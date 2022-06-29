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Футбол, АПЛ – третий комплект формы «Ньюкасла» выполнен в цветах Саудовской Аравии – фото, мнение болельщиков

Шейхи из «Ньюкасла» попали в скандал. В Англии возмущены новой формой команды
Полина Куимова
В Англии возмущены новой формой «Ньюкасла»
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Всё из-за сходства третьего комплекта с футболками сборной Саудовской Аравии.

«Ньюкасл» официально презентовал третий комплект формы и попал в скандал. Он оказался в точности схож с концептом, который публиковали ранее. Футболка полностью белая с окантовкой зелёного цвета на воротничке и на рукавах.

Третий комплект формы «Ньюкасла»

Третий комплект формы «Ньюкасла»

Фото: nufc.co.uk

Эмблема клуба вышита зелёно-белыми нитками, что является довольно необычным дизайнерским решением.

Третий комплект формы «Ньюкасла»

Третий комплект формы «Ньюкасла»

Фото: nufc.co.uk

Комплект очень напоминает тот, в котором играет сборная Саудовской Аравии, чем большинство фанатов «Ньюкасла» в Англии было возмущено:

  • «Если мы им принадлежим, это ещё не значит, что должны выглядеть, как они»;
  • «Не могу смириться, что саудовцы интегрируются в наш бренд и идентичность»;
  • «Я вижу здесь только форму сборной Саудовской Аравии, а где третий комплект «Ньюкасла»?»

Подобных комментариев в социальных сетях немало. Болельщики ещё в мае призывали руководство клуба переделать концепт, но к тому времени дизайн был одобрен, а комплекты уже отшиты.

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«Я в курсе критики, — говорил главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. – Думаю, у меня нет какого-либо контроля над этим вопросом. Во время поездки в Саудовскую Аравию мы поняли, что интерес к «Ньюкаслу» огромен. Предположу, что наш производитель формы, вероятно, знал об этом, поэтому всё так и получилось».

Третий комплект формы «Ньюкасла» и форма сборной Саудовской Аравии

Третий комплект формы «Ньюкасла» и форма сборной Саудовской Аравии

Фото: nufc.co.uk, Francois Nel/Getty Images

Для «Ньюкасла» подобное цветовое сочетание даже в третьем комплекте в новинку. Но надо понимать, что третья форма – это всегда необычные дизайнерские и маркетинговые решения, которые направлены на привлечение дополнительного внимания и расширение ассортимента. При её создании дизайнеры экспериментируют и с цветовыми решениями, и с технологиями. А ещё часто делают комплекты с привязкой к чему-то или совместно с кем-то – например, форму «Реала» на сезон-2014/2015 разрабатывал известный японский дизайнер Ёдзи Ямамото.

Но в ситуации с «Ньюкаслом» «коллаборация» с Саудовской Аравией нравится болельщикам гораздо меньше, чем с именитым дизайнером. По этому поводу также выступила правозащитная организация Amnesty International, которая ставит своей целью предупреждение и предотвращение нарушений прав человека. Её представители не раз выступали с заявлениями о систематических нарушениях прав человека в Катаре и в Саудовской Аравии, и в этом случае организация не стала оставаться в стороне.

«Если «Ньюкасл» меняет свою форму, чтобы она соответствовала национальным цветам Саудовской Аравии, то это обнажает силу саудовского доллара и решимость королевства отмывать его жестокие, пропитанные кровью нарушения прав человека, – говорится в заявлении представителя Amnesty International. – Несмотря на их заверения в разделении между саудовскими владельцами и клубом, это кажется явным свидетельством того, что режим использует «Ньюкасл» для создания положительного имиджа. Все – от болельщиков до игроков – должны сопротивляться участию в пропагандистской кампании Саудовской Аравии, быть в курсе того, что там происходит и говорить о злоупотреблениях правительства. Нельзя допускать, чтобы спорт использовался в таких целях».

Но вряд ли это кого-то волнует.

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