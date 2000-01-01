Прямиком в «Небесную лигу». Какие российские клубы недавно расформировали?

«Сибирь»: расформирован в 2019-м

Ещё в 2010-м «Сибирь» играла с «Зенитом» в финале Кубка России и с ПСВ в Лиге Европы, а в 2019-м команды не стало. Всё те же финансовые проблемы оборвали жизнь клуба с 83-летней историей.