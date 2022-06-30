Угадаете, кто становился чемпионом РПЛ, а кто нет? Тест

Предлагаем проверить, хорошо ли вы помните тех, кто становился чемпионом России. Мы составили десять вопросов, некоторые из них с подвохом, так что читайте внимательнее. Есть вопросы как про россиян, так и про легионеров; как про последние чемпионства, так и про те, что были ещё в начале этого века. Уверены, что вы справитесь. И, конечно же, делитесь результатом в комментариях!

Недавно у нас был тест, в котором нужно угадать футболиста по его карьере. Если вы его не проходили, то переходите по ссылке ⬇️

Если у вас не отображается тест, то пройти его можно по ссылке.