35 лучших молодых футболистов России. Выбор главных тренеров и капитанов РПЛ

Минувший сезон, вероятно, самый необычный в истории российского футбола. Такую трансформацию мы не видели даже в исторический переходный период на систему «осень-весна». Если кризис — действительно время возможностей, то в нашем футболе нынешний кризис — лучший шанс для молодых футболистов. И пацаны демонстрируют, что готовы. Во всех клубах есть свои перспективные ребята, а клубы первой десятки — каждый зависит от молодых футболистов в важных аспектах.

Поэтому мы и решили провести голосование и определить Лучшего молодого футболиста в Премьер-Лиге.

Механика голосования



Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России.



В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона (23 июля 2021 года) футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия.



Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.



Голосование открытое, за основную механику мы приняли многолетнюю систему оценки от коллег из France Football. Все тренеры и капитаны получили список из 50 молодых футболистов РПЛ, который был собран редакцией «Чемпионата». Список — ознакомительный, можно было вписать любого игрока, соответствующего требованиям. При этом голосующий мог выбрать не более трёх футболистов из своего клуба (даже если игрок был в аренде).



Участник голосования должен был расставить игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определенное количество баллов.



⍟ Первое место – шесть баллов.

⍟ Второе место – четыре балла.

⍟ Третье место – три балла.

⍟ Четвертое – два балла.

⍟ Пятое – один балл.

Как голосовали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ

«Пятёрки» от главных тренеров клубов РПЛ (на момент окончания сезона) Фото: Championat.com

«Пятёрки» от капитанов клубов РПЛ (на момент окончания сезона) Фото: Championat.com

Вот как распределились баллы в итоге. Футболистов с одинаковым количеством баллов мы объединили в группы. У каждого игрока есть профайл и интерактивная фотография.

Рейтинг

35–24

35. Владислав Шитов

Дата рождения: 7 мая 2003 года (19 лет)

Клубы в сезоне-2021/22: «Спартак-2»

Позиция: нападающий, атакующий полузащитник

Сколько баллов набрал: в списке как лучший молодой футболист ФНЛ сезона-2021/2022

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До 12 лет Владислав Шитов (вместе с братом-близнецом Виталием) занимался в академии родного «Шинника». После яркой игры на одном из детских турниров в Москве братья могли выбирать из предложений трёх московских клубов: «Спартака», ЦСКА и «Локомотива». Решение осталось за отцом парней, который был болельщиком красно-белых.

Владислав Шитов дебютировал в РПЛ ещё в декабре 2021 года, хотя сыграл лишь две минуты в матче с «Сочи». Он был главной ударной силой фарм-клуба в ФНЛ. Именно Шитова официально признали лучшим молодым игроком Первой лиги (ФНЛ). Нападающий принял вторую по значимости лигу как тестовую платформу, развивая в себе слабые стороны. Помогло даже то, что кумиром детства Шитова был Пьер-Эмерик Обамеянг. У габонца он учился движению и умению открываться.

«В ФНЛ приходится играть с двухметровыми защитниками, которые физически намного сильнее меня, — говорит Шитов. — Необходимо искать свободные зоны между полузащитниками и защитниками и уже оттуда развивать атаки. Вообще, на этом уровне очень важна выносливость, нужно также прибавлять в фазе развития атаки, то есть учиться искать правильные решения, когда принимаешь мяч на чужой половине».

34-31. Егор Тесленко

Дата рождения: 31 января 2001 года (21 год)

Клубы в сезоне-2021/2022: «КАМАЗ»/«Рубин»

Позиция: центральный защитник

Сколько баллов набрал: 1

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Егор Тесленко — воспитанник краснодарского футбола, но академии «Кубани», а не «Краснодара». Защитник пробивался через «Кубань-2» и местный «Урожай», где его заметили и пригласили в дубль московского ЦСКА. Однако по-настоящему Тесленко раскрылся в «КАМАЗе»: сезон-2020/2021 молодой центрдеф с первого тура начал в старте — да так и оставался в основной обойме. Оказывался вне заявки разве что из-за перебора карточек — неоднократно.

В феврале 2022 года защитника выкупил «Рубин», и финиш сезона он провёл в паре с Монтассаром Тальби. В итоге набралось 10 матчей, единственная проблема — защитник снова оказался во втором по значимости дивизионе, куда вылетела Казань. Однако Тесленко уже выразил готовность бороться за возвращение в элиту с «Рубином».

