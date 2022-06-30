«В тот вечер было всё, только собака не выбежала». Диалог с надеждой российского судейства

Ян Бобровский начал работу в РПЛ в марте. Примерно в это время работа судей превратилась в мрак – каждый тур в медиа подсвечивали любые ошибки, критиковали, а бывший босс судей Ашот Хачатурянц активно выкидывал арбитров с работы.

Ян попал в пекло, но прошёл его достойно. Хотя историй хватало – например, именно он был главным, когда случилась самая долгая пауза сезона в игре «Ростов» – «Локо», он же работал на VAR, когда Григорий Иванов назвал всех рефери козлами. Так что тем для разговора было достаточно.

Ян Бобровский (в центре) Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Поехали!

В 2006 году воспитанник «Смены» Бобровский стал чемпионом Европы среди юношей (U17) в составе команды Игоря Колыванова. После молодёжной команды «Зенита» Ян играл за «Жальгирис», «Академию» и любительский «Невский фронт». В 2013 году окончил обучение в «Академии спортивного арбитра» и стал футбольным судьёй.

Работа на чемпионате города и обучение на VAR

– Мы встречаемся перед матчем чемпионата города, где ты отработаешь главным. Зачем?

– Обычная практика. Это хорошая тренировка. У нас есть норматив, мы должны отсудить определённое количество матчей на город. Стараемся, когда есть такая возможность. В течение сезона времени совсем немного. С этого года мы можем быть ещё и инспекторами на таких играх. Так что участвуем и в развитии судейства.

– Что за норматив?

– Каждый судья должен отработать семь матчей на город. Такая социальная миссия.

– За это платят?

– Да, небольшие деньги. Они здесь не играют какой-то роли. Для меня это в первую очередь возможность поддержать форму. И отработать какие-то судейские нюансы. Да и на чемпионате города бывают матчи довольно высокого уровня.

– Но сейчас ты судишь на город только в паузы?

– Весной мне только один раз удалось найти время, чтобы посудить. В остальном график был плотный – VAR, поле, резерв. Не так много времени оставалось. Но если матч выпадает на середину недели – это довольно неплохая тренировка.

– Тебя давно включили в список арбитров для работы в РПЛ. Но дебют состоялся только в марте этого года. Почему?

– Я попал в список ещё зимой 2021-го. Но у меня не было лицензии VAR. На обучение ушёл как раз год, ведь без неё я не мог работать в поле. То есть находился одновременно в списке, но и не в нём. Это немного напрягало: вроде мы уже можем судить в РПЛ, но вместо этого ездили резервными в Премьер-Лиге, работали в ФНЛ и обучались.

– Почему такое долгое обучение?

– Это регламент ФИФА. Нужно провести определённое количество учебных часов в поле, за монитором. На процесс оказали влияние разные факторы. Но вообще год – это нормально. Некоторые получают дольше.

– Из чего оно состоит?

– Вообще, специфика в том, что все судьи из разных городов. Нас надо всех собрать в одном месте, в одно время. А у нас идёт сезон, мы судим матчи. Это всё накладывается. Мы ездили в Москву, Сочи. Сначала была теория, потом тренажёры с симулятором по уже готовой записи игры. Судья принимал какое-то решение, а мы делали проверку. Потом разбирали ошибки и так далее.

Дальше подключается работа в реальном времени с юношескими командами, и мы тренировались уже там.

«В тот вечер было всё, разве что только собака на поле не выбегала». Как прошёл первый матч в РПЛ

– Ты дебютировал в РПЛ в марте, в матче «Динамо» — «Арсенал». Как ты узнал об этом назначении?

– Зимой мы прошли сборы, сдали нормативы, и было понятно, что, так как лицензия уже есть, назначение случится. Их дают примерно за неделю. Пришло сообщение в группу, я увидел свою фамилию. Конечно, немного занервничал. Но начал готовиться, как и к любому матчу. Особо ничего не менялось, кроме антуража. И ответственности. Понимал, что это уже Премьер-Лига.

– Есть особенные секреты подготовки?

– Нет. Стараюсь делать плюс-минус то же самое: изучаю предыдущие игры команд, могу позвонить судье, который там работал. Спросить про проблемных игроков, про тех, с кем можно наладить контакт. Плюс – связь с бригадой, договорились, как будем добираться на матч.

– Многие звонили перед игрой?

– Несколько людей позвонили пожелать удачи. Это не рядовой матч. Всё-таки первая игра в РПЛ.

– Матч получился насыщенным — ты дважды подходил к монитору, менял решение, ставил пенальти…

– Как сказал один коллега: в тот вечер было всё, разве что только собака на поле не выбегала.

– Но тебя никто не критиковал. Что уже удивительно.

– Хотелось бы провести этот матч без ошибок, чтобы не ходить к монитору. Но в целом то, что я это сделал и исправился – как раз послужило отсутствию критики после игры. Думаю, получилось быть нейтральным к обеим командам, что и требуется. В целом хотелось бы отсудить первый матч без ошибки. Но такое, к сожалению, бывает нечасто.

