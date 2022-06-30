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Трансферы РПЛ: «Зенит» покупает Кассьерру и Родригао из «Сочи» – зачем Семаку эти футболисты, разбор

«Зенит» оформляет два статусных трансфера. Помогут ли чемпиону лидеры «Сочи»?
Михаил Гончаров
Помогут ли «Зениту» лидеры «Сочи»?
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Какие изъяны есть у бразильского защитника Родригао? И кто сильнее – Кассьерра или уехавший Юри Алберто?

«Зенит» проводит вынужденный косметический ремонт – несмотря на все объективные сложности, клуб желает сохранить высокий уровень состава. Особое внимание в сегодняшних условиях направлено на внутренний рынок и на самые интересные доступные варианты внутри него. Несколько недель назад «Зенит» подписал свободного Бакаева, сегодня объявил о переходе лучшего бомбардира «Сочи» Кассьерры и близок к трансферу одноклубника последнего — защитника Родригао.

Вопрос с центром обороны появился ещё в прошлом сезоне из-за ухода Ракицкого и постоянного отсутствия Ловрена. Позиция центрального нападающего несколько сезонов подряд была укомплектована, но сначала уехал Азмун, далее ушёл Дзюба. А Юри Алберто, на которого возлагались сумасшедшие надежды, пока останется в Бразилии на правах аренды – взамен «Зенит» получил двух игроков других позиций. Получается, из готовых игроков центра атаки в распоряжении Семака лишь Сергеев – поэтому важно было экстренно провести работу по компенсированию потерь.

Направления для усиления выбраны очень логично. Осталось лишь понять, действительно ли Родригао и Кассьерра те самые фигуры, которые сохранят высокий уровень стартового состава «Зенита» или даже поднимут его чуть выше.

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Родригао – защитник с хорошей позиционной игрой и сильным началом атаки. Но есть минусы, которые важно спрятать

Даже после мощных кадровых потерь в оборонительной линии (пара Ловрен — Ракицкий изначально рассматривалась как основная) «Зениту» весной удалось сохранить крепкую и надёжную структуру. По итогам сезона команда Семака заняла первое место по показателю NPxGA (ожидаемые голы соперника без учёта пенальти) – 21,98 за 30 туров против 25,36 у ближайшего конкурента – «Спартака». А ведь в некоторых играх у команды выходил ровно один номинальный центральный защитник – Чистяков, по сторонам от него появлялись Дуглас Сантос и Барриос.

В концовке прошлого сезона «Зенит» показывал высокое оборонительное качество не столько за счёт уровня центральных защитников, сколько благодаря общей организации. Во-первых, команда мало теряла мяч, комбинационная структура и класс футболистов средней линии и атаки позволяли демонстрировать высокие показатели владения и, соответственно, минимизировать количество неприятных переходов. Во-вторых, «Зенит» качественно прессинговал и много мячей отнимал ещё вверху. Но всё же вопрос центра обороны оставался открытым.

Родригао (в центре)

Родригао (в центре)

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Родригао по своим характеристикам способен стать очень значимым помощником. Перечислим его сильные стороны:

  1. Позиционная игра. Если описать манеру бразильца парой слов, то ими станут «солидность» и «хладнокровие». Родригао обладает хорошей школой, он грамотный в перемещениях и совершает очень выверенные действия. В отличие от тех же Жиго или Ловрена, у него менее агрессивный и не такой проактивный стиль обороны. Он пытается читать и предугадывать эпизоды, не выбрасывается раньше времени из позиции.
  2. Надёжность. Есть характерный тип ошибок, которые совершает Родригао (о них – ниже), но в комплексе он надёжный защитник, избегающий авантюризма, необязательного технического брака, фолов и так далее.
  3. Ведение единоборств, игра вверху (в том числе при стандартах). Благодаря мощи и таймингу статистика ведения борьбы очень приличная, вверху он снимает 63,4% мячей. Здесь важно учитывать, что много верховых единоборств Родригао проводит в чужой штрафной при стандартах (они сложнее, это влияет на общие цифры). Бразилец нанёс 20 ударов в сезоне (17 — головой) – лучший показатель среди центральных защитников.
  4. Начало атаки. У бразильца отличное видение поля, смелость, умение разглядеть и исполнить вариант не только с диагональю в сторону фланга, но и с проникающей передачей низом. В минувшем сезоне неоднократно забрасывал напрямую в переднюю линию – форварду под выход один на один. Он классно продвигает мяч, занимает 13-е место в РПЛ по продвижению мяча в метрах на минуту, выполняет 8,25 паса в финальную треть за 90 минут и 7,34 паса — длинные с приличной точностью.
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Безусловно, присутствуют в этой истории и подводные камни. У Родригао есть пусть и не критические, но всё же ограничения в скорости, особенно в стартовой. Недостаток агрессии иногда становится плюсом, но часто мешает ему вовремя выдвинуться в отбор. Бразилец уязвим при резкой смене направления движения, обладает не слишком быстрой реакцией на динамичные эпизоды, может пропускать передачи за спину и потом не успевать за врывающимся в зону оппонентом.