34-31. Иброхимхалил Юлдошев

Дата рождения: 14 февраля 2001 года (21 год)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Нижний Новгород»

Позиция: левый защитник

Сколько баллов набрал: 1

«Нижний Новгород» подписал Иброхимхалила Юлдошева прошлым летом, и воспитанник «Пахтакора» оказался в числе молодых игроков, добившихся наибольшего прогресса под руководством Александра Кержакова. Юлдошев выжигал левую бровку, выполняя различные установки от тренера: пригодились и скоростные качества, и выносливость. Всего за сезон у игрока сборной Узбекистана 19 матчей, а к голу и ассисту можно добавить слухи об интересе российских топ-клубов.

34-31. Остон Урунов

Дата рождения: 19 декабря 2000 года (21 год)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Уфа» (принадлежит «Спартаку»)

Позиция: атакующий полузащитник, вингер

Сколько баллов набрал: 1

С Остоном Уруновым уже столько всего произошло, что можно было забыть: это всё ещё молодой парень. Не закрепившись в «Спартаке», Урунов на полтора сезона вернулся в «Уфу» на правах аренды. Правда, в 16 матчах этого сезона он не отметился результативными действиями. Главный тренер Алексей Стукалов объяснял, что Урунов «не прошёл испытание медными трубами», однако в 2022 году встал на правильный путь.

Контракт со «Спартаком» у него до 2025 года, но следующий сезон Урунов почти наверняка начнёт в новом клубе.

34-31. Артём Карпукас

Дата рождения: 13 июня 2002 года (20 лет)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Локомотив»

Позиция: центральный полузащитник

Сколько баллов набрал: 1

Артём Карпукас — из Бийска, где и начал заниматься футболом. «Локомотив» заметил мальчишку на одном из турниров «Локобол» и пригласил в свою академию. С 2013 года он находится в системе железнодорожников. В первой части сезона-2021/2022 Карпукас играл за молодёжную команду в М-Лиге и за «Казанку».

Весной 20-летнего хавбека подтянули к основному составу: три матча он посмотрел со скамейки, а затем дебютировал в основе — и сразу в гостях с «Сочи». До конца сезона у Карпукаса набралось шесть матчей (пять — в основе), а у «Локо» появился ещё один цепкий игрок в полузащите.

30-29. Юрий Железнов

Дата рождения: 15 ноября 2002 года (19 лет)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Урал»

Позиция: атакующий полузащитник, вингер

Сколько баллов набрал: 2

Юрий Железнов родился в Саранске и азы футбола постигал в местной школе «Мордовии». Затем у парня был настоящий тур по академиям: «Чертаново» (2014-2015), «Спартак» (2015-2017), «Рубин» (2017-2019) и пять месяцев в «Зените». Далее Железнов поехал в «Сатурн» из ФНЛ-2, чтобы дать старт своей карьере во взрослом футболе. Однако разогнался так, что за год перепрыгнул сразу в РПЛ. За прошлый (дебютный!) сезон в третьем по рангу дивизионе у него набралось 23 матча, пять голов и два ассиста. Летом его уже пригласил «Урал».

К уровню Премьер-Лиги 19-летнему вингеру пришлось привыкать, однако 21 матч в этом сезоне у Железнова набрался. А в них — два гола и одна передача. Особенно полезен Юрий был в конце сезона, когда нужно было биться за место в РПЛ. В последних пяти турах неизменно выходил в старте и оформил, например, важный ассист в победной игре с «Динамо» (3:2).

30-29. Алексис Бека-Бека

Дата рождения: 29 марта 2001 года (21 год)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Локомотив»

Позиция: центральный полузащитник

Сколько баллов набрал: 2

Алексис Бека-Бека прошлым летом выбирал между «Ниццей» и «Локомотивом», и всё-таки рискнул уехать в РПЛ. Первый сезон в элите (с «Каном» он играл в Лиге 2) вышел неоднозначным: 19 матчей (15 в основе), но не сказать, что француз — главный игрок «Локомотива». Пока Алексис удивляет эпизодами, причём в разной степени: может выдать топовый пас на 30 метров или срубить противника и схватить ненужную карточку.

При этом Бека-Бека пришлось изменить роль. В «Кане» он чаще играл в опорной зоне или вообще в защите. «Локомотив» выдал ему и созидательные функции. Кое-что получилось: четыре голевые передачи, хотя во Франции было ноль.

28-23. Данил Степанов

Дата рождения: 25 января 2000 года (22 года)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Арсенал»

Позиция: левый защитник

Сколько баллов набрал: 3

Уроженец Казани и воспитанник «Рубина», прошлым летом Степанов уехал в «Арсенал» на полгода в аренду, а зимой тульский клуб подписал его полноценно. И неудивительно: Данил безальтернативно основной игрок, провёл больше всех матчей в составе «Арсенала» — 28 штук. По общему времени за сезон его обошёл только Игорь Смольников — 2370 минут против 2172 минут.

