В РПЛ уже 20 воспитанников «Чертаново». Только академии клуба от этого не легче

На прошлой неделе «Сочи» объявил о переходе нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели. Очередной воспитанник столичной школы «Чертаново» пополнил российский топ-клуб. Академия продолжает поставлять таланты командам Российской Премьер-Лиги. Чуть раньше «Спартак» презентовал полузащитника Антона Зиньковского, в минувшем сезоне ставшего в той же Самаре лучшим ассистентом РПЛ. Несмотря на успехи выпускников, дела самой академии «Чертаново» только ухудшаются.

Проблемы академии «Чертаново»: экс-директор под следствием, команда чуть не вылетела из ФНЛ-2

Бывший генеральный директор академии «Чертаново» Николай Ларин около года под следствием и вынужден отойти от футбольных дел. Функционер обвиняется в мошеннических действиях – использовании «мёртвых душ», позволявших получать от государства дополнительное финансирование. Во многом благодаря Ларину Зиньковский, Сарвели, Пиняев и другие таланты получили шанс в большом футболе. Неудивительно, что воспитанники «Чертаново» в различных интервью произносят исключительно добрые слова в адрес Ларина.

Николай Ларин Фото: chertanovoclub.com

После массового оттока игроков и ухода бывшего директора результаты главной команды академии пошли на спад. В сезоне-2020/2021 она заняла предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ и вылетела дивизионом ниже. От спасительной зоны москвичей отделили целых 15 очков. В прошедшем сезоне трудности продолжились. Во второй группе ФНЛ-2 команда заняла последнее место на предварительном этапе и сражалась за выживание, с огромным трудом избежав вылета ещё ниже, в КФК.

В РПЛ уже 20 воспитанников «Чертаново» — трое из них в «Спартаке»

Зато в РПЛ воспитанников «Чертаново» в сезоне-2022/2023 станет больше. В прошлом розыгрыше приняли участие 19 выпускников академии. Вместе с «Рубином» ушёл в ФНЛ на понижение левый защитник Александр Зуев. Но взамен лига обрела двух менее известных (пока) чертановцев — центрфорварда «Оренбурга» Николая Прудникова и флангового игрока обороны «Факела» Владислава Мастерного.

Самое широкое представительство воспитанников «Чертаново» сейчас — в «Крыльях Советов»: 12 человек (и это без двух ушедших лидеров). Это Иван Ломаев, Максим Глушенков, Юрий Горшков, Роман Ежов, Александр Солдатенков, Максим Витюгов, Дмитрий Цыпченко, Денис Якуба, Сергей Пиняев, Артём Соколов, Александр Коваленко и Ян Гудков.

Сергей Пиняев Фото: kc-camapa.ru

В «Спартаке» собралось чертановское трио, которое Ларин в шутку назвал «Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф». В предстоящем сезоне за клуб выступят Наиль Умяров, Данил Пруцев и Антон Зиньковский. За последнего «Крылья Советов» получили от красно-белых € 3,2 млн. Ещё по одному воспитаннику «Чертаново» выступают в «Сочи» (Владислав Сарвели), «Урале» (Кирилл Колесниченко) и «Ахмате» (Артём Тимофеев).

Пиняев мечтает о Европе, Ежова и Горшкова ждут топ-клубы РПЛ

Воспитанники «Чертаново» пользуются устойчиво высоким спросом на трансферном рынке. Главным объектом интереса больших клубов является полузащитник Сергей Пиняев из всё тех же «Крыльев Советов». К футболисту присматривались «Зенит» и «Локомотив». К 17 годам Пиняев успел стать самым молодым автором гола в РПЛ с 2009 года и вошёл в число 60 лучших молодых талантов мира по версии The Guardian. Но молодая звёздочка не спешит уезжать из Самары — на днях Сергей продлил контракт с клубом. Впрочем, мечты о Европе это не отменяет.

Сергей Пиняев полузащитник «Крыльев Советов» «Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать».

В круг интересов топовых клубов России уже входят защитник Юрий Горшков и полузащитник Роман Ежов. За первым долго охотился «Локомотив». Также Горшков подтверждал контакты с московским «Спартаком». Его партнёр по команде мог оказаться в «Химках», «Рубине», «Динамо». Но пока принял решение переподписать контракт с «Крыльями Советов».