Ян Бобровский во время матча «Динамо» — «Арсенал» Фото: РИА Новости

– Тренеры, игроки благодарили после матча?

– Да, некоторых игроков знал. Подошли, поздравили. После игры было такое эмоциональное состояние, что я мало что запомнил. Выдохнул.

– Пересматривал матч?

– Обязательно. Мы приходим после игры и смотрим все спорные моменты с инспектором, всё обсуждаем, и нам ставят оценки. Сам тоже всегда пересматриваю и думаю, что мог бы сделать по-другому. Там, и кроме той ошибки с касанием мяча рукой, были помарки. Кстати, я в том моменте подумал, что касание было, но мы в поле не имеем права додумывать. Если не видели чётко – не можем свистеть. Спасибо видеоассистенту, выручил.

Легендарная пауза в матче «Ростов» — «Локомотив». Почему так получилось?

– 18 минут, 25 секунд — именно на такое количество времени прерывался матч «Ростов» — «Локомотив», где ты работал главным. Что это было?

– Куча спорных ситуаций. Ведь арбитр VAR проверяет все моменты с забитыми голами, красной карточкой и назначением пенальти. А таких эпизодов в игре было очень много. Сначала отменённый, потом назначенный пенальти. Гол из вне игры, гол засчитанный. Надо понимать, что, даже когда назначается пенальти, арбитр на VAR должен убедиться в его правильности. Должен посмотреть не было ли, условно, вне игры на протяжении всей атаки. Ведь 95% болельщиков об этом не думают. А видеоассистент должен отслеживать, ориентироваться на линии, которые порой рисовать очень тяжело. В этот вечер сложилось много факторов.

Судье у монитора зачастую сложно. У него много камер. Из условно из 15 только на одной можно что-то увидеть. Моменты были непростыми, а решение принимаю я. Тот матч стал отправной точкой, впоследствии такого количества времени на остановки не было ни у меня, ни у кого другого.

– Ты чувствовал дискомфорт? Ведь в камеры попадали лица смеющихся игроков во время очередной паузы.

– Мне было чуть легче, потому что я знал ребят из обеих команд и старался управлять ситуацией через них. Конечно, немного некомфортно, когда так много общаешься с видеоассистентом и ждёшь подтверждения решений. Но главное, что в том матче все решения в итоге оказались правильными. Да, их принимали долго, но будем исправляться.

– То есть лучше долго, но гарантированно правильно?

– Вообще, самый главный лозунг VAR – максимальная выгода с наименьшим использованием времени. К этому надо стремиться. Но считаю, что лучше потратить больше времени ради правильного решения.

– Правда, что весной видеоассистентов просили смотреть вообще все моменты, необязательно спорные? С этим некоторые связывают увеличение времени на просмотр и ошибки.

– Не совсем так. Нас собрали и проговорили базовую вещь: имея систему VAR, мы не имеем права совершать очевидные ошибки. Конечно, на судей оказывается давление. Много шумихи и скандалов. Возможно, именно это заставляло ребят проверять все эпизоды так долго. Мы, естественно, хотим провести матч без ошибок. Наша задача в идеале – тратить наименьшее количество времени на просмотры. К этому стремимся.

– Есть мнение, что если бы в России футбол был более динамичный, то и судьи работали бы быстрее. И подобные моменты не бросались бы в глаза.

– Всё взаимосвязано. В футболе не бывает мелочей, и всё влияет на всё. Уровень футбола выше – уровень судейства выше.

Время скандалов. Как справляться с давлением?

– С 20-го тура в чемпионате наступил период судейских скандалов. Почему?

– Не могу сказать. Мы готовились к обычной работе, как и всегда. Но так сложилось. У меня нет ответа на этот вопрос. Ребята старались сделать всё по максимуму. Но в прессе каждый эпизод очень много обсуждался. При этом чемпионат мы завершили на хорошей ноте.

Григорий Иванов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– В 23-м туре игрался матч ЦСКА — «Урал», на котором ты работал видеоассистентом. После него Григорий Иванов сказал легендарную фразу про козлов в судействе. Как к такому можно относиться?

– Этот вопрос уже много обсуждался. Мы все хорошо знаем и уважаем Григория Викторовича. В личном общении он очень приятный человек, который, правда, может сказать-то что-то жёсткое на эмоциях. Думаю, он сделал выводы после этих слов.

Когда мы доходим до уровня РПЛ, то понимаем, что уровень в том числе психологического воздействия на судей очень высок. И к подобному готовы. Поэтому надо выходить и работать. Не обращая внимания на то, что окружает. Мы судим команды. А думать ещё о том, что играть может один руководитель против другого – можно с ума сойти.

– Но давление после того матча было очень мощным?

– В тот период вообще много говорили о судействе. А для меня этот матч был ещё и дебютным на VAR. Тоже определённое давление. Но с того момента прошло много времени. Ситуация, думаю, сгладилась.