Постоянные разгоны Степанова на фланге стали фишкой «Арсенала», однако его четыре голевые и гол не помогли Туле остаться в РПЛ. Сам игрок, впрочем, почти наверняка окажется в одном из клубов высшего дивизиона.

28-23. Кирилл Боженов

Дата рождения: 7 декабря 2000 года (21 год)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Химки»

Позиция: правый защитник, полузащитник

Сколько баллов набрал: 3

Кирилл Боженов всю карьеру выступает за «Химки», хотя принадлежит «Ростову». Прошлым летом он уехал в аренду в Подмосковье, а зимой повторил этот трюк. В минувшем сезоне у Кирилла 21 матч за «Химки» в РПЛ, и, кажется, он попробовал все позиции справа.

Дело в его универсальности. Совсем недавно, в «Мастер-Сатурн», Боженов играл в центре поля. Теперь сместился на фланг. Сейчас игрок вернулся в расположение «Ростова», и там он пригодится и в роли правого защитника, и как хавбек.

28-23. Наиль Умяров

Дата рождения: 27 июня 2000 года (22 года)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Спартак»

Позиция: атакующий полузащитник, вингер

Сколько баллов набрал: 3

Наиль Умяров в «Спартаке» уже третий сезон, и казалось, что сейчас пришло его время. Однако в минувшей кампании ему мешали травмы — набралось 17 матчей в чемпионате. Хотя, выходя на поле, Наиль всё равно показывал высокий уровень и даже оформил дебютный гол.

Больше всего, впрочем, Умяров в этом сезоне запомнился неоднозначным решением в финале Кубка России. Наиль сам рассказал, что постарался сбить настрой у Даниила Фомина перед решающим пенальти. «Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность, и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в подобной ситуации пенальти ставят», — объяснил Умяров.

28-23. Олакунле Олусегун

Дата рождения: 23 апреля 2002 года (20 лет)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Краснодар»

Позиция: вингер, нападающий

Сколько баллов набрал: 3

Олакунле Олусегун — почти воспитанник «Висты» из Геленджика. Нигериец приехал в Россию в 2019 году, сразу после академии. Затем провёл сезон в Дании, и транзитом через «Ботев» вернулся в Краснодарский край. Олусегун был в числе нескольких нигерийцев, пополнивших фарм-клуб «Краснодара».

Ребят взяли, чтобы плавно довести до основы, но пришлось форсировать события, когда все легионеры взяли самоотвод. Олусегун вдруг начал жечь: девять матчей в РПЛ и два ассиста, но главное — феноменальные техника и резкость.

28-23. Кирилл Щетинин

Дата рождения: 17 января 2002 года (20 лет)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Ростов»

Позиция: атакующий, фланговый полузащитник

Сколько баллов набрал: 3

Для Кирилла Щетинина есть два «особенных» клуба: «Локомотив» и «Зенит». Оба — в его резюме, оба — принципиальные соперники. «Локо» позвал Щетинина в свою академию, когда тот феерил за юношей курского «Авангарда». Затем случился конфликт с руководством, и «Зенит» в 2019 году выкупил 17-летнего парнишку за 20 млн рублей. Такие сделки в российском футболе редкость. Однако в Санкт-Петербурге он дорос лишь до «Зенита-2». Так что прошлым летом Щетинина легко отдали в аренду «Ростову», причём с правом выкупа. Спойлер: жёлто-синие им уже воспользовались.

Первая часть сезона у Кирилла ушла на адаптацию и М-Лигу, а во второй он влетел в основу. 12 матчей, 2+1 по системе «гол+пас». В том числе забил «Локомотиву». Андрей Аршавин считает, что рывок связан с доверием Валерия Карпина: «Безусловно, Кирилл – неординарный футболист. Насколько высок его потенциал – сказать трудно. Я слышал, что он был лучшим футболистом своего года. Он выделялся и у нас, но иногда его отношение к футболу не соответствовало той ситуации, в которой он находился. Сейчас мы посмотрим. Я рад и желаю ему успехов. Мы заинтересованы в том, чтобы он хорошо играл».

28-23. Юри Алберто

Дата рождения: 18 марта 2001 года (21 год)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Зенит»

Позиция: нападающий

Сколько баллов набрал: 3

Потенциально один из лучших бразильцев в истории чемпионата России, Юри Альберто приехал к нам зимой за солидные деньги (€ 25 млн по Transfermarkt) и сразу влился в состав «Зенита». 4+3 в 11 матчах — слабо отражают его потенциал. К сожалению, пока мы не увидим больше: до 30 июня 2023 года Алберто будет играть за «Коринтианс» в аренде.

