Мечта Федуна сбылась не в «Спартаке». Президентом клуба стал его ультрас!

Как-то владелец «Спартака» Леонид Федун говорил о желании отдать клуб под управление фанатов, но эту идею так и не реализовал. А всё возможно – вот пример из Германии. Там новым президентом «Герты» стал её фанат: Кай Бернштейн раньше заряжал на фанатской трибуне, а теперь будет спасать клуб из руководящего кресла. Он выиграл на выборах, набрав 1670 голосов из 3016 возможных.

«Ранее я говорил о том, что старушка находится в реанимации, потому что нас разрушает яд, – сказал он сразу после объявления результатов голосования. – Теперь мы можем исцелить клуб изнутри и снова сделать его здоровым. Это возможно, только если мы будем вместе».

Кай — один из основателей фанатской группировки. Поэтому происходящее в «Герте» волновало его особенно сильно

Бернштейн был одним из тех, кто основал крупнейший фан-клуб «Герты» – «Берлинские Арлекины 98», – и в течение многих лет был на восточной трибуне заводящим. Ему трижды запрещали посещать стадион, однажды дело дошло до поездки в отделение полиции. Это его единственная связь с футболом: новый президент «Герты» никогда не работал в спортивной сфере. Он дважды проваливался в попытках закончить среднюю школу, а после получения аттестата пошёл учиться на промышленного механика. Но добиться успеха ему это не помешало – вот уже несколько лет он владеет и руководит коммуникационным агентством, которое занимается медиа и маркетингом. За 2020-й фирма принесла Бернштейну € 43 тыс. чистой прибыли.

Кай Бернштейн Фото: Из личного архива Кая Бернштейна

Положительный баланс на счетах собственной фирмы позволял ему с чистой совестью критиковать финансовое положение любимого клуба. За последние три года в команду были вложены сотни миллионов, но это не привело ни к чему – в прошлом сезоне «Герта» свалилась в зону вылета и боролась за выживание.

Кай Бернштейн новый президент «Герты» «Сейчас в клубе внутреннее смятение. Яд бесконечных неудач. Свинцовый паралич, вызванный бесчисленным количеством неправильных решений подряд. Ни один фанат больше не ходит гордо по Берлину. Всё это также оказало огромное влияние на спортивные результаты последних нескольких лет. Так что это самая большая проблема: инициировать переворот к лучшему. Изменить один момент за другим. Решить одну проблему за другой. Вытащить старушку из реанимации, чтобы мы могли продолжать её кормить».

Что происходило с «Гертой»

В июне 2019 года 37,5% товарищества, которому принадлежит клуб, приобрела инвестиционная компания Tennor Holding BV. Сделка стала крупнейшей в немецком футболе – € 125 млн. Спустя полгода компания увеличила свою долю до 49,9%, заплатив ещё € 99 млн. Во вложениях в клуб был заинтересован лично учредитель Tennor Holding Ларс Виндхорст – у бизнесмена к тому моменту времени в жизни уже было два банкротства и проблемы с законом, поэтому его желание зайти в Бундеслигу многие восприняли как попытку улучшить свой имидж.

Виндхорст пришёл в клуб и громко объявил: он собирается сделать из «Герты» топ-клуб и провозгласил стратегию «Big City Club» («Клуб большого города»). По его задумке за счёт финансовых влияний можно было увеличить ценность бренда и выстроить ассоциативный ряд «Берлин=мегаполис=большая команда «Герта». Фанаты, которые топят за традиции и приверженность идеям, а не деньгам, такой заход не оценили – новый владелец сразу недосчитался очков лояльности.

Фанаты «Герты» Фото: Maja Hitij/Getty Images

С проваливанием всё ниже и ниже в турнирной таблице видение открыто начали высмеивать в СМИ. Как его только не переделывали – в статьях про «Герту» писали и Big Flop Club, («Клуб большого провала»), и Big City Circus («Цирк большого города»). Виндхорста критиковали не только за популистский лозунг, не вписывающийся в гертовский традиционализм, а ещё за чрезмерные траты, которые не приносили результата.



