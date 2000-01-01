Прямиком в «Небесную лигу». Какие российские клубы недавно расформировали?

Какие российские клубы пропали в последние годы?
Ещё недавно за эти команды играли Сиссе и Это'О, а сейчас их больше нет.
«Тосно»: расформирован в 2018-м
В 2018 году «Тосно» сенсационно выиграл Кубок России, а уже через некоторое время потерял финансирование, не смог получить лицензию на выступление даже в ФНЛ и был расформирован.
«Амкар»: расформирован в 2018-м, воссоздан в 2021-м
В 2018 году «Амкар» сохранил прописку в РПЛ, но не сумел получить лицензию, и совсем скоро клуб расформировали. В 2021-м состоялось возрождение клуба: «Амкар-Пермь» теперь выступает в ПФЛ.
«Кубань»: расформирован в 2018-м
В год 90-летия «Кубань» обанкротилась и прекратила существование, однако на её месте возникла команда «Урожай». В 2020-м её переименовали в «Кубань», однако официальным преемником новый клуб не является.
«Сибирь»: расформирован в 2019-м
Ещё в 2010-м «Сибирь» играла с «Зенитом» в финале Кубка России и с ПСВ в Лиге Европы, а в 2019-м команды не стало. Всё те же финансовые проблемы оборвали жизнь клуба с 83-летней историей.
«Мордовия»: расформирован в 2020-м
Команда из Саранска просуществовала 59 лет, три сезона сыграла в Премьер-Лиге и даже смогла однажды финишировать в топ-8. Но финансовые проблемы в 2020-м повлекли за собой расформирование клуба.
«Арарат» Москва: расформирован в 2020-м
Этот амбициозный проект был создан в 2017 году, тогда с командой подписали контракты экс-игроки сборной России Роман Павлюченко, Алексей Ребко и Марат Измайлов. Затем клуб переезжал в Армению и обратно и в итоге был расформирован в 2020-м.
«Тамбов»: расформирован в 2021-м
«Тамбов» еле-еле доиграл сезон-2020/2021 в РПЛ, а затем клуба не стало. Матчи в последний сезон команда проводила в Саранске (из-за несоответствия стадиона требованиям лиги), а тренировалась в Подмосковье.
«Анжи»: расформирован в 2022-м
Ещё в 2019-м в «Анжи» настали тёмные времена: команда свалилась в ПФЛ, не получив лицензию ФНЛ. А в 2022-м клуб потерял профессиональный статус.
Прямиком в «Небесную лигу». Какие российские клубы недавно расформировали?
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