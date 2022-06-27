Зинедин Зидан зазнался. Легенда хочет ловко всех провести

Зинедин Зидан готов работать лишь в одном из четырёх клубов мира. По данным RMC Sport, кроме «Реала», тренер может представить себя только в «ПСЖ», «Баварии» или «Ювентусе». Работать в АПЛ Зидан категорически отказывается.

Вариант с «ПСЖ» уже отпал. Как минимум этим летом. Хотя переговоры велись. Зинедина не смущал тот факт, что он родился в Марселе, где базируется самый принципиальный соперник парижан. «ПСЖ» уже готовил официальное объявление, когда Зидан вдруг передумал. Он решил дождаться возможности возглавить сборную Франции. Контракт Дидье Дешама действует до конца ЧМ-2022, и он пока не продлён. Причём никаких гарантий Зидану никто не давал. Возможно, Федерация футбола Франции решит оставить Дешама.

«Я хочу продолжать тренировать. Конечно, я хочу возглавить сборную Франции. Надеюсь, однажды стану её тренером. Когда? Это зависит не от меня. Но я хочу отработать полный цикл со сборной Франции. Я играл за сборную, и это лучшая вещь из тех, что когда-либо случались со мной!

Это должно произойти. Не знаю, в этот раз или нет — после ЧМ-2022. Когда я говорю, что хочу возглавить сборную Франции, то предполагаю это. Сейчас есть команда, перед которой стоят свои цели. Но если такая возможность появится, то я буду готов. А потом – почему бы не оказаться в проекте, где я сам был бы лидером? Например, стать президентом клуба или менеджером», — утверждает Зидан.

В общем, Зидан никуда не спешит, хвататься за любую возможность трудоустройства не собирается. Он выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018) с мадридским «Реалом». Это немыслимое достижение, которое ранее не покорялось ни одному тренеру в истории. С одной стороны, Зидан имеет право перебирать варианты. С другой — у Зинедина всего четыре года опыта работы в большом футболе во главе «Реала». Несерьёзный отрезок, чтобы включать его в список величайших тренеров всех времён.

Зидан с фанатами Фото: John Berry/Getty Images

Подход Зидана – очень самонадеянный

Расхожая фраза гласит, что трудно не взобраться на вершину, а удержаться на ней. Она отчётливо характеризует ситуацию Зидана. Опять же, три подряд победы в ЛЧ – исторически уникальный результат для тренера. Об этом будут говорить ещё десятилетиями. Но как насчёт новых вызовов? Складывается впечатление, что Зидан просто убегает от потенциальных сложностей и не хочет портить свою пока что безупречную репутацию.

Годовой простой в карьере допустим, но с течением времени о Зидане-тренере начнут забывать. В конечном счёте его станут воспринимать как выскочку, который в удачное время оказался в «Реале», при благоприятном стечении обстоятельств выиграл три ЛЧ кряду, а затем самоустранился. Уже сейчас Зинедин вынужден отвечать на подобные нападки.

Зинедин Зидан экс-тренер «Реала» «Победа в Лиге чемпионов никогда не бывает везением. Тем более три раза подряд. Это тяжёлая работа. Я работал как сумасшедший. Даже когда я был дома, мой мозг оставался на стадионе, думая о тренировке на следующий день».

Со словами Зизу трудно не согласиться. На одну лишь случайность три победы кряду в самом престижном турнире Европы не спишешь. У Зидана определённо есть задатки сильного тренера. Вот только прямо сейчас француз явно зазнался. АПЛ он отвергает сразу, потому что понимает все сложности переезда в Англию. «Манчестер Сити» пока не планирует увольнять Хосепа Гвардиолу, а с другими клубами выиграть титул будет крайне тяжело.

Однако даже со сверхдорогим составом «Сити» и Гвардиолой реально бороться и даже побеждать их, что доказывает Юрген Клопп в «Ливерпуле». В 2020-м немец взял титул чемпионов АПЛ, а в этом году до последнего тура снова претендовал на титул. Юрген приходил в «Ливерпуль» без каких-то космических гарантий усиления состава и создания суперкоманды. Это не помешало ему сохранить репутацию одного из лучших тренеров мира.

Зидан не хочет идти по пути Клоппа, хотя мог бы построить аналог «Ливерпуля» в условных «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале», «Тоттенхэме» или даже в «Ньюкасле» при гарантии достойного финансирования. Под Зидана боссы любого клуба однозначно постарались бы найти средства на качественное усиление. Но это не вариант для Зинедина.