22–15

22-21. Владислав Карапузов

Дата рождения: 6 января 2000 года (22 года)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Ахмат»

Позиция: вингер

Сколько баллов набрал: 4

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Владислав Карапузов воспитывался в «Локомотиве», а в 2019 году перешёл в «Динамо». Пока конкуренция в клубе слишком высока, а Карапузов не хочет сидеть в запасе и готов расти в арендах. В минувшем сезоне получилось особенно продуктивно: за «Ахмат» полузащитник провёл 29 матчей (20 раз выходил на замену) и отметился тремя ассистами. А единственный гол забил как раз в ворота «Динамо».

Теперь Карапузов попробует доказать новому главному тренеру Славише Йокановичу, что время аренд прошло.

22-21. Тимур Сулейманов

Дата рождения: 17 марта 2000 года (22 года)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Нижний Новгород»

Позиция: нападающий

Сколько баллов набрал: 4

Тимур Сулейманов занимался в московской школе «Сокол», где его и приметил «Локомотив». На уровне молодёжки Сулейманов был очень хорош и дебютировал за первую команду ещё в 2019 году. Однако в итоге у него четыре матча и суммарно 99 минут за основной «Локомотив».

В сезоне-2020/2021 нападающий играл за «Нижний Новгород» на правах аренды и помог клубу выйти в РПЛ. Летом 2021-го «Нижний» оформил полноценный трансфер. Задачи Сулейманова изменились: в прошлом сезоне он играл центрфорварда и выбил 9+5. В этом — выступал в стиле Оливье Жиру, больше участвовал в подыгрыше. Поэтому за 25 матчей у него лишь один гол.

20-18. Кирилл Кравцов

Дата рождения: 14 июня 2002 года (20 лет)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Зенит»/«Нижний Новгород»

Позиция: центральный, опорный полузащитник

Сколько баллов набрал: 5

Капитан «Зенита-2», Кирилл Кравцов в первой половине сезона чуть-чуть играл за первую команду, даже пару раз вышел на замену в Лиге чемпионов. При этом Александр Кержаков хотел взять его в аренду в «Нижний Новгород» ещё летом, чтобы составить треугольник «Калинский – Кривцов – Кравцов». Получилось только с зимы.

За нижегородцев Кравцов играл постоянно и отметился двумя важными голевыми в победных матчах: с «Ростовом» на выезде (1:2) и с «Зенитом» дома (1:0). Как пойдёт дальше, пока неизвестно, но точно ясно, что следующий сезон Кравцов начнёт не в составе питерского фарм-клуба.

20-18. Данил Глебов

Дата рождения: 3 ноября 1999 года (22 года)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Ростов»

Позиция: центральный, опорный полузащитник

Сколько баллов набрал: 5

Суровый томский парень Данил Глебов в этом сезоне оформился в настоящего лидера клуба — получил капитанскую повязку. И прокачался до уровня одного из лучших хавбеков чемпионата — вызов в сборную России тоже неспроста.

В 1-м туре Глебов вышел в основе и был заменён на 82-й минуте. С тех пор всего одна замена (и то в добавленное время). В итоге у Данила в активе все 30 матчей и 2692 сыгранных минут из 2700 возможных, а также четыре гола и четыре ассиста. Терминатор!

20-18. Никита Кривцов

Дата рождения: 18 августа 2002 года (19 лет)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Краснодар»

Позиция: атакующий, центральный полузащитник

Сколько баллов набрал: 5

Никита Кривцов оказался в молодой банде, рванувшей спасать «Краснодар» после отъезда легионеров. При этом «быки» взяли полузащитника лишь прошлым летом. С 2020 года Кривцов играл в ФНЛ-2 за владимирское «Торпедо», а весну-2021 провёл в аренде в «Томи» и разорвал уже ФНЛ: 4+4 в 15 матчах. Тренировал «Томь» как раз Александр Кержаков, который затем планировал подписать Кривцова и в «НН», но не срослось.

Вряд ли сам Никита расстроен: во второй половине сезона-2021/2022 он завоевал место в старте и теперь часть треугольника Кривцов – Черников – Сперцян. А ещё все узнали, что Кривцов — «пушка». Даже Игорь Акинфеев не устоял.

