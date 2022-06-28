«Хочу посвятить себя скотоводству и молитвам». Самые неожиданные причины бросить футбол

Тяжёлые травмы — самая распространённая причина досрочного завершения спортивной карьеры. Но бывают и более редкие предпосылки к этому. Кто-то перестаёт любить футбол, разочаровывается в самой игре или в образе жизни профессионального спортсмена. А иногда — во всём сразу.

На днях о прекращении выступлений объявил австрийский защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер. И дело оказалось вовсе не в физическом здоровье или возрасте (игроку всего 29). Это далеко не первый подобный случай в футболе. Вспомним самые неординарные.

Хидетоси Наката: закончил в 29, чтобы путешествовать по миру и производить саке

Наката был одним из первых японских игроков, громко заявившим о себе в Европе. С 1998 года он выступал в Серии А, стал с «Ромой» чемпионом Италии, а с «Пармой» взял Кубок страны. После ЧМ-2006 Хидетоси внезапно решает повесить бутсы на гвоздь: футбол просто перестал вдохновлять его.

Хидетоси Наката Фото: Jamie McDonald/Getty Images

«В команде важно чувствовать себя как в семье, а не как в надоевшем офисе», – рассуждал японец, завершая карьеру. После футбола Наката потратил два года на путешествия по миру, появлялся на обложках журналов, а затем начал постигать родную Японию, ездить по префектурам и производить саке.

Миленко Ковачич: уходил из футбола в 25, чтобы работать фермером и служить Кришне

Необычный хорват очень ярко проявил себя в загребском «Динамо» в середине 1990-х и был приглашён в «Брешию». Но в Серии А талантливый нападающий надолго не задержался: после череды подъёмов и спадов футболист разорвал контракт с клубом в одностороннем порядке. Ему было всего 25 лет.

По словам самого Ковачича, футбол мешал ему и его вере – игрок был кришнаитом. «Чтобы выходить на поле, нужно подчинить себя гневу и злобе, которых во мне нет. Я хочу посвятить себя земледелию, скотоводству и молитвам, мой дедушка сделает из меня хорошего фермера. Я не нападающий. И, может, никогда им и не был», – объяснял Миленко.

Ковачич сдержал слово и действительно пару лет проработал на ферме, но затем тоска по профессиональному футболу вернулась. Миленко предпринял попытку возвращения – заключил контракт с хорватской командой «Славен Белупо», а в 2004-м даже перебрался за границу, в израильский клуб «Хапоэль» (Петах-Тиква). В 32 года хорват окончательно забросил бутсы уже по причине здоровья, вернулся домой – и совсем скоро его не стало. Жизнь Миленко унесла мотоциклетная авария.

Дэви Проппер: перестал получать радость от футбола и жаловался на расписание

В январе 2022 года об уходе из футбола в 30 лет объявил голландец Дэви Проппер. Косвенной причиной его ухода стали травмы – на исходе карьеры их действительно было много: колено, проблемы с икроножной мышцей и пахом. Но одно дело, когда заканчиваешь из-за травмы, несовместимой с профессиональным спортом, и совсем другое – когда в этом спорте разочаровываешься.

Дэви Проппер Фото: Martin Rose/Getty Images

«Было невыносимо постоянно держать себя в хорошей форме, чтобы отвечать требованиям слишком жёсткого футбольного графика. Сейчас это невероятно сложно из-за раздутого расписания», – отмечал Проппер в интервью. Выступления в АПЛ за «Брайтон» подкосили Дэви, а возвращение в ПСВ так и не помогло вернуть страсть к футболу.

Шейн Саппл: в 22 года понял, что «есть и другие вещи, помимо футбола»

Вратарь «Ипсвича» и молодёжной сборной Ирландии Шейн Саппл внезапно поменял жизненный вектор в 22 года. «Профессиональный футбол – это не то, чем я хотел бы продолжать заниматься», – отмечал Саппл. Тренер «Ипсвича» Рой Кин был шокирован, но принял аргументы молодого голкипера.

«Когда ты вырастаешь, то понимаешь, что в жизни есть и другие вещи, и, если быть честным, футбол совсем не таков, как я себе его представлял», – говорил Шейн. Он вернулся в Ирландию, какое-то время работал в больнице и мечтал о полицейской карьере.

В 2015-м, после шестилетнего перерыва, Саппл всё же вернулся в профессиональный футбол: начал выступления на родине за «Крамлин Юнайтед», а затем перебрался в «Богемиан». В 2018 году на футболиста даже обратили внимание в сборной Ирландии и вызвали на товарищеские матчи. Но дебютировать за страну Шейн так и не успел: спустя несколько месяцев ему пришлось закончить с футболом во второй раз из-за травмы плеча.

Себастьян Дайслер: страдал из-за травмы колена и эмоционально выгорел в 27

Едва ли не самая грустная судьба немецкого футбола – у таланта Себастьяна Дайслера. «Мне было 19-20 лет, когда вся Германия была уверена, что я спасу немецкий футбол в одиночку», – признавался футболист.

Из-за огромного давления, внимания прессы и болельщиков Дайслер регулярно чувствовал себя плохо и не находил себе места в мире профессионального футбола. Ситуацию усугубляли и тяжёлые травмы: перед ЧМ-2002 Себастьян в который раз травмировал колено в товарищеском матче и отправился восстанавливаться вместо выступлений в Японии и Южной Корее.

В 2003-м Дайслер три месяца лечился в мюнхенском институте Макса Планка, до этого он публично признался в подверженности депрессии. На какое-то время лечение помогло, но не окончательно. Рецидивы травм мешали Дайслеру долго держаться на высоком уровне и не могли не сказываться на ментальном здоровье. Домашний ЧМ Себастьян пропустил из-за проблем с коленом, а спустя полгода и вовсе завершил карьеру в возрасте 27 лет.

Мартин Хинтереггер: поражения причиняли ему двойную боль, но дело может быть и в политике

В 29 лет Хинтереггер внезапно объявил о завершении карьеры. Австрийский защитник только-только отпраздновал с «Айнтрахтом» победу в Лиге Европы — и тут же решил закончить с футболом.

Мартин Хинтереггер Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Прошлой осенью у меня появились первые мысли о завершении карьеры. Победы не приносили такую же радость, а поражения причиняли двойную боль», – отметил игрок. Успехи «Айнтрахта», как бы странно это ни звучало, только сильнее мотивировали его закончить с футболом.

В немецкой прессе рассуждают о другой мотивации Мартина закончить. Недавно он угодил в политический скандал: Хинтереггера подвергли резкой критике за фото с ультраправым австрийским политиком Генрихом Зиклем на «Кубке Хинти», ежегодном турнире для любительских команд. Футболист публично разорвал все связи с политиком, подчеркнул это в клубном пресс-релизе, но люди не унимались.

«Мне нужно немного отдалиться и переориентировать свою жизнь. Я благодарен за то, что «Айнтрахт» дал мне этот шанс», – отметил игрок. Впрочем, контракт Хинтереггера с «Айнтрахтом» только приостановлен, а не разорван, так что в будущем австриец может и возобновить карьеру.