– В такие моменты важна поддержка руководителей?

– Она всегда важна.

– Ты поработал в поле и на VAR. Где тебе больше нравится?

– Я привык работать в поле. VAR – это что-то новое. Но не могу сказать, что мне не нравится. В этом тоже что-то есть. Но ощущение, что больше нервных клеток ты оставляешь именно на VAR. В кресле видеоассистента я не имею права на ошибку. Арбитром в поле я принимаю решение и понимаю, что меня могут подстраховать – ассистенты в поле или на видео. А когда ты в кресле, за тобой уже никого нет. В этом году мы убедились, что моменты бывают разные и очень сложные.

– Как в целом оценишь весеннюю часть чемпионата для себя?

– Матчи выдались насыщенными. Считаю, что для начала на троечку – были ошибки, которые надо исправлять. Дальше, надеюсь, будет лучше.

– У арбитров же существует синдром второго сезона. В качестве примера можно вспомнить Кукуяна. Как такого избежать?

– Действительно, такое бывает. Но мы все стараемся учиться на чужих ошибках. Понимаю, что второй сезон будет сложнее. А как избежать? В судействе это максимальная концентрация и подготовка. Ничего лучше не придумать. Плюс доля везения. Думаю, во втором сезоне может приходить и то самое успокоение. Надеюсь, я с этим не столкнусь.

– Ты же один из самых молодых арбитров в РПЛ. И в ФНЛ отработал не так много. Есть ли из-за этого дополнительное давление?

– Из-за возраста нет никаких проблем.

– Психологическая устойчивость — как её выработать?

– Не могу сказать, что её вырабатывал. Думаю, это зависит от характера человека по жизни. Я всегда стараюсь держать самоконтроль, хотя в душе иногда закипает. Думаю, выработал самоконтроль на матчах до РПЛ. Ведь чем ниже уровень, тем сложнее управлять процессом. И все навыки нарабатываются именно там.

– У судей есть возможность говорить с психологом?

– Есть. У нас есть психолог, который с нами работает на сборах, и мы можем позвонить ему в течение сезона. Все по-разному отходят от игры – кто-то с семьёй, кто-то замыкается, кто-то уезжает. Мы все разные люди. У всех свои характеры. Я пока к помощи психолога на прибегал. Хотя на сборах общаемся.

– Этой весной твоё имя стало чаще появляться в прессе. Влияет то, что про тебя могут написать в комментариях?

– Я уже проходил через определённую известность, когда был футболистом. Так что отношусь к ней нормально. Сейчас я понимаю, что дебютант. И, возможно, из-за этого на меня чуть больше обращают внимание. Но никаких проблем – я к этому готов. У меня есть несколько людей, которых я читаю. У нас ведь мало кто пишет про судей на профессиональном уровне, но разбираются в этой работе все. Но вообще решение инспектора, руководителя, мнения коллег куда важнее.

– Какой будет работа VAR в следующем сезоне?

– 30 июня начинается сбор судей РПЛ. Там нам всё расскажут.

– Московские арбитры могут судить матчи московских клубов, а петербургские не могут обслуживать «Зенит». Твоё отношение к этому?

– Насколько я знаю, только Сергей Карасёв, наш топ-арбитр, может обслуживать матчи московских клубов с немосковскими. Я не припомню, чтобы кто-то ещё судил. Тот же Виталий Мешков может судить, он ведь представляет Московскую область. Так что не вижу никакой дискриминации – если решат, что я буду судить «Зенит» – без проблем.

– То есть для тебя не проблема отработать Суперкубок России?

– Конечно, я хотел бы. Но понимаю, что на такой матч меня не назначат. Его наверняка доверят лучшему арбитру по итогам прошлого сезона. Да и опыта для таких матчей у меня недостаточно. Но в будущем я очень хотел бы поработать на игре такого уровня.

– У вас есть свой внутренний рейтинг лучших?

– Раньше была какая-то награда, сейчас вроде бы нет. Когда появится назначение на Суперкубок – тогда и узнаем, кто лучший.

– Зарплаты судей могут повысить чуть ли не в два раза. Это дополнительная мотивация?

– Мне понравились слова одного опытного действующего коллеги, который сравнил нас с топ-менеджерами крупных компаний. Ведь нас в РПЛ всего 20 человек. Каждый проделал огромный путь, чтобы заслужить место здесь. Думаю, правильно, что оплата может вырасти. То давление и та работа, которую мы выполняем, могут цениться выше. Спасибо руководству за сделанные к этому шаги.

– Ты остаёшься коммерческим директором антисептической компании?

– Да. Я в этой компании уже много лет. Есть ответственность за коллектив. Я распределяю день так, чтобы заехать в офис поработать и потренироваться. Если еду на игру, то думаю только о ней. Никаких проблем нет. И ничего не напрягает. Пока у меня получается совмещать без вреда процессам, я буду это делать.