Пока в РПЛ плюсы Родригао перекрыли все его недостатки и ограничения. Хотя даже в «Сочи» при новом тренере Гаранине, при его ставке на супервысокую линию и на агрессивные поджимания, бразильцу могло бы быть тяжеловато. В «Зените» он способен стать важной фундаментальной фигурой внутри РПЛ, а вот если клуб в обозримом будущем вернётся в Лигу чемпионов, ограничения наверняка вылезут наружу.

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Кассьерра – отличный завершитель с уникальными открываниями. Оптимальная замена Юри Алберто

При анализе трансфера Кассьерры важно ещё раз подчеркнуть направленность, которой придерживается Семак в последние год-полтора. «Зенит» делает ставку на комбинационный футбол с большим количеством владения, у команды очень достойная позиционная структура, креативная средняя линия и мощная поддержка с флангов.

«Зениту» больше не нужны кровь из носу фактурные и прыгающие нападающие, которые цепляются за всевозможные мячи. Ключевое требование для форварда – качественные открывания, ориентация внутри штрафной, чёткое завершение. Также важны дополнительные нюансы: сохранение мячей, работа в прессинге.

Если исходить из перечисленного, то Кассьерра – едва ли не самый сильный вариант на рынке РПЛ, в его случае — минимальные адаптационные риски.

Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

  1. Кассьерра классно открывается при всех типах атак, способен как убегать за спину, так и реализовывать фланговые подачи. Особенно здорово колумбиец ориентируется внутри штрафной именно при навесах и прострелах – у него уникальное умение расположиться между защитниками, выиграть первое касание не за счёт борьбы, а за счёт предварительной подготовки позиции и финального манёвра. Благодаря этому даже при среднем уровне ведения борьбы у Кассьерры много ударов головой – 15 в РПЛ, что соответствует восьмому месту среди всех футболистов.
  2. Открывания делают Кассьерру форвардом, умеющим получать много моментов. Если по ударам колумбиец занимает 24-е место (2,53 в среднем за 90 минут), то по ожидаемым голам — пятое (0,63 xG за 90 минут). А по общему весу ударов в сезоне Кассьерра вообще второй, выше только Агаларов.
  3. У Кассьерры сильное завершение в касание. Голевая конвертация составляет 25%, более половины ударов нанесены именно одним касанием. Более того, когда нужно улучшать позицию, эффективность колумбийца уже снижается – у него нет уникального технического оснащения и дриблинга.
  4. Надёжность при построении атак. Средняя точность передач – 86,2%, что очень круто для форварда. Кассьерра умеет ценить мяч и избегать лишних потерь, даже при скромном ведении борьбы он приносит пользу в оттяжке за счёт подвижности, солидности, чёткого отыгрыша.
  5. Адаптация к модели прессинга. Иначе в структуре «Сочи» — команды, которая, как и «Зенит», любит прессинговать, быть и не могло.

Можно даже сравнить ключевые статистические параметры Кассьерры и уехавшего в Бразилию Юри Алберто. С точки зрения ожидаемых голов (xG/90), реальных голов (G/90), ключевых передач (KP/90) и ожидаемых голевых передач (xA/90) колумбиец провёл даже более сильный сезон – пусть и с поправками на позицию (Юри Алберто эпизодически выходил на фланге).

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Выводы

Родригао и Кассьерра – сильные по меркам РПЛ футболисты, одни из лучших в лиге на своих позициях.

Вряд ли их трансферы выведут «Зенит» на новые вершины, но мы сейчас и не говорим о Лиге чемпионов.

А вот сохранить уровень основного состава и продолжить доминировать внутри страны эти приобретения определённо помогут. «Зенит» оперативно восполняет кадровые пробелы, приблизиться к нему кому-либо всё ещё крайне проблематично. И это — главная оценка упомянутых трансферов.

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