Первые медали «Краснодар» добыл 7 лет назад. Где сейчас звёзды той команды

В сезоне-2014/2015 «Краснодар» впервые в истории взял медали. Команда до последнего претендовала на серебро, но в итоге оказалась третьей. Хотя и набрала одинаковое количество очков с ЦСКА.

Тогда команда формировалась в основном за счёт известных игроков, которые по разным причинам оказались не нужны своим клубам. До 11 воспитанников в основе было ещё далеко.

Андрей Дикань, вратарь

Андрей Дикань Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / ФК «Металлист»

Когда Матвей Сафонов был ещё подростком, «Краснодар» долго искал основного голкипера. Сначала забрали у «Локомотива» формально третьего вратаря Фильцова. Но он не воспользовался шансом. Зато потом подписали в качестве свободного агента Андрея Диканя.

Он сразу вытеснил Фильцова и занял место в воротах. И на сезон «Краснодар» получил действительно классного вратаря, 17 пропущенных мячей в 25 матчах – очень неплохой результат.

В 2016-м Дикань ушёл из «Краснодара» и вернулся на Украину. Поиграл за любителей, открыл собственную вратарскую школу в Харькове и числился тренером в клубе «Металл».

Виталий Калешин, защитник

Виталий Калешин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Краснодар» брал Калешина в расчёте на его опыт игры в разных командах. В его карьере были «Москва», «Рубин», и в новом клубе он считался одним из самых опытных. И всё равно держал высокую планку – в «бронзовом» сезоне на его счету 24 матча, а также два гола и четыре передачи.

Виталий завершил карьеру в 2017-м. Сообщалось, что он может войти в тренерский штаб «Кубани», но этого не случилось. Хотя необходимая лицензия для работы помощником у него есть. Любопытно, что Калешина считают важным игроком оба краснодарских клуба – «Кубань» и «Краснодар».

Александр Мартынович, защитник

Александр Мартынович Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат» / РИА Новости

Вряд ли многие ожидали глобальных успехов от игрока, который не был безальтернативно основным и минском «Динамо», а потом перешёл в «Краснодар». Удивительно, но в клубе Мартынович провёл 11 лет. Хотя на год даже уезжал в аренду в «Урал». В «бронзовом» сезоне он отыграл почти половину матчей. Однако заслуженно находится в этом списке, так как является одним из символов современного «Краснодара».

Этим летом Александр подписал контракт с «Рубином» и теперь будет помогать Леониду Слуцкому вернуться в РПЛ.

Роман Широков, полузащитник

Роман Широков Фото: Денис Тырин, «Чемпионат» / Из личного архива Романа Широкова

Он удивительным образом оказывался в «Краснодаре» дважды. Сначала зимой 2014-го, когда переходил на правах аренды из «Зенита». Второй раз – спустя год, тогда аренда была оформлена уже из «Спартака». И оба раза ему приходилось что-то кому-то доказывать.

В «Краснодаре» тем не менее тепло относились к Роману. Во второй его приход особенно. Он провёл за команду 13 матчей с очень приличной статистикой – четыре гола и столько же передач. Поэтому его вклад в бронзу отдельный.

Широков завершил карьеру в 2016-м. С тех пор поработал на руководящей должности в «Динамо», а сейчас в основном выступает экспертом по разным вопросам.

Владимир Быстров, полузащитник

Владимир Быстров Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат» / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Это был первый сезон Быстрова после ухода из «Анжи». Он же вышел и самым успешным – 19 матчей, три гола и две результативные передачи. Владимир отыграл за команду в общей сложности три сезона, но в последнем в основном либо сидел на скамейке, либо лечился.

В 2018-м Быстров закончил карьеру и перешёл на работу телевизионным экспертом. Сейчас он один из ведущих спикеров на «Матче».

Марат Измайлов, полузащитник

Марат Измайлов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Марат очень хотел остаться в «Порту». Особенно после аренды в «Габалу». Однако планы у португальского клуба были иные – несмотря на желание игрока, клуб отдал его в «Краснодар». Но там полузащитник не растерялся и провёл, лучший сезон после отъезда из России.

Он определял игру в центре поля и сделал 1+2 по итогам сезона. Потом приостановил карьеру на год из-за болезни сына. А второе пришествие в «Краснодар» получилось неудачным. Несмотря на двухлетний контракт — всего два сыгранных матча.

В сезоне-2017/2018 он ненадолго появился в «Арарате», а потом пропал. Говорят, сейчас он живёт для себя, поигрывает в футбол за любительские команды. И постоянно летает из Лиссабона в Дубай и обратно.

Юрий Газинский, полузащитник

Юрий Газинский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/vk.com/fckrasnodar

Ещё один символ «Краснодара», который провёл почти 10 лет в клубе. Оттуда он попал в сборную Россию и даже поучаствовал в домашнем чемпионате мира 2018 года. В «бронзовом» сезоне был одним из самых важных игроков центра поля.

Газинский уже сообщил, что не договорился с «Краснодаром» о новом контракте, и сейчас ищет новые варианты продолжения карьеры.

Павел Мамаев, полузащитник

Павел Мамаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат» / ФК «Химки»

Также один из системообразующих игроков центра поля в «бронзовом» сезоне. Мамаев перешёл в «Краснодар» в 2013-м в качестве одной из звёзд РПЛ, и именно вокруг него руководство и тренеры планировали строить команду.

В итоге он поиграл за «быков» до 2019-го, потом известная тюремная история, расторжение контракта и соглашение с «Ростовом». Во второй половине сезона Павел числился в «Химках», но почти не играл и теперь будет искать новый клуб.

Ари, нападающий

Ари Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»/из личного архива Ари

Бразилец перешёл в «Краснодар» в 2013-м. Но именно «бронзовый» сезон стал одним из лучших в его карьере. 26 матчей, семь голов и две передачи. В феврале 2017-го уехал в аренду в «Локомотив», где провёл полтора года. А потом вернулся обратно.

Летом 2021-го наконец-то истёк контракт с «Краснодаром», и Ари уехал в Бразилию. Хотя по-прежнему даёт интервью о желании вернуться в России. Тем более нужный паспорт у него есть.