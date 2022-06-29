Ромелу Лукаку сделал жест невиданной щедрости. В ответ получил гнусную реакцию

Нападающий Ромелу Лукаку переходит из «Челси» в «Интер». Итальянский клуб арендует 29-летнего бельгийца на один сезон. Сделка не предусматривает обязательство или опцию выкупа. «Интер» заплатит за аренду форварда € 8 млн плюс возможные бонусные выплаты.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за € 115 млн. И лондонскому клубу пришлось очень пожалеть об этом: в минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах. Затраченные средства бельгиец, мягко говоря, не отработал.

Форвард вошёл в сборную худших игроков АПЛ-2021/2022 по версии ESPN. Недостаточно высокий уровень выступлений, проблемы со здоровьем, несоответствие затрат результату – основные критерии отбора. Ромелу «отличился» во всех этих аспектах – в том числе дал скандальное интервью о любви к «Интеру» зимой. Кроме того, Daily Mail назвал трансфер Лукаку худшим в истории «Челси». Бельгиец «превзошёл» провальные переходы Альваро Мораты, Фернандо Торреса и Андрея Шевченко.

Ромелу Лукаку в «Челси» Фото: Clive Mason/Getty Images

Почему Лукаку нет места в «Челси»

Одними проблемами на футбольном поле дело не ограничилось. У Лукаку напряжённые отношения с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем, а новый владелец синих Тодд Боули считает Тухеля важнейшим активом клуба. Немец получил полный контроль над комплектацией «Челси». Тренер сможет самостоятельно вести трансферную политику – в соответствии с моделями «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», где Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп оказывают большое влияние на подписание игроков.

Логично, что мнение Тухеля оказалось решающим в вопросе о будущем Ромелу Лукаку. В своей команде он нападающего не видит. Бельгиец и сам не горел желанием оставаться в «Челси». Форвард хотел вернуться в «Интер». Слухи о переходе активно циркулировали в СМИ с начала июня. Стороны долго спорили о компенсации, которую получит «Челси». Лондонский клуб изначально требовал € 20-25 млн, но президент «Интера» Стивен Чжан настойчиво сбивал цену. Переговоры шли почти месяц. В конечном счёте босс «Интера» добился своего.

За аренду Ромелу «Интер» отдаст € 8 млн. Опции выкупа у итальянцев не будет. При этом ради перехода в миланский клуб форвард согласился снизить зарплату на 30%. По контракту с «Челси» Лукаку получал € 11,5 млн в год после уплаты налогов, а в «Интере» он будет зарабатывать € 8 млн в год чистыми.

Ромелу Лукаку в «Интере» Фото: Lars Baron/Getty Images

По данным La Gazzetta dello Sport, когда юрист Себастьен Ледюр сообщил Ромелу, что переход в «Интер» на правах аренды состоится, нападающий заплакал от радости. Лукаку сделал жест невиданной щедрости для клуба – лично лоббировал свой переход именно в состав «нерадзурри» (были другие претенденты, включая «Реал» и «Барселону»), а также пошёл на урезание зарплаты. Однако тёплого приёма в Милане бельгиец не встретил и в ответ получил абсолютно гнусную реакцию.

Критика возвращения Лукаку в «Интер»

Болельщики «Интера» дали понять, что не простили прошлогодний уход Лукаку в «Челси». Фанатская группировка Curva Nord опубликовала заявление, в котором обвиняет форварда в «предательстве».

«Мы приняли к сведению предательство Лукаку и очень расстроились. Необходимо прояснить некоторые моменты с учётом его вероятного возвращения:

Curva Nord поддерживает «Интер» и не будет возражать против игрока (несмотря на поведение прошлым летом);

учитывая это, никто не должен приветствовать его с шарфами или знамёнами нашей группы болельщиков;

в будущем всё придется зарабатывать на поле трудом и потом.

Его поддерживали и относились как к королю. Теперь он такой же, как многие. Также заявим, что мы никогда не будем болеть против Лукаку, если он снова наденет футболку «Интера», – сообщается в обращении Curva Nord.

Экс-форвард сборной Италии и «Интера» Антонио Кассано придерживается похожего критического мнения о трансфере.

Антонио Кассано экс-форвард «Интера» «На месте «Интера» я бы его не возвращал. Он говорил, что переходит в команду мечты и будет получать там € 15 млн. Но в Лондоне ему не дают мяч, поэтому он хочет вернуться в Италию. Надо было думать раньше! Сейчас я бы сказал ему оставаться в «Челси».

Странно слышать такие слова от футболиста, который чуть более 10 лет назад при переходе в «Милан» сказал, что выше только небо, а через год ушёл в «Интер». Позиция болельщиков тоже вызывает удивление. Нужно трезво смотреть на вещи. Нынешний «Интер» не является командой мечты, в которой все хотят выступать долгие годы. Желание Лукаку вернуться в АПЛ в прошлом году вполне объяснимо. «Челси» — не принципиальный соперник «Интера», так что лестные слова в адрес нового клуба (тем более что для Ромелу это было второе пришествие в Лондон) – стандартные заявления при переходе.

«Интер» извлёк огромную выгоду

Хорошо, что гендиректор «Интера» Беппе Маротта ставит во главу угла интересы клуба, а не страдает какими-то личными обидами.

«Лукаку? Вскоре мы придём к соглашению. Речь идёт о возвращении игрока, который очень хорошо играл за нас. Мы будем очень рады вернуть его домой», — сказал Маротта.

«Интер» много заработал на трансфере Лукаку в прошлом году. Сейчас команда возвращает форварда за бесценок. Ромелу мотивирован выступать в команде Симоне Индзаги. Вряд ли бельгиец провалится, как в «Челси». В период 2019-2021 Лукаку забил 47 голов в 72 матчах за «Интер». Сейчас итальянцы вправе рассчитывать на сопоставимую результативность нападающего. В любом случае «Интер» ничем не рискует. Аренда обошлась в смешную сумму, в придачу к этому игрок снизил зарплату и фактически взамен на годовое отсутствие принёс в казну клуба чистую прибыль € 100+ млн. Выгодная сделка во всех отношениях.