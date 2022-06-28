Главный трансфер РПЛ этого лета ближе, чем кажется. Инсайды о переходе Баринова в «Динамо»

В России готовится яркий трансфер. Дмитрий Баринов, по сообщению инсайдера Ивана Карпова, может стать игроком «Динамо». В «Локомотиве» сразу поспешили заявить, что «на сегодняшний день в клуб предложения по Баринову не поступали».
Не раскрыл подробностей возможного трансфера и агент футболиста Павел Банатин: «Баринов сейчас на сборах «Локомотива», больше нечего добавить. Что будет дальше — одному богу известно». Но на самом деле трансфер ближе, чем кажется. Сейчас расскажем, что об этом известно.
Что известно о возможном переходе?
- «Динамо» не собирается много платить за Баринова. По информации «Чемпионата», потенциальная сумма трансфера может составить € 6 млн. В «Динамо» рассчитывают подписать игрока за такую цену, так как у него остался всего один год по контракту.
Томас Цорн
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
- «Локомотив» легко пойдёт на продажу полузащитника – в клубе знают, что Дмитрий недоволен ситуацией в клубе и не собирается продлевать контракт, поэтому продать его летом – единственный шанс получить за игрока сборной хоть какие-то деньги. Ещё в мае генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко заявил, что клуб готов рассматривать предложения по Баринову.
«Баринов является одним из ключевых наших футболистов. Если Дмитрию поступит предложение, которое его заинтересует и будет соответствовать нашим интересам, то, конечно, мы будем готовы его рассматривать. На сегодняшний день такого предложения нет».
- Сам Баринов хочет покинуть «Локо». Приоритетным вариантом для него была Европа, и даже существовал вариант с «Валенсией», но сейчас он подвис – в команде сменился главный тренер. Хосе Бордаласу – бывшему коучу «летучих мышей» – россиянин был интересен, а вот Дженнаро Гаттузо – нет. Однако на желание Баринова в целом сменить клуб эта перестановка не повлияла.
- Баринов, который по данным Transfermarkt оценивается в € 11 млн, интересен новому главному тренеру бело-голубых Славише Йокановичу. Сразу два наших источника из окружения тренера уже сообщили, что сербский тренер одобрил этот трансфер. Хотя официального предложения ещё не было.
Дмитрий Баринов в сборной России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Если «Динамо» возьмёт Баринова, то получит не только игрока с российским паспортом, но и одного из лидеров нашего чемпионата. Главное для «Динамо» – чтобы в борьбу за Баринова не включился кто-то другой. Тот, кто готов выложить за футболиста больше € 6 млн (например, «Зенит», если вдруг Вильмар Барриос всё-таки покинет клуб). В итоге имеем, что все стороны (Баринов, «Локомотив» и «Динамо») заинтересованы в переходе футболиста. Осталось подождать официального предложения.
- 28 июня 2022
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