким образом, «Кастилья» проведёт девятый сезон подряд в третьем дивизионе чемпионата Испании. Стоит заметить, что в минувшем розыгрыше у Рауля был самый молодой состав в лиге, поэтому в матчах с крепкими командами у резервистов «Реала» возникали проблемы. Также большую роль сыграли регулярные вызовы лидеров в главную команду. Несмотря на игру в четыре защитника (схема 4-2-3-1), Раулю не удалось решить проблемы в обороне – «Кастилья» пропускала в среднем 1,24 мяча за матч. При этом в атаке, как это обычно бывает у «Реала», всё отлично – команда великого бомбардира забила больше всех в лиге.

В ближайшее время реализовать свою главную тренерскую мечту Раулю вряд ли удастся. Анчелотти, чьё соглашение рассчитано до лета 2024 года, упрочил своё положение победами в чемпионате Испании, Суперкубке и Лиге чемпионов. Однако не стоит исключать вхождение Рауля в тренерский штаб итальянского специалиста.