В зимнее трансферное окно сезона-2019/2020 клуб потратил на трансферы € 77 млн – деньги ушли на Лукаса Тусара («Лион», € 25 млн), Кшиштофа Пёнтека («Милан», € 24 млн), Матеуса Кунью («РБ Лейпциг», € 18 млн) и Сантьяго Аскасибара («Штутгарт», € 10 млн). «Герта» финишировала 10-й, и летом снова прошла мощная трансферная кампания – в команду пришли 11 игроков, за которых в общей сумме отдали € 27 млн. При этом с 2019-го сменились пять тренеров – Сандро Шварц стал шестым за это время. Отсутствие системы (возглавлявшие команду специалисты за короткий срок работы просто не успевали что-либо построить) привело к печальным результатам на поле.

Сандро Шварц Фото: herthabsc.com

Виндхорст этой зимой признался, что разочаровался в проекте – вливания денег не принесли должного результата. «Но мы будем поддерживать «Герту» в долгосрочной перспективе и сделаем всё возможное, чтобы этот проект увенчался успехом, – добавил он. – Мы можем представить, что останемся здесь на 10, 20 или 30 лет, как семья Аньелли в «Ювентусе». Я был бы счастлив, если бы это было возможно».



Спортивный директор Фредди Бобич (к нему у болельщиков тоже есть много вопросов из-за множества невнятных трансферов) говорил, что инвестиции Виндхорста уже иссякли. По информации Bild, с лета 2019 года он вложил в клуб € 374 млн.

Бернштейн боролся на выборах с политиком, который предлагал ему сотрудничество. Он отказался — это противоречило его идее о перезагрузке

Предвыборная программа Бернштейна как раз была сосредоточена на том, что всё происходящее в его любимом клубе нужно менять: ломать систему, проводить перестановки и полностью менять «клубную культуру».

«Как настоящий фанат клуба я могу гарантировать, что надежда снова прорастёт на разломах суматохи, – сказал он перед выборами. – Я могу объединить «Герту» изнутри и стабилизировать её снаружи. Я за новое начало с настоящей предвыборной программой, а не за голые спины старой гвардии и системы, которые поставили «Герту» на край пропасти. И в конечном счёте я иду на эти выборы без эгоизма или жадности к посту — всё дело в том, чтобы помочь моему любимому клубу».



Новый президент запустил масштабную предвыборную кампанию: создал сайт, где собрал все свои идеи, раздавал интервью, в которых агитировал за тотальные перемены, а его сторонники развешивали плакаты о перезагрузке в «Герте» по значимым местам в Берлине. На выборах Бернштейн соперничал с бывшим членом Бундестага Франком Штеффелем (а ещё с Марвином Брумме, но он не считался конкурентом изначально – и на выборах набрал всего 26 голосов). Профессиональный политик имел опыт работы в спорте – он был президентом гандбольного клуба «Фюксе», – а ещё поддержку большинства нынешнего руководства «Герты». Но этого мало, потому что в выборах участвуют ещё и болельщики, которым принадлежит вторая половина акций. И вот с их стороны одобрения не было: несколько лет назад Штеффель выступил против активной части фанатов.



Политик пытался убедить Бернштейна сотрудничать на выборах, но Кай отказался – его видение предусматривало перемены, а не стагнацию. Тем более за его спиной стояло огромное фанатское сообщество, которое в своём заявлении давало понять, что они за традиционные футбольные ценности и против прогрессивной коммерциализации.

Стадион «Герты» Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Мы не хотим денег от букмекеров, мы не хотим зарабатывать, заманивая людей куда-то, – говорил в одном из предвыборных интервью Бернштейн. – Одна из идей такова: давайте направим 50% продаж от футболок на социальные проекты. Я уверен, что Nike согласится с этим, потому что мы продадим не 20 000, а 40 000 футболок и возьмём на себя социальную ответственность».



Это лишь одна из идей Бернштейна, которая идеально укладывается в фанатские взгляды. Он ещё писал, что президент должен честно и без утайки отвечать на вопросы членов клуба и общественности, при этом говорить только тогда, когда ему действительно есть что сказать. Это тычок в сторону Виндхорста, который часто говорит не по делу и порой срывается на фанатов. Ещё из пунктов программы Бернштейна – разговор с владельцем и обновление штата сотрудников. «Я собираюсь говорить, слушать, понимать, прощать и думать наперёд, двигаться вперёд», – сказал он в интервью Bild.



И добавил: «У нас будет настоящая, могущественная, гордая семья. Ха-хо, эй!»