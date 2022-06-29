«Мурашки бежали, когда подходила исламская полиция». Что ждёт Оздоева в Саудовской Аравии

Магомед Оздоев может выбрать неординарный вариант продолжения карьеры. По информации Metaratings, с полузащитником ведёт переговоры «Аль-Хиляль». Это почти как «Зенит» в России – самый мощный с финансовой и трофейной точек зрения клуб Саудовской Аравии. Они выиграли чемпионат в прошлом сезоне, также победили в азиатской Лиге чемпионов. Поэтому сейчас усиливаются под новый сезон. И один из вариантов – Оздоев.

При этом, судя по выступлениям его представителя, Саудовская Аравия – не единственный вариант для игрока. Но там он гарантированно обеспечит себя до конца жизни. Что, в принципе, важно для любого футболиста.

При этом ходят слухи, что до какой-то договоренности ещё далеко. Якобы в Саудовской Аравии Магомеду предложили не тот контракт, который он ожидал. Поэтому сейчас он смотрит в более футбольные, но менее денежные лиги – например, на Турцию. И в любом случае всегда может вернуться в РПЛ – в 29 лет его наверняка захочет подписать почти любой клуб.

Магомед Оздоев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что ждёт россиянина, если он согласится на Саудовскую Аравию?

Но пока финального понимания по будущему нет. Однако если удастся договориться именно с Саудовской Аравией, то Магомеда гарантированно ждёт интереснейшее приключение. Об этом неоднократно рассказывали футболисты и тренеры, которые работали или играли в Саудовской Аравии. Например, в «Аль-Хиляль» в 2003 году выступал Андрей Канчельскис. Он приехал туда сразу из Англии заработать денег. Подписал контракт на четыре месяца, даже выиграл Кубок страны. Но потом сбежал. Вот что он рассказывал про тот период.



«Удивляло, что женщин на стадионы не пускают. Ещё на таможне однажды влип. Нет, я знал, что провозить в страну алкоголь запрещено, но рассуждал как? Не ящик же самогона приволок. А бутылку хорошего красного вина. Причём в подарок шейху, который был президентом моего клуба. Но вино в аэропорту отобрали, а меня заставили писать объяснительную.

Вообще, саудиты добрые, гостеприимные. Правда, в дом никогда никого не пускают. Запрещено. У каждого на участке специальный шатёр: с телевизорами, шахматами, нардами… Вот туда – пожалуйста.



Что пугало? Иностранцы в Саудовской Аравии живут в компаундах – закрытых поселках. Где есть всё – магазины, школы, кинотеатры… Как-то в соседний посёлок проникли религиозные фанатики, расстреляли из пулемета более сотни человек. А террорист-смертник подорвал себя в ресторане. После этого оставаться в стране расхотелось. Быстро расторг контракт с «Аль-Хилялем» и вернулся в Россию», – говорил он.

Андрей Канчельскис Фото: Александр Демидов, «Чемпионат»

«От предложения из Саудовской Аравии практически невозможно отказаться»

В Саудовской Аравии работали и два тренера – Борис Игнатьев в 1995 году оказался в «Аль-Иттихаде», а Андрей Чернышов – в «Аль-Шоле». Первый задержался в стране на год, второй – на два.

«Ассоциации? Страшная жара. Это вносит серьезные ограничения в работу, игроки тяжело переносят нагрузки. Хотя все тренировки – исключительно вечером, после захода солнца. Ещё запомнилось огромное желание местных руководителей поднять футбол в стране на новый уровень. Денег на это не жалели. И я не только о зарплате. Когда в середине 90-х прилетел в Саудовскую Аравию, инфраструктура ошеломила. Каждый клуб располагал прекрасным стадионом, отличной базой. Везде шикарные поля.

Европейцу, конечно, там непросто. Страна набожная, закрытая. Порядки своеобразные. К примеру, вратарь наш пригласил всю команду на свадьбу. Два часа пили чай и воду. Мужчины сидели в одном зале, женщины – в другом. Невесту нам так и не показали.

Жители Саудовской Аравии Фото: Sean Gallup/Getty Images

Вместе со мной в «Аль-Иттихад» приехали бывшие игроки ЦСКА – Володя Татарчук и Олег Сергеев. Понятно, русскому человеку иногда хочется выпить, расслабиться. В Саудовской Аравии с этим очень строго. Однако ребята проявили чудеса сообразительности и разжились самогонкой. Сказали, что купили у американского летчика. Я поразился: «Где?! Как?! Вы в чужой стране, ни по-арабски, ни по-английски – ни слова…» – вспоминал Игнатьев.



Чернышов не скрывал, что выбрал Саудовскую Аравию из-за денег. И тоже попадал в странные ситуации.



«От предложения из Саудовской Аравии было практически невозможно отказаться. Оно было очень заманчивым в плане денег. Там платили в пять раз больше, чем я получал в «Спартаке». Кстати, в Кувейте зарплата была еще больше, чем в Аравии. А ведь, в отличие от Саудовской Аравии, в Кувейте футбол непрофессиональный. В этих странах очень много денег. До сих пор не потратил средства, полученные в арабских странах. Причём работал не в топ-командах.

Андрей Чернышов Фото: Из личного архива Андрея Чернышова

Проезжал мимо их дворцов. Вид потрясающий. Здания поражают своей красотой, масштабностью и богатством. У местного населения есть бесплатное образование, медицина. Они хорошо зарабатывают. Государство оплачивает учебу за границей. Нет налогов. Бензин стоит копейки. Как они сами говорят, бутылка воды стоит дороже, чем бак бензина.

Каждый день – новое удивление. Например, вошёл в магазин, не успел оплатить покупки, как магазин просто закрылся. Со мной внутри. Проторчал там больше часа, потом объяснили – пять раз в день происходит намаз. В это время те, кто не посещает мечеть, должны находиться в здании или в машине, но ни в коем случае не на улице. Жёсткая страна, особенно к женщинам. Но и у меня мурашки по коже иногда бежали, когда исламская полиция подходила – с виду очень строгие дядечки. Вроде просто задают вопросы, но ощущаешь себя предельно некомфортно, человеком без каких-либо прав», – говорил Чернышов.



Так что Оздоеву, если он окажется там, точно будет интересно. Но и ко многому придётся привыкать, особенно после жизни в светском обществе России.



Использованы цитаты из интервью: Sport24.ru, «Спорт-экспрессу», Sportbox.ru.