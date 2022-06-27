В каких городах нужен Fan ID и как его оформить. Ответы на главные вопросы болельщиков

Fan ID ещё ближе: Министерство спорта анонсировало, что уже с 4 июля можно будет начать оформление паспорта болельщика. Документ понадобится для прохода на игры РПЛ, а также на финальный матч Кубка России, и получать его нужно будет всем: болельщикам, VIP-гостям, персоналу и журналистам.

Всё делается для «повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах». «Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках», – говорится в сообщении Минспорта.

Министерство спорта России сообщение министерства Карта болельщика не заменяет, а совершенствует существующую систему обеспечения безопасности на стадионах, создаёт новый стандарт допуска на соревнования. Билеты на матчи в настоящее время обезличены, и этим пользуются граждане, которым проход на стадион или другой спортивный объект запрещён по решению суда. Кроме того, сейчас персональные данные болельщиков хранятся в системах разных клубов, а при введении электронной карты болельщика все данные будут храниться в системе Госуслуг, будут унифицированы и защищены.

Как получить Fan ID?

Для этого понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах – на сайте заполняется анкета, к которой прилагается фотография. Но если бы всё ограничилось только этим: потом нужно лично явиться в МФЦ для проверки соответствия загруженного фото и вашей личности. Подтверждать данные необходимо – без этого ничего не получится.

Прийти процедуру можно в МФЦ в 11 регионах, где базируются клубы РПЛ, а также во временных центрах обслуживания около стадионов в пяти городах, где уже с июля заработает пропуск по Fan ID. Это Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Самара и Ростов-на-Дону. Обещают, что при верных данных проверка займёт пару минут. Что будет, если где-то обнаружится ошибка, не сообщили.

Оформляется паспорт один раз. К концу года «для удобства болельщиков» должно появиться мобильное приложение Электронной карты болельщика.

Нужно ли оформлять его детям?

Да. Детям младше 14 лет цифровой паспорт могут оформить родители/опекуны/усыновители или официальные представители со своего аккаунта на Госуслугах. На ребёнка также заполняется анкета, к которой необходимо прикрепить фотографию. Тащить с собой детей в МФЦ необязательно (но только если вы загрузили соответствующее фото!) – достаточно прийти взрослому со своим паспортом, свидетельством о рождении ребёнка и нотариальной доверенностью (если вы представитель).

Можно ли передать свой билет на матч другому?

Такое возможно, но придётся поколдовать на сайте Госуслуг. Если болельщик не может посетить матч, то он может передать свой билет через личный кабинет: для этого нужно указать или номер Fan ID другого человека, или его номер телефона, или адрес электронной почты.

Фанаты против Fan ID Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как будет выглядеть Fan ID?

Помимо номера, болельщики получат QR-код, который нужно будет сканировать при входе на стадион. Он будет автоматически появляться в личном кабинете после покупки билета.

А что если несколько билетов в заказе?

Тогда надо зайти в личный кабинет на Госуслугах, указать, по какому билету идёте вы, а к остальным привязать номера Fan ID тех людей, на кого они куплены. В таком случае QR-коды сформируются для всех.

Можно ли узнать заранее, будет ли отказ?

Если у вас был административный запрет на посещение официальных спортивных соревнований, то до окончания периода запрета получить паспорт не получится.

Как быть в случае отказа?

Оспорить решение можно будет только в судебном порядке.

Кто когда запустит систему?

Со старта РПЛ карта потребуется на пяти стадионах:

«Фишт»;

«Ростов-Арена»;

«Екатеринбург Арена»;

«Солидарность Самара Арена»;

«Нижний Новгород».

Полупустой стадион в Екатеринбурге Фото: fc-ural.ru

Эти стадионы стоят первыми в очереди, так как они принимали матчи ЧМ-2018. По словам первого заместителя министра спорта Азата Кадырова, «они имеют всё оборудование, необходимое для обеспечения корректной работы карты болельщика».

С декабря паспорт болельщика понадобится на всех остальных стадионах, а это:

«Газпром Арена»;

«Открытие Арена»;

«РЖД Арена»;

«ВЭБ Арена»;

«ВТБ Арена»;

«Арена Химки»;

«Краснодар»;

«Ахмат Арена»;

«Лужники»;

«Центральный стадион профсоюзов»;

«Стадион Газовик».

Кто уже объявил о бойкоте?

Фанаты почти всех клубов РПЛ – «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» как минимум. Новички «Факел» и «Торпедо» тоже присоединились. Фанаты «Зенита» купят абонементы только на первый круг, то есть будут ходить на стадион, пока там не заработает Fan ID.

А болельщики «Ахмата» и «Оренбурга» пока молчат.