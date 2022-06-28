Главный трансфер РПЛ этого лета ближе, чем кажется. Инсайды о переходе Баринова в «Динамо»

В России готовится яркий трансфер. Дмитрий Баринов, по сообщению инсайдера Ивана Карпова, может стать игроком «Динамо». В «Локомотиве» сразу поспешили заявить, что «на сегодняшний день в клуб предложения по Баринову не поступали».

Не раскрыл подробностей возможного трансфера и агент футболиста Павел Банатин: «Баринов сейчас на сборах «Локомотива», больше нечего добавить. Что будет дальше — одному богу известно». Но на самом деле трансфер ближе, чем кажется. Сейчас расскажем, что об этом известно.

Что известно о возможном переходе?

«Динамо» не собирается много платить за Баринова. По информации «Чемпионата», потенциальная сумма трансфера может составить € 6 млн. В «Динамо» рассчитывают подписать игрока за такую цену, так как у него остался всего один год по контракту.

Томас Цорн Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» легко пойдёт на продажу полузащитника – в клубе знают, что Дмитрий недоволен ситуацией в клубе и не собирается продлевать контракт, поэтому продать его летом – единственный шанс получить за игрока сборной хоть какие-то деньги. Ещё в мае генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко заявил, что клуб готов рассматривать предложения по Баринову.

Владимир Леонченко генеральный директор «Локомотива» «Баринов является одним из ключевых наших футболистов. Если Дмитрию поступит предложение, которое его заинтересует и будет соответствовать нашим интересам, то, конечно, мы будем готовы его рассматривать. На сегодняшний день такого предложения нет».

Сам Баринов хочет покинуть «Локо». Приоритетным вариантом для него была Европа, и даже существовал вариант с «Валенсией», но сейчас он подвис – в команде сменился главный тренер. Хосе Бордаласу – бывшему коучу «летучих мышей» – россиянин был интересен, а вот Дженнаро Гаттузо – нет. Однако на желание Баринова в целом сменить клуб эта перестановка не повлияла.

Баринов, который по данным Transfermarkt оценивается в € 11 млн, интересен новому главному тренеру бело-голубых Славише Йокановичу. Сразу два наших источника из окружения тренера уже сообщили, что сербский тренер одобрил этот трансфер. Хотя официального предложения ещё не было.

Дмитрий Баринов в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если «Динамо» возьмёт Баринова, то получит не только игрока с российским паспортом, но и одного из лидеров нашего чемпионата. Главное для «Динамо» – чтобы в борьбу за Баринова не включился кто-то другой. Тот, кто готов выложить за футболиста больше € 6 млн (например, «Зенит», если вдруг Вильмар Барриос всё-таки покинет клуб). В итоге имеем, что все стороны (Баринов, «Локомотив» и «Динамо») заинтересованы в переходе футболиста. Осталось подождать официального предложения.