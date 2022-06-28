У «Спартака» намечается новая кадровая проблема. Клуб ещё пожалеет об уходе Бакаева

«Спартак» в очередной раз погрузился с головой в тактическую и кадровую перестройку. Это уже привычное состояние для красно-белых во время паузы, избежать его не удавалось даже в спокойные для российского футбола времена. А уж сейчас, когда решение ФИФА спровоцировало очередной отъезд иностранцев, головной боли и работы у всего спортивного блока клуба лишь прибавилось.

Последние события, кажется, обнажили ещё одну очень вероятную кадровую проблему «Спартака» — стало слишком мало вариантов на флангах атаки, гарантирующих качество. Особенно пострадала правая сторона поля.

За месяц команда осталась сразу без 2,5 опций на правом фланге: ушли Бакаев и Ларссон, не вернулся Мозес

Мы точно не знаем схему, по которой будет играть «Спартак» при новом тренере Гильермо Абаскале. Но есть простые исходные данные: на словах испанец всячески восхищается «Барселоной», а в предыдущих клубах в 90% случаев он использовал 4-Х-Х (чаще – 4-2-3-1 и 4-3-3, реже – 4-4-2). Модель с тремя центральными защитниками применялась им крайне редко.

Это ни в коем случае не означает, что на 3-Х-Х будет табу, но Абаскаль при его не самом великом, мягко говоря, опыте значительно больше времени в карьере провёл с классическими 4-2-3-1 и 4-3-3. Он лучше в ней ориентируется, и сейчас стоит переносить расстановки на «Спартак» и прогнозировать состав команды на старте сезона.

Гильермо Абаскаль на тренировке Фото: spartak.com

Проблема левого фланга защиты решена трансфером опытного Рыбуса – по этому трансферу минимум вопросов. Справа в обороне всё ещё дискуссионные кандидатуры – Кофрие слишком ограничен в атакующих включениях, Рассказов уничтожен всеобщим давлением и пока в лучшем случае должен рассматриваться в обойму.

Но при этом появились проблемы на этой же стороне поля и ближе к атаке. Раньше у «Спартака» справа были две солидные опции – Мозес (использовался и как латераль, и как крайний нападающий) и Бакаев. Оба обеспечивали большое количество индивидуальных действий. У Мозеса в прошлом сезоне в среднем 6,19 обводки за 90 минут (59,4% успешных) +3,03 рывка с мячом, 3,52 навеса и 2,94 передачи в штрафную. Бакаев, когда выходил на правом фланге, со своей левой ногой играл в иной стилистике, смещался к центру, также выполнял уйму обостряющих действий: 7,12 обводки (54,2%), 3,94 навеса, 2,84 передачи под удар и аж 6,23 передачи в штрафную.

А теперь у «Спартака» нет ни Бакаева, ни Мозеса – нигериец так и не вернулся в расположение клуба. И, похоже, уже не вернётся. Теоретически справа мог бы играть левоногий Ларссон (пусть на этой позиции он и ощутимо ограничен), но и со шведом клуб попрощался. То есть за месяц красно-белые потеряли сразу трёх футболистов группы атаки, играющих в одной и той же зоне. Кого использовать здесь теперь?

Зиньковский — исключительно игрок левого фланга. Пока нет смысла двигать его направо

Зиньковский – качественный игрок для «Спартака», он определённо придётся кстати (хотя по уровню его сложно сравнивать с Бакаевым). Но экс-футболиста «Крыльев» рационально использовать в его любимой зоне левого полуфланга – именно там он провёл 99% матчей за последние сезоны, оттуда идёт большинство его обостряющих действий. Ниже – карта ключевых передач Зиньковского за последние три сезона (графика – InStat).

Ключевые передачи Зиньковского за последние три сезона Фото: InStat

Сомнительно, что Абаскаль станет рассматривать вариант с переводом Зиньковского направо – на первых порах, наоборот, важно погрузить новичка в максимально комфортную для него среду, чтобы ускорить процесс адаптации.

Промес даже в лучшие годы не сверкал на правом фланге

Изначально Промес приезжал в «Спартак» именно правым полузащитником. Но довольно быстро произошла трансформация игрока – он стал чаще появляться слева, его влияние на игру там резко возросло. Перед отъездом в «Севилью», в сезоне-2017/2018 и начале следующего, зона левого фланга была абсолютно доминирующей в «Спартаке» — Квинси давал большой объём дриблинга, скоростных заходов в штрафную, смещений к середине, ударов.

То есть даже в лучшие годы Промес не был оптимальным игроком правого фланга – ему там слишком тесно. А сейчас, когда он ощутимо растерял в скорости и дистанционном дриблинге, подавно нет смысла запирать его на правой бровке. Сейчас уже есть большие сомнения даже по поводу левого – Квинси превратился в игрока штрафной или «ложную девятку». Он активно вовлечён в комбинационную структуру, опускается в глубину, при этом часто отыгрывается первым же касанием, вместо того чтобы пробовать разворачиваться самому за счёт индивидуальных действий. Пространство голландец поглощает неважно, в скоростной дриблинг идти боится. В прошлом сезоне у Промеса было всего-то 4,56 обводки за игру с показателем успешности в 50%, что вдвое меньше, чем в его лучшие годы.

Квинси Промес Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Полагаю, сегодняшнего Квинси рационально использовать в зоне под нападающими ближе к центру.

Хлусевич — возможное решение проблемы. Но и по нему нет уверенности из-за его стиля

Хлусевич приходил в «Спартак» именно как молодой и талантливый универсал, способный играть на разных позициях. В составе красно-белых Даниил перепробовал уже много ролей, был правым и левым латералем, правым защитником в четвёрке и даже правым центральным защитником в тройке.

В «Арсенале» Хлусевич неоднократно играл классического правого нападающего при 4-3-3 (4-2-3-1), но всё же пока исходя из увиденного кажется, что в качестве латераля ему комфортнее. Даниил не самый тонкий в решениях игрок, у него нет уникальных действий в плотности, зато есть мощь, дистанционная скорость, поглощение пространства, объём и выносливость. Его дриблинг – скорее, дистанционно-силовой (прокинул – побежал на могучем рывке), технического оснащения, как у того же Бакаева, у Хлусевича нет. А ещё вопросы по качеству решений в финальной стадии – на отрезке в «Спартаке» вылезло очень много проблем.

Поэтому Даниила можно использовать правым полузащитником, однако на сегодняшний день это снижение уровня исполнительского мастерства в зоне и шаг в сторону усреднения состава.

Кто ещё?

Ещё на летних сборах «Спартак» пробует вариант с Виталием Шитовым. Но если его брат Владислав действительно заслужил шанс в основе после феерии в ФНЛ, то Виталий провёл минувший сезон очень скромно – всего-то «1+2» за 32 матча.

Других опций, похоже, пока нет. Ещё недавно «Спартак» на правом фланге мог похвастаться игроками высокого уровня с разной стилистикой, теперь же зона вдруг стала казаться проблемной.

Кажется, об уходе Бакаева всё-таки придётся пожалеть. Особенно в случае, если Мозес так и не захочет снова играть в России, а взять нового сильного футболиста не будет возможности.