17-15. Виктор Мелёхин

Дата рождения: 16 декабря 2003 года (18 лет)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Ростов»

Позиция: центральный защитник

Сколько баллов набрал: 6

История Виктора Мелёхина — один из лучших сюжетов, если кто-нибудь решит снимать документалку о российском футболе. 18-летний парень совершил карьерный рывок за полтора года. В начале 2021 года Мелёхин выступал за академию «Родины» и параллельно — в чемпионате Домодедова (ЛФЛ). Причём играл атакующего хавбека. Затем поехал на сборы молодёжки «Ростова» за собственные деньги «для количества» — не хватало людей, а знакомый скаут посоветовал Мелёхина директору академии.

На сборах Виктор вцепился в шанс и, чтобы доказать свою готовность, сменил позицию. Тренер Заур Тедеев увидел в нём центрдефа: «После двух тренировочных сессий он обратил на себя внимание спокойствием, ментальностью. Я предложил ему сыграть на позиции центрального защитника, после чего стал наигрывать его в этом амплуа. Прошло несколько недель, и я чётко убедился, что мы должны оставить этого парня у себя».

Дебютировал Мелёхин при Юрии Сёмине, а весной Валерий Карпин сформировал основную пару центральных защитников из Максима Осипенко и недавнего плеймейкера из ЛФЛ. В итоге у Виктора 17 матчей в РПЛ.

17-15. Иван Кузмичёв

Дата рождения: 20 октября 2000 года (21 год)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Урал»

Позиция: центральный защитник

Сколько баллов набрал: 6

Громадный центрдеф (196 см) в детстве не смог попасть в Академию им. Коноплева, так что пробивался в футбол через школу «Лады». За одноимённый клуб дебютировал в сезоне-2019/2020, хотя играл недолго. «Уралу» хватило 17 матчей, чтобы убедиться: парня надо брать.

В прошлом сезоне Иван Кузьмичёв играл за фарм-клуб в ФНЛ-2, а в сентябре-2021 ворвался в основу первой команды. В итоге — 23 встречи без замен и даже один голевой пас. А «Урал» после провального старта затащил в концовке и избежал вылета.

17-15. Максим Мухин

Дата рождения: 4 ноября 2001 года (20 лет)

Клуб в сезоне-2021/2022: ЦСКА

Позиция: центральный полузащитник

Сколько баллов набрал: 6

Год назад Мухин отказался от нового контракта с «Локомотивом» и перешёл в ЦСКА. Первый сезон в новой команде не стал взрывным, но Максим всё равно с ходу залетел в основной состав и практически оттуда не выпадал. 26 матчей (22 — в старте), семь жёлтых карточек — такова статистика Мухина в РПЛ. Учитывая, что полузащитнику всего 20 лет, более чем достойно.

14–12

14-12. Руслан Литвинов

Дата рождения: 18 августа 2001 года (20 лет)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Спартак»

Позиция: опорный полузащитник, защитник

Сколько баллов набрал: 7

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«Когда Руслан приезжает на тренировку и надевает спартаковскую футболку, он самый счастливый человек на земле. У него невероятная самоотдача», — так Лука Каттани охарактеризовал Руслана Литвинова. Судя по тому, что в детстве мальчик пять раз ездил в «Спартак» на просмотр, для него это и правда особенный клуб.

В этом сезоне Литвинов окончательно переместился из «Спартака-2» на уровень первой команды. Особенно пригодилась универсальность Руслана: он способен играть почти везде в обороне и закрывать опорную зону.

14-12. Андрей Лангович

Дата рождения: 28 мая 2003 года (19 лет)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Ростов»

Позиция: правый защитник, фланговый полузащитник

Сколько баллов набрал: 7

Андрей Лангович — воспитанник академии «Ростова». Хотя из родного города Азов ему приходилось добираться до тренировок по два (или четыре, если пробки) часа на маршрутке. Но оно того стоило: Лангович дебютировал в РПЛ в минувшем сезоне в первом туре. Стабильно заиграл с весны. В итоге у юного защитника 16 матчей в РПЛ, в том числе почти полные встречи с «Локомотивом» и «Динамо».

14-12. Александр Коваленко

Дата рождения: 8 августа 2003 года (18 лет)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Крылья Советов»

Позиция: атакующий, центральный полузащитник, вингер

Сколько баллов набрал: 7

Очередной продукт конвейера талантов в «Чертаново». В «Крылья Советов» юный атакующий полузащитник попал в начале февраля и сразу пригодился. 12 матчей в РПЛ и достойное восьмое место с командой, которая ещё год назад выступала в ФНЛ.

Если в «Чертаново» Коваленко играл ближе к атаке и выбивал крутую статистику, то в Самаре Игорь Осинькин видит в нём полузащитника центра поля.

