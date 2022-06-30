«Сердце ещё работало, а мозг — уже нет…» Последний матч в жизни вратаря ЦСКА Ерёмина

Михаил Ерёмин меньше трёх лет был в основе ЦСКА, но прожил их так, что люди чтят до сих пор. В 31-ю годовщину смерти талантливого вратаря вспоминаем главный матч в его карьере. Он же — последний в жизни.

До игры

Ерёмин так и не успел отпраздновать с одноклубниками 23-й день рождения

17 июня 1991 года Ерёмину исполнилось 23 года. Что-что, а весело и душевно отмечать праздники советские спортсмены умели. Но тогда армейцам было не до застолий. Команда шла на золото, а 19-го числа её ждал один из сложнейших, как тогда представлялось, выездов сезона — в Киев, к действующему ещё чемпиону СССР. Для Ерёмина эта игра носила ещё и серьёзный дополнительный подтекст.



«У меня, признаюсь, были и личные интересы, — рассказал он постфактум корреспонденту еженедельника «Футбол». — В прошлом году в двух матчах на киевском стотысячнике (чемпионата и кубковом) я пропустил семь мячей. Вот и хотелось реабилитироваться».



Стратегически ничья устраивала обе стороны — она и случилась, 2:2. После Киева нарушать режим тем более нельзя было: через четыре дня ЦСКА ждал финал Кубка Союза.



«Даже чисто символически отмечать не стали, — подтверждает полузащитник той «золотой» команды Михаил Колесников. — Все строго режимили. 19-го играли в Киеве на чемпионат, а 23-го – финал. Ерёма очень хотел выиграть этот Кубок. Говорил: «Давайте Кубок возьмём – и я всех приглашаю в ресторан «Космос».

Перчатки Ерёмину подарил Дасаев, которому их, в свою очередь, передал великий немецкий вратарь Шумахер

Это сегодня практически любую вещь можно приобрести оффлайн, максимум — заказать онлайн. В советское время, когда в дефиците было всё, от бананов до джинсов, существовало понятие «достать» — через знакомых, по блату. Поскольку даже наличие денег не гарантировало приобретение товара. Сегодня производители спортивной экипировки с головы до ног одевают «свои» команды, а тогда форму брали где придётся. А уж бутсы и перчатки таскали, пока не сносятся.

Михаил Ерёмин в «Спартаке» Фото: Фото из личного архива Игоря Ерёмина

Ерёмин, по сути, всю взрослую карьеру отыграл в одной паре. Мало того что удобные, импортные, они ещё и дороги были Михаилу как память — о совместных тренировках с великим Дасаевым. В конце 1980-х будущий армеец ненадолго воссоединился с лучшим вратарём мира в «Спартаке» и получил от него в подарок один из комплектов перчаток. Немецкий голкипер Тони Шумахер прислал их коллеге Ринату в Союз целую коробку. Естественно, что Ерёмин очень трепетно относился к реликвии и сносил буквально до дыр. Мишина мама Валентина Михайловна неоднократно штопала эти перчатки. В них он и провёл последний матч. Успешно.

Матч

Последняя игра принесла Михаилу единственный прижизненный трофей. ЦСКА не брал Кубок 35 лет

Разные сочетания команд встречались в предыдущих 49 финалах Кубка Союза, но ЦСКА — «Торпедо» — ни разу. Армейцы вообще впервые за 35 лет достигли этой стадии и, естественно, мечтали о «золотом дубле». Настрой красно-синих (хотя синими на красно-белых полосатых майках были только воротники и две горизонтальные полоски на груди) чувствовался даже по телевизионной картинке. Лидер чемпионата «гасил» соперника прессингом на чужой половине и не подпускал близко к своим воротам. Две попытки автозаводцев разыграть штрафной защитники ЦСКА заблокировали и больше получаса ограждали своего вратаря от любых ударов.

Михаил Ерёмин в ЦСКА Фото: Фото из личного архива Игоря Ерёмина

Только на 33-й минуте Шустиков издали зарядил под перекладину, и великан Ерёмин легко перебросил мяч через перекладину. У Валерия Сарычева в рамке напротив работы было несравнимо больше — спасибо Корнееву, Кузнецову, Татарчуку. Тем неожиданнее оказался гол Тишкова: Юрий с пары метров переправил мяч в сетку. Впрочем, ещё до перерыва Корнеев счёт сравнял. Он и вывел ЦСКА вперёд: сам обокрал в чужой штрафной Афанасьева и сам же ввинтил мяч под дальнюю штангу.



