В российском топ-клубе продолжают тасовать тренеров. Новый немец влетал 0:8 в Бундеслиге

«Локомотив» снова объявил о перестановке на посту главного тренера. Как сообщает официальный сайт железнодорожников, команду возглавил 52-летний немец Йозеф Циннбауэр. Впрочем, как отмечается в заявлении московского клуба, Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке «Локомотива» к матчам. То есть, по сути, останется главным, не имея лицензии PRO. Заур Хапов, который официально находился на этой должности с апреля 2022-го, также продолжит работу в штабе Комппера и Циннбауэра.

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн так прокомментировал приглашение немца:

«Рады приветствовать Йозефа Циннбауэра в нашей команде. Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах. При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьёзный опыт работы с молодёжью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении «Локомотива».

Это назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии PRO».

Кто такой Йозеф Циннбауэр

Циннбауэр – малоизвестный за пределами Германии специалист. Будучи игроком, он не добрался до высокого уровня. На пике карьеры выступал на позиции полузащитника во второй Бундеслиге за «Майнц» (вместе с Юргеном Клоппом) и «Карлсруэ», где был в 1994 году одноклубником российского нападающего Сергея Кирьякова. Любопытно, что параллельно с деятельностью профессионального футболиста он начал заниматься бизнесом – основал в Нюрнберге собственную финансовую консалтинговую компанию и заработал на ней несколько миллионов немецких марок.

В 26 лет Циннбауэр уже совмещал игру и работу тренером на любительском уровне. Крест на его карьере поставила серьёзная травма колена. С середины 1990-х по конец 2000-х Йозеф возглавлял команды из низших лиг чемпионата Германии.

В 2011 году Циннбауэр вернулся в «Карлсруэ». В течение следующих трёх с половиной лет он занимал должности ассистента в первой команде, скаута и главного тренера фарм-клуба. В 2014-м Йозеф завершил обучение на лицензию PRO и получил документ, благодаря которому оказался сейчас в «Локомотиве».

В июле 2014-го Циннбауэр принял фарм-клуб «Гамбурга» и выиграл с ним восемь матчей из восьми. После этого немцу выпал шанс всей жизни – проявить себя в Бундеслиге. В сентябре руководство «Гамбурга» уволило Мирко Сломку и решило сделать ставку на Йозефа. На момент смены главного тренера команда занимала последнее, 18-е место, набрав лишь одно очко в трёх турах. Циннбауэр стартовал удачно – с домашней ничьей с «Баварией» (0:0). О молодом перспективном лэптоп-тренере заговорили. Однако Йозеф не продержался в Бундеслиге даже до конца сезона. В марте 2015-го, за восемь туров до финиша, его отправили в отставку. При этом на тот момент «Гамбург» уже не был безнадёжным аутсайдером: занимал 16-е место и находится в зоне стыков. Под руководством Циннбауэра команда провела 24 матча, в которых набрала 24 очка (шесть побед, шесть ничьих и 12 поражений, разница мячей 17-35). Незадолго до увольнения случилось катастрофическое поражение в Мюнхене от «Баварии» – 0:8!

Йозеф Циннбауэр в «Гамбурге» Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Летом 2015-го Циннбауэр ненадолго вернулся в фарм-клуб «Гамбурга», а уже в сентябре отправился в Швейцарию – ему предложили возглавить «Санкт-Галлен». С этой командой немец проработал до мая 2017-го. В первом сезоне под руководством Йозефа «Санкт-Галлен» финишировал на седьмом месте, а в конце второго сезона тренера отправили в отставку, когда команда шла восьмой. В 63 матчах Циннбауэр добился 19 побед при 14 ничьих и 30 поражениях (1,13 очка).

Потом немец никого не тренировал два с половиной года, а в декабре 2019-го неожиданно всплыл в Южной Африке. Немцу предложили возглавить «Орландо Пайретс». Начал Циннбауэр здорово – с шести побед в семи матчах, заработал звание тренера месяца в местной лиге. Первый сезон с Йозефом команда завершила на третьем месте. Во втором история повторилась – снова бронза. С «Орландо Пайретс» Циннбауэр выиграл свой единственный трофей: национальный кубковый турнир MTN8.

В общем, понять уровень этого немецкого тренера непросто. Были у него и хорошие результаты, были и неудачи. Важно, чего от него хотят в «Локо» как от помощника Комппера. В заявлении на официальном сайте московского клуба подчёркивается, что Йозеф в своей работе «придерживается принципов игры, аналогичных игровой модели «Локомотива». Кроме того, Циннбауэр «уделял существенное внимание работе с молодыми игроками и реализации их потенциала».

Мнение Кирьякова о назначении Циннбауэра в «Локомотив»

Экс-нападающий «Карлсруэ» и сборной России Кирьяков прокомментировал для «Чемпионата» назначение Циннбауэра:

«Йозеф — хороший парень. Правда, связь с ним не поддерживал. Что касается совместной игры, то он не проходил в состав в «Карлсруэ», так как были игроки выше уровнем. Общались с ним без проблем: всё воспринимал с пониманием, был профессионалом. Да и в быту с ним дружили и общались.

Вызвало ли у меня удивление назначение Циннбауэра в «Локомотив»? Вектор развития у «Локомотива» направлен в сторону Германии. Наверное, это из-за Цорна. Ожидаемо, что следующий специалист должен был быть как раз из Германии. Другой вопрос – кто. Честно говоря, я не ожидал назначения Йозефа.

Циннбауэр успел поработать в «Карлсруэ» и «Гамбурге», но дальше за ним не следил. Немецкая тренерская школа на хорошем счету. Да и у Циннбауэра есть опыт работы в Бундеслиге. Посмотрим, как он проявит себя в «Локомотиве». У нас в чемпионате тренеры с именами проваливались, а незнакомые специалисты достаточно неплохо работали. Здесь шансы – 50 на 50. Важно, насколько быстро он сможет адаптироваться к России и нашему футболу. Желаю ему удачи!»