11–9

11-9. Вильсон Изидор

Дата рождения: 27 августа 2000 года (21 год)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Локомотив»

Позиция: вингер, нападающий

Сколько баллов набрал: 10

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«Локомотив» в середине сезона без особого шума выписал Изидора из «Монако» за € 3,5 млн, и француз принялся сразу же отбивать ценник. Вильсон Изидор стартовал по-королевски: семь голов в шести матчах РПЛ. Француз показал и скорость, и технику удара (вспоминаем точный удар в матче со «Спартаком»), и чувство гола.



Сезон-2021/2022 он завершил с 7+1 в 11 встречах чемпионата — концовку смазала травма. А потом заявил, что интересуется футболом, а не политикой, и остался в «Локомотиве», забрав 10-й номер. Болельщикам особенно нравится открытость и позитивный заряд, который несёт Изидор.

Дмитрий Булыкин бывший нападающий «Локомотива» Изидор — высокий и мотивированный игрок. Он всегда хочет забивать, и иногда голы у него получаются очень красивыми. Бомбардирские качества присутствуют — это, несомненно, плюс. Но всё зависит от того, как он проведёт второй свой сезон за «Локомотив». Первый получился на хорошем уровне. Он может сбавить к себе требования, но самое главное, чтобы приносил пользу команде, цеплялся за мяч, забивал, потому что он сам может начать нервничать.

11-9. Михаил Игнатов

Дата рождения: 4 мая 2000 года (22 года)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Спартак»

Позиция: атакующий полузащитник, вингер

Сколько баллов набрал: 10

Михаил Игнатов, хоть и делал первые шаги в футболе в системе ЦСКА, в «Спартаке» стал своим. За красно-белых полузащитник выступает не первый сезон, но по-настоящему раскрылся именно в минувшей кампании. Умный и техничный футболист действует по всему фронту атаки и за сезон оформил 1+4 во всех турнирах.

Особенно Игнатову удался финиш сезона: в финале Кубка России он был одним из лучших на поле, обводил по несколько человек и выдал голевой пас Александру Соболеву.

Евгений Бушманов экс-тренер «Спартака-2», работал с Игнатовым Миша Игнатов — игрок, умеющий принимать нестандартные решения в атаке. Может отдать тонкий последний пас, который точно станет неожиданным для соперника. Игнатов — мощный и высокий, но при этом остаётся достаточно подвижным футболистом. Да и забивать он умеет.

11-9. Даниил Худяков

Дата рождения: 9 января 2004 года (18 лет)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Локомотив»

Позиция: вратарь

Сколько баллов набрал: 10

Худяков всю жизнь в «Локо», а в основу ворвался в начале прошлого сезона. В матче с «Химками» удалился Маринато Гильерме, Даниил его подменил и спас команду от голов. Затем был дебют в Лиге Европы, где Худяков вышел на поле в возрасте 17 лет 10 месяцев и 16 дней, обновив рекорд Игоря Акинфеева в еврокубках. Всего же в минувшем сезоне юный вратарь отыграл 12 матчей в РПЛ. Достойно для его возраста.



Сейчас Худяков — полноценный конкурент опытного Гильерме. При этом Маринато по-отечески относится к Даниилу и всячески его нахваливает. Вот недавнее высказывание Гильерме: «Это будущее «Локомотива» и сборной России. Я рад, что у меня есть конкуренция. Должен играть тот, кто лучше. У меня просто больше опыта. Сейчас я могу помогать молодым. Но не удивлюсь, если он выиграет у меня конкуренцию. У него есть для этого всё».

Юрий Сёмин бывший главный тренер «Локомотива» Худяков — один из талантливейших молодых игроков. Начал играть примерно в том же возрасте, что и Игорь Акинфеев. Даниил очень хладнокровен. У него хорошие физические данные и психология. Думаю, Худякова ждёт хорошее будущее.

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8. Даниил Уткин

Дата рождения: 12 октября 1999 года (22 года)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Ахмат» (принадлежал «Краснодару»)

Позиция: центральный, атакующий полузащитник

Сколько баллов набрал: 15

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Даниил Уткин в этом сезоне отточил уникальный навык для нашего футбола. Полузащитник превратился в элитного исполнителя штрафных и забил пять таких голов при 12 попытках! Столько же забивал Андрей Каряка в 2004-м, а до лидеров не хватило совсем чуть-чуть. Ролан Гусев в сезоне-2004 за ЦСКА наколотил со штрафных шесть голов, а самый топ — Александр Алиев версии-2010. Семь голов со штрафных за «Локомотив».

Но и это не всё: Даниил суммарно наколотил девять голов и отдал три ассиста в 28 матчах РПЛ. Уткин был одним из главных орудий «Ахмата», запрыгнувшего на седьмое место. Однако новый сезон Даниил начнёт на родине, в «Ростове». Парень родился в городке Аксай Ростовской области.

