«Только сын повторит мой успех». Как нападающий сборной России установил рекорд Кубка мира

Саленко вписал своё имя в историю футбола, но больше не играл за Россию.

Ровно 28 лет назад состоялся исторический матч сборной России на чемпионате мира в США. В атаке Камеруна зажигал нестареющий Роже Милла, но в тот жаркий день в Сан-Франциско африканскую легенду затмил уроженец Ленинграда. Олег Саленко навсегда вписал своё имя в историю мирового футбола и в Книгу Гиннесса! Хотя путь к рекорду всех времён у него получился достаточно сложным.

Стал первым футболистом в СССР, за которого заплатили деньги

Саленко впервые заявил о себе на юниорском чемпионате мира в 1989 году. Сборная СССР добралась до четвертьфинала, а нападающий забил пять голов. Форвард «Зенита» получил «Золотую бутсу» и приглашение в киевское «Динамо». Его трансфер стал первым «денежным» в Союзе. «Зенит» требовал через федерацию миллион, а получил 36 тысяч. Рублей. Многие в родном городе расценили скандальный уход талантливого нападающего как предательство.

Сыграл в первом матче в истории сборной Украины, но выбрал Россию

29 апреля 1992 года Саленко принял участие в первом матче в истории сборной Украины. Против Венгрии в Ужгороде он отбегал 59 минут и был заменён на Ивана Гецко, который и забил единственный мяч своей национальной команды (закончили 1:3). Позже ФИФА позволила участникам украинской премьеры поменять футбольное гражданство, и несколько футболистов воспользовались этой возможностью — ради чемпионата мира.

Саленко в матче с Камеруном Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В сентябре 1993-го Саленко впервые получил вызов в сборную России… и снова перед матчем с Венгрией. В скандальном «письме четырнадцати» нападающий тоже поучаствовал. Правда, первым и отозвал свою подпись, заявив что оставил её на пустом листке, якобы не догадываясь о бунте футболистов.

В том же 1993-м сорвался переход нападающего в «Тоттенхэм». Он уже прошёл медобследование и просмотр, готовился заключить контракт. Но ассоциация футболистов Англии наложила запрет на трансфер. Причина — меньше 12 официальных матчей за сборную. Впоследствии Саленко всё-таки поиграл в Европе, и неплохо — за испанские «Логроньес», «Валенсию» и «Кордову», шотландский «Рейнджерс», турецкий «Истанбулспор», польскую «Погонь». Но всё это было уже после ЧМ-1994.

ЧМ-1994 Саленко начал на скамейке, а закончил лучшим бомбардиром (на пару со Стоичковым)

Турнир в США он начал на скамейке: с Бразилией в 1-м туре вышел на замену уже при безнадёжных 0:2. По словам Саленко, после «письма четырнадцати» он ожидал чего-то подобного от тренера сборной, но всё равно обиделся на Садырина. Во 2-м туре он получил полноценный шанс и забил шведам с пенальти. Россия снова уступила (1:3), а Саленко и тут влип в историю. Размялся с партнёрами в бутсах от аdidas, а вышел на поле в Reebok. Это было запрещено условиями спонсорского контракта, и футболист снова подвергся критике Садырина.

Несмотря на два поражения, сборная России до последнего тура сохраняла шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно было обязательно побеждать Камерун и надеяться на подходящий результат хотя бы одного из более поздних матчей. В итоге из нескольких вариантов не сработал ни один. Зато Саленко просто разорвал оборону соперника и оформил пента-трик. Вот как это было.

15-я минута. Саленко после фола на Игоре Корнееве подхватывает мяч, врывается в штрафную и пускает его прямо под вратарём соперника – 1:0.



41-я минута. После розыгрыша штрафного Илья Цымбаларь прострелил мяч на Саленко, который точным ударом поразил ворота Жака Сонго’О – 2:0.

44-я минута. Россия получает право на пенальти, который Саленко чётко реализует ударом в правый угол – 3:0.



72-я минута. Омари Тетрадзе катит мяч на Саленко, и тот снова застаёт врасплох вратаря соперника – 4:1.



75-я минута. Дмитрий Хлестов пытается выполнить прострел в штрафную площадь соперника, мяч срезается. Защитник хватается за голову… а Саленко подхватывает мяч и перекидывает его через выбросившегося из ворот голкипера – 5:1!

Интересно, что и последний мяч в матче забил уроженец Ленинграда — Дмитрий Радченко.

Табло с рекордом Саленко Фото: Shaun Botterill/Getty Images

А Саленко благодаря пента-трику вошёл в Книгу рекордов Гиннесса и разделил «Золотую бутсу» ЧМ-1994 с болгарским нападающим Стоичковым. Позже Олег подколол Христо по этому поводу.

Олег Саленко экс-нападающий сборной России «Христо говорил мне: «Скажи спасибо, что я больше не забил». Я ему: «А ты скажи мне спасибо, что я три матча всего сыграл» (смеётся). Но это ещё не всё. Я добавлял: «Благодари организаторов, что они не учитывали голевые передачи». Ведь я ещё и пас отдал на Диму Радченко. Получается, у меня 6+1, а у него просто 6. Так что по законам футбола я его переиграл. Но это, конечно, всё больше шутки. Если бы мы вышли в плей-офф, попадали бы на немцев… Слышал, что немцы нас побаивались».

Больше за сборную России Саленко так и не сыграл

После Америки казалось, что сборная России обрела супербомбардира на годы. Но вышло иначе. Новый тренер, Романцев, вызвал тёзку на сентябрьский товарищеский матч с Германией (0:1), но даже не включил в заявку, а затем и вовсе выбросил из списков. Олег Иванович объяснил своё решение травмой форварда. В свою очередь, футболист усматривал в собственном игноре последствия всё того же «письма четырнадцати». Больше рекордсмен ЧМ за сборную не играл. Но надеется, что отцовские достижения превзойдёт сын.

Олег Саленко экс-нападающий сборной России «А кто мог это сделать [обновить рекорд]? Шевченко? Нет, Шеве было объективно сложно наколотить столько мячей за сборную в одном матче на ЧМ. Но я знаю, кто повторит мой успех. Мой сын».

Старшему, Александру, это точно не удастся (он живёт в Санкт-Петербурге с матерью и далёк от футбола). А у младшего ещё есть шансы. 17-летний Роман Саленко играет в украинском «Диназе» — дочерней команде киевского «Динамо». Правда, амплуа у него не отцовское — полузащитник, но его и сменить не поздно. Гены-то — бомбардирские.