Во всех клубах из «списка Зидана» чрезвычайно комфортные условия

Можно даже забыть об Англии и просто посмотреть на список клубов, где Зидан готов работать. Зинедину нужны максимально тепличные условия, где практически на 100% будет гарантирована победа в национальном чемпионате при достаточно высоких шансах выиграть ЛЧ. Особенно примечательна в этом плане «Бавария». Уже 10 лет клуб не видит конкурентов в Бундеслиге. По сути, «Бавария» отдыхает в национальном чемпионате. Отсутствие конкуренции во внутреннем первенстве часто играет с немцами злую шутку и приводит к провалам в Лиге чемпионов, но проблема терпимая.

Мюнхенцы постоянно входят в список главных претендентов на победу в еврокубковом турнире. Зидан понимает, что раз за разом сможет выигрывать Бундеслигу. В его распоряжении будет состав, который способен брать и ЛЧ. В «Реале» тренер лучше всего проявлял себя как раз в играх на выбывание, а провалы допускал на длинной дистанции в чемпионате. В Германии он вообще сконцентрируется только на еврокубках, Серебряная салатница будет завоёвываться в эконом-режиме.

«Бавария» Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Ювентус» — родной клуб для Зидана наряду с «Реалом». Серия А сейчас представляет собой достаточно жалкое зрелище. Возвращение Зинедина в Турин в качестве тренера – красивая история. Под него найдут средства для усиления, чтобы легко обойти «Милан», «Интер» или любых других конкурентов в борьбе за титул чемпиона Италии. ЛЧ взять будет трудно, но шансы из разряда реалистичных.

В «Реале» Зидану всё знакомо. Клуб-победитель с большой историей, где его считают легендой. Зинедину не нужно объяснять, как выигрывать ЛЧ в Мадриде. Ла Лигу взять труда не составит. Нынешняя «Барселона» — так себе конкурент, «Атлетико», «Севилья» и другие клубы ничем не лучше.

Зидан не отвергает вариант и с «ПСЖ» в будущем, несмотря на недавний срыв переговоров. В случае трудоустройства в Париже титул Лиги 1 будет завоёвываться ежегодно. На комплектацию и без того сильного состава будут выделены любые деньги, так что победа в ЛЧ – достижимая цель.

Зинедин Зидан Фото: Paolo Bruno/Getty Images

«Работа в «ПСЖ» в будущем? Никогда не говори никогда. Особенно если ты тренер. Когда я был игроком, у меня был выбор – я мог пойти почти в любой клуб. Нет списка из 50 команд, в которых я мог бы поработать как тренер. Есть два или три варианта. Если я прихожу в клуб, то только ради побед. Я говорю это со всей скромностью. Вот почему я не могу пойти в любой клуб.

Например, язык. Некоторые условия осложняют ситуацию. Когда кто-то говорит мне: «Хочешь поехать в Манчестер?». Я понимаю английский язык, но не владею им в совершенстве. Знаю, есть тренеры, которые работают с клубами, не зная языка. Но у меня иной метод. Для побед нужно, чтобы многое совпало. Это глобальный контекст. Лично я знаю, что мне нужно для побед», — так Зидан объяснил срыв переговоров с парижанами и свой общий подход к работе.

Зинедин не скрывает, что хочет побеждать, но всё равно пытается обвести всех вокруг пальца. Особенно в части про владение языками. Испанский и итальянский – не родные для него. Наверняка он знает их примерно так же, как и английский. И уж точно лучше немецкого, но работа в «Баварии» Зидана не смущает. В той же Англии местные футболисты вообще не формируют костяк топ-клубов. Возможно, носителей французского или испанского будет даже больше. Так что аргументы Зинедина — сомнительные.

Репутация Зидана пострадает, если он продолжит перебирать

Юлиан Нагельсман («Бавария») и Массимилиано Аллегри («Ювентус») провели невзрачный прошлый сезон. Теоретически Зидан может прийти им на смену по ходу кампании-2021/2022. Карло Анчелотти («Реал») или Кристофа Галтье («ПСЖ») вряд ли получится сместить раньше межсезонья-2023, если только дела в их командах не пойдут совсем плохо. Но не факт, что вакансии в клубах из «списка Зидана» вообще появятся в обозримом будущем.

Зизу со своим подходом рискует очень долго оставаться безработным. Разве что сборная Франции решит завершить эпоху Дешама после ЧМ. Но функционеры местной федерации тоже видят общую картину. Самовлюблённость Зидана может стать камнем преткновения при переговорах. Прямо сейчас Зинедин ещё может перебирать варианты и диктовать условия, но с течением времени ситуация изменится.

Через год, два и более Зидану придётся или оставаться безработным, или принимать далеко не самые сказочные, но доступные варианты (в том числе нелюбимую АПЛ). Французу очень важно не дотянуть до момента, когда полностью улетучится пока ещё играющая ему на руку репутация тренера-триумфатора и на смену придёт статус «уклониста» от трудовой деятельности.