В России умер ещё один футбольный клуб. Теперь даже Путин не помог

Провожаем очередной российский футбольный клуб. Сегодня, 27 июня, в «небесную лигу» отправилась «Томь». Многие болельщики наверняка помнят эту команду по выступлению в РПЛ, но в последние сезоны она барахталась в Первой лиге. Рассказываем, как «Томь» до такого докатилась, и вспоминаем её лучшие времена.

Какой мы запомним «Томь». Сколько легенд там играло!

В нулевые «Томь» была постоянным участником РПЛ. Главным достижением команды в чемпионате было лишь восьмое место, зато это достижение покорилось дважды.

В 2006-м «Томь» тренировал Валерий Петраков. В тот год команда дважды сыграла вничью с «Зенитом», набрала по одному очку во встречах со «Спартаком» и «Локомотивом». Итог — место в верхней половине таблицы. А феерил в том составе Павел Погребняк, который настрелял 13 голов и стал четвёртым в списке лучших бомбардиров лиги.

Погребняк в «Томи» Фото: Dima Korotayev/Pressphotos/Getty Images

В 2010-м история повторилась, но уже с другим тренером. Тогда «Томью» руководил Валерий Непомнящий — настоящая легенда города. Снова ничьи с «Зенитом», «Спартаком» и «Локомотивом», снова восьмое место. А забивали у «Томи» Сергей Корниленко (в середине сезона ушёл в «Рубин») и арендованный Артём Дзюба. Первый набил 11 мячей, второй — 10.



Ещё один знаковый момент в истории «Томи» — полуфинал Кубка России. В 2008-м команда Непомнящего выбила в четвертьфинале «Зенит» в серии пенальти, а остановил её только мощный ЦСКА. Причём не без труда — 2:1. Кстати, в финале соперником «Томи» стал бы «Амкар». Так близко к трофею этот клуб не был никогда.

А какие легенды засветились в составе «Томи»! Помимо упомянутых Погребняка, Корниленко и Дзюбы, в Томске играли Денис Бояринцев, Никита Баженов, Фёдор Кудряшов, Вениамин Мандрыкин, Артём Ребров, Сергей Рыжиков, Дмитрий Тарасов, Александр Соболев, Александр Ширко, Эрик Бикфалви, Гарри О’Коннор, Мартин Йиранек… Список можно продолжать.

Последний сезон «Томи» в РПЛ. Пришлось играть молодёжью

В 2016-м «Томь» вернулась в РПЛ, но вместо триумфа получился провал. В ноябре выяснилось, что у клуба нет финансирования с мая. Посыпались санкции: сначала запрет на регистрацию новичков, а затем — штраф за нарушение трудового законодательства. В декабре руководство предложило всем футболистам основы стать свободными агентами с 1 января. В итоге зимой из команды побежали игроки, в том числе Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков. В феврале «Томь» получила от «Газпром нефти» 200 млн рублей, но речь шла о погашении долгов. Ни о какой задаче удержаться в РПЛ не могло быть и речи.

Вторая половина того сезона — удивительная история. «Томь» доигрывала чемпионат, по сути, молодёжным составом и с марта набрала всего пять очков в 13 матчах. Зато та команда вошла в историю! Именно в матче с «Томью» в начале мая набрал чемпионские три очка «Спартак».

«Томь» спасал Путин. Причём не один раз

Всё началось в 2008-м. Тогда болельщики «Томи» написали обращение к Владимиру Путину, чтобы клубу помогли с деньгами. Вот фрагмент письма:



«Мы предлагаем, чтобы небольшая часть тех денег, которые зарабатываются силами нашей области, а поступают в компании нефтяников, газовиков, атомщиков, представителей нефтехимической отрасли, могла быть направлена на поддержку и развитие, а возможно, и сохранение главного сибирского футбольного клуба».

Владимир Путин Фото: РИА Новости

Продолжение истории случилось летом 2009-го. Тогда футболисты «Томи» несколько месяцев не получали зарплату, а долг клуба, по данным СМИ, составлял около 200 млн рублей. Проблема дошла до премьер-министра Путина, и после его вмешательства семь энергетических компаний выплатили «Томи» 300 млн рублей. Проблема с деньгами на время испарилась.

Долго иллюзия благополучия не продержалась. Уже в 2010-м «Томь» снова задолжала своим игрокам зарплату за несколько месяцев. Путин призвал оказать финансовую помощь команде, которая, несмотря на проблемы, шла на пятом месте в РПЛ.



Проблема «Томи» с деньгами превратилась в хроническую и повторялась каждый год. Путин рассказывал:



— В 2011 году опять приходят, опять — дайте денег. Понравилось. Мы опять дали 340 млн. Но вот компании, к которым мы обращались, — это же не я, не из кармана вынимаю, я же прошу компании некоторые поддержать. Они мне сейчас говорят: «Клуб «Томь» существует в двух качествах — и как некоммерческое партнёрство, и как акционерное общество. Если вы будете на нас нажимать и дальше, то хотим вас предупредить — это никогда не закончится».

В 2012-м благодаря Путину «Томь» получила контракты с двумя нефтяными компаниями — «Роснефтью» и «Газпром-нефтью». Проблемы с деньгами в дальнейшем не исчезли, и клуб стал олицетворением худшей стороны российского футбола.

Как умерла «Томь». Да, всё из-за денег

В мае «Томь» угодила в расширенный список тех, кому РФС отказал в выдаче лицензии на сезон-2022/2023. Клуб подал апелляцию, но её отклонили. Пошли разговоры о попытке заявиться в ФНЛ-2.



А потом подоспело объяснение от РФС. Заместитель генерального секретаря союза Максим Митрофанов рассказал следующее:



— «Томь» по спортивному принципу осталась в ФНЛ, но, к сожалению, не предоставила ни одной копейки финансовой гарантии для участия в следующем сезоне. Она заявила некий бюджет, который необходим для участия в следующем сезоне, но не смогла предоставить ни одного документа: ни субсидии, ни гарантийного письма, ни коммерческого контракта.



Также у «Томи» есть задолженности перед футболистами и сотрудниками, что не позволило РФС сделать вывод о возможности выдачи лицензии. Клубу дано время для принятия решения о подаче документов на лицензию, дающую право участвовать в ФНЛ-2, но при этом вышеуказанные требования будут предъявляться, бюджет подтверждать в любом случае нужно.

В этот раз «Томь» не нашла Путина — ни настоящего, ни образного. Лицензию клуб так и не получил и в следующем сезоне не сыграет на профессиональном уровне. Печальное, но логичное завершение истории.