Андрей Талалаев главный тренер «Ахмата», работал с Уткиным в Грозном Уткин — очень серьёзный. Редко в таком возрасте встречаешь такого зрелого игрока. Начиная от подсчета калорийности пищи, заканчивая реакцией на замечания тренера. Постоянно прогрессирует, заслуживает места в сборной. Желаю ему удачи!

7. Игорь Дивеев

Дата рождения: 27 сентября 1999 года (22 года)

Клуб в сезоне-2021/2022: ЦСКА

Позиция: центральный защитник

Сколько баллов набрал: 17

Игорь Дивеев заскочил на подножку нашего рейтинга. На время старта РПЛ летом ему ещё был 21 год. Хотя, в принципе, есть ощущение, что защитник ЦСКА играет уже лет пять. После ухода Марио Фернандеса он точно главный игрок обороны армейцев. Ответственность, кажется, идёт Дивееву только на пользу.



Олич: Игорь был одним из лучших в сборной России. Я его знаю лучше всех в вашей команде и считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет — так и будет. Очень сильный защитник.

Виктор Гончаренко бывший главный тренер «Уфы» и ЦСКА У Игоря очень хорошие лидерские качества. Он сам по себе парень со стержнем, хорошо впитывает тактическую информацию. Для центрального защитника у него хорошее начало атаки, что в современном футболе очень важно. Игорь физически сильный, потому что прыгает, стартует хорошо. Для его роста, веса очень хорошие развороты. Он хорош при стандартных положениях как в атаке, так и в защите. Очень важно, что он имеет резерв для роста. Мне бы очень хотелось, чтобы он и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате, чтобы понять, насколько ещё они готовы прибавить.

6. Даниил Хлусевич

Дата рождения: 26 февраля 2001 (21 год)

Клубы в сезоне-2021/2022: «Арсенал»/«Спартак»

Позиция: атакующий полузащитник, вингер

Сколько баллов набрал: 19

Первую половину сезона-2021/2022 Даниил Хлусевич отыграл вновь очень уверенно, как и весь прошлый сезон за «Арсенал». Постоянная активность в стиле электрички на правом (реже — слева) фланге, готовность выполнять большой объем работы и итоговые 4+2 в 16 матчах. Зимой «Спартак» выкупил игрока, но Хлусевич взял время на адаптацию и не очень-то вписывался в план Паоло Ваноли.



Если Гильермо Абаскаль будет ставить команде 4-2-3-1, то эта схема выглядит более понятной для Хлусевича, чем в три защитника.

Вадим Гаранин тренер «Сочи», работал с Хлусевичем Физически очень одарённый. Чувствуется, что у него отец легкоатлет. Помимо этого, ещё пластичный, резкий и мощный. Мог быть в 4-3-3 и форвардом, и «восьмёркой», и крайним нападающим. Для него не проблема обыграть один в один. Возможно, больше за счёт мощностных качеств, но всё равно не просто пробросил мяч и продавил.

5. Данила Прохин

Дата рождения: 24 мая 2001 года (21 год)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Сочи» (принадлежит «Ростову»)

Позиция: центральный защитник

Сколько баллов набрал: 23

Центрдеф, который оказался не нужен ни «Зениту», ни «Ростову», расцвёл в «Сочи». В азбуке футбола напротив понятия «Эффективная аренда» будет фотография именно Данилы Прохина. Под руководством Владимира Федотова защитник прокачался не только в оборонительных скиллах, но и в продвижении мяча в атаку.

После такого мощного сезона Прохин возвращается в «Ростов» и — какая ирония — интересен родному «Зениту».

Семак: Следим, смотрим. У нас есть опция возврата, он прибавляет. Здорово сыграл за молодёжную сборную. Смотрится прилично в работе с мячом. Приобретает опыт как молодой защитник. Будем рады, если в перспективе он вернётся.

Владислав Радимов главный тренер «Зенита-2» Сильные качества — это хороший характер. Он стойко переносит хорошие, плохие, неудачные действия. Данила всё воспринимает вполне адекватно, что для молодого футболиста очень важно. Также он умеет играть вперёд: первая передача у него довольно хорошая. В нашем чемпионате это есть далеко не у всех защитников. Третье — он довольно быстрый футболист, что тоже очень ценится для наших центральных защитников.



Прохина вполне может ждать большое будущее в футболе. Он поработал с Федотовым: замечательная практика — стал серебряным призёром. Ещё получит немаловажный опыт в лице Валеры Карпина. Работа с такими двумя специалистами в молодом возрасте… Уже в этом году мы получим футболиста уровня национальной сборной. Если в этом году будут товарищеские матчи, то он непременно будет туда вызываться.