На корнеевский дубль «Торпедо» ответило тишковским. Второй гол Юрия — курьёз. Защитник армейцев Дмитрий Быстров в попытке прервать навес послал мяч в перекладину своих ворот, а первым к отскоку поспел Тишков, головой пробивший мимо Ерёмина. Из главных фигурантов эпизода до наших дней не дожил ни один. Тишкова зверски убили в январе 2003-го, а Быстров умер летом 2005-го от пневмонии…

Последний и решающий гол вечера — олицетворение того азартного, играющего ЦСКА. Умница Корнеев потащил мяч по центру — да и бросил его между двух защитников на выход Дмитриеву. А тот на свежих ногах ускакал от соперников и выкатил на пустые ворота Сергееву. Промахнуться с метра было невозможно.



Два слова о «джокере» армейцев. Дмитриев брал золото с Садыриным ещё в «Зените», а в Кубке-1990/1991 стартанул с пяти голов в четырёх матчах (одна стадия состояла из двух игр). Зимой 1991-го нападающий рванул подзаработать во второлиговый испанский «Херес», но вовремя вернулся. «Херес» загремел в третий дивизион, а ЦСКА с Сергеем — взял Кубок. Дмитриев вышел и отдал голевой.



Последний сейв в жизни Ерёмин совершил за пять минут до конца. Матвеев зажёг «свечу» над вратарской, а после пошёл в стык с первым номером ЦСКА. Михаил рухнул на газон, но мяч удержал.



Он же последним в игре и встретился с мячом. Пару раз ловко почеканил, взял в руки и не выпускал до тех пор, пока судья Бутенко не дал финальный свисток. Только после этого Ерёмин упал на колени и издал победный вопль на все «Лужники». А после традиционных качаний тренера легко подхватил на руки и одним рывком усадил на плечи главного героя дня — миниатюрного Корнеева. У Игоря в силу характера были не самые простые взаимоотношения с одноклубниками, но с добряком и балагуром Ерёминым он замечательно ладил. С плеч Михаила Корнеева стащила первая жена, непонятно как прорвавшаяся на поле сквозь милицейские кордоны.

После матча

В ночь после финала вратарь разбился на машине брата. За рулём находился его друг

Сполна насладиться триумфом вратарь не успел. Пока в армейской раздевалке в потолок летели пробки и разливалось шампанское, Ерёмин сидел на допинг-контроле. Вернувшись, пригубил немного из бывшей крюшонницы и сказал брату Игорю: «Знаешь, я пить не хочу. С квартирой разберёмся — там и отметим...»



На понедельник, 24 июня, у Михаила были большие планы: посмотреть квартиру на Алтуфьевском шоссе, которую клуб обещал отдать ему после отъезда в Бразилию другого вратаря — Юрия Шишкина. А вечером — всё разом отметить в ресторане: будущее новоселье, победу в Кубке и два дня рождения, свой и брата. Но и назавтра они не собрались. И уже никогда.



Вечером Михаил зашёл в Зеленограде поздравить с прошедшим днём рождения друга — Сергея Власова. Засиделись допоздна. А в 4:30 утра белая «шестёрка» Игоря Ерёмина, брата футболиста, была обнаружена гаишниками на Ленинградском шоссе разбитой в хлам — лобовое столкновение с «Икарусом». Находившийся за рулём Власов скончался на месте. Ерёмин пролежал в коме шесть дней, но врачи сразу предупредили родных: «Стёкла проникли в мозг. Готовьтесь…»

ВАЗ-2106 Фото: wikipedia.org

«Судьбу не угадаешь, но, может, если бы мы не разъехались по домам после финала, а собрались где-то вместе – ничего бы и не случилось, — предполагает защитник ЦСКА 1980-90-х Сергей Колотовкин. — Нас в подробности не посвящали, чтобы вконец не расстраивать. Только позже я от Мишиного брата Игоря узнал правду: неделю его просто держали на аппаратах жизнеобеспечения. А родственникам сразу сообщили: травмы несовместимы с жизнью. Молодое, сильное сердце ещё работало, а мозг – уже нет…»



В последнем интервью, опубликованном в день финала, Ерёмин сказал: «Простите меня за нескромность, но золотые медали достанутся нам». Спустя четыре месяца вратарское предсказание сбылось. ЦСКА оформил титул — и посвятил его родному Ерёмушке.