4. Константин Тюкавин

Дата рождения: 22 июня 2002 года (19 лет)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Динамо»

Позиция: нападающий

Сколько баллов набрал: 35

Шустрый форвард ворвался в состав «Динамо» ещё в позапрошлом сезоне, но тогда был на подхвате. В этом сезоне Константину Тюкавину нужно было подтвердить готовность быть основным игроком энергичной команды Сандро Шварца. По большей части ему это удалось. Шесть голов (и четыре голевые) в 30 матчах чемпионата, ещё три гола добавил в Кубке. В зачёт можно записать и дебют в сборной России.

С появлением в команде Фёдора Смолова подросла конкуренция, но финиш сезона объективно не получился у всей команды.

Кирилл Новиков бывший главный тренер «Динамо» У него хорошее голевое чутьё. Он здорово чувствует этот момент в штрафной площади. Может быть, таких качеств, как у Захаряна, у него нет. Однако это человек, который может здорово исполнить, реализовать свой момент, а это одно из самых главных качеств нападающего. Для него тоже всё сложилось достаточно неплохо. Но ещё нужно многое доказывать. Провести год на хорошем уровне — этого мало. Нужно проявлять себя в течение длительного времени. Посмотрим, удастся ли это сделать Тюкавину.

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3. Эдуард Сперцян

Дата рождения: 7 июня 2000 года (22 года)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Краснодар»

Позиция: атакующий полузащитник

Сколько баллов набрал: 50

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В сезоне-2020/2021 Эдуард Сперцян зажигал с фарм-клубом «Краснодара» в ФНЛ, мелькал в заявке и иногда выходил на замену в первой команде. Талант Сперцяна отмечали, но всё-таки парнишка находился около первого состава, а не в нём.

В сезоне-2021/2022 Сперцян дождался шанса и вцепился в него: сначала взялся рулить атакой в качестве «десятки». Особенно ярко прошла осень: в сентябре-октябре Эдуард трижды забил и трижды ассистировал. Уже было ясно, что своё место он не отдаст. Когда весной из «Краснодара» уехали легионеры, игрок сборной Армении опустился ниже к центру поля. В первых двух турах: гол «Уралу» и дубль «Спартаку», а на финише дважды вытащил ничью — забил по голу «Арсеналу» и «Ахмату».

Виктор Гончаренко бывший главный тренер «Краснодара» Его уровень удивил меня в хорошем плане, потому что у него нет каких-то слабых мест. Он быстрый, выносливый. У него очень хорошая последняя передача, хорошее завершение. Все мы видели, как он исполняет стандартные положения. Мне бы хотелось, чтобы он попробовал себя в другом чемпионате, пошёл по пути Головина.

2. Арсен Захарян

Дата рождения: 26 мая 2003 года (19 лет)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Динамо»

Позиция: атакующий полузащитник, вингер

Сколько баллов набрал: 115

Самый яркий молодой игрок России, Арсен Захарян в минувшем сезоне окреп физически и ментально. 19-летний (исполнилось, правда, 26 мая) парень оформился в настоящего лидера: творил голы «Динамо» и в РПЛ, и в Кубке —в 34 матчах всего сезона выбил 9+9 по системе «гол+пас».

Известно, что за прогрессом Захаряна следили и в Европе. Следующий сезон хавбек проведёт в «Динамо», возможно, чтобы сделать рывок и показать себя уже на другом уровне.

Кирилл Новиков бывший главный тренер «Динамо» У Захаряна блестящее виденье поля и работа с мячом — человек даёт объём. Он мастеровитый парень. У Арсена достаточно большое мастерство для его возраста — уже обладает всеми качествами большого игрока. Также он уже 18 лет был готов выдерживать те нагрузки, которые даются в современном футболе. Всё это дало ему возможность проявлять себя.



★ 1. Гамид Агаларов

Дата рождения: 16 июля 2000 года (21 год)

Клуб в сезоне-2021/2022: «Уфа»

Позиция: нападающий

Сколько баллов набрал: 120

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Сначала казалось, что это просто вспышка. Затем, что этот молодой нападающий просто в новинку защитникам. В итоге Гамид Агаларов просто стал лучшим бомбардиром сезона.

И все эти 19 голов — дебютные в РПЛ. Если брать общий процент, «Уфа»-2021/2022 = Агаларов. На его счету 65,5% всех голов. Остаться в РПЛ, правда, это клубу не помогло.

Теперь Гамида ждёт новое испытание: доказать, что минувший сезон всё-таки не был вспышкой.