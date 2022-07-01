Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, лето-2022: таблица переходов, кого купил «Зенит», усиление «Сочи», Глушенков и Ларссон ушли из «Спартака»

18 сделок за неделю в чемпионате России! Трансферы РПЛ, которые вы могли проспать
Павел Прохоров
fc-zenit.ru/dynamo-dresden.de/kc-camapa.ru
Комментарии
ЦСКА и «Локомотив» расстались с легионерами, «Спартак» нашёл команду многообещающему вингеру.

За последние семь дней в Российской Премьер-Лиге зафиксировано 18 переходов. Главным трансфером недели стала сделка с участием «Зенита» и «Сочи»: бомбардир Кассьерра перебрался в Санкт-Петербург за € 4,5 млн. «Сочи» был самым активным игроком внутреннего рынка на неделе, приобретя сразу четырёх игроков. О них и не только – в обзоре свежих трансферов.

Матео Кассьерра: «Зенит» → «Сочи» (€ 4,5 млн)

25-летний колумбиец стал девятым легионером в «Зените» и составит компанию в Санкт-Петербурге соотечественнику Вильмару Барриосу. Форвард, забивший 14 голов в сезоне-2021/2022, подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией продления на год. За сине-бело-голубых Кассьерра будет выступать под 30-м номером.

Матео Кассьерра
Матео Кассьерра
нападающий «Зенита»

«Чувствую себя превосходно! Я счастлив перейти в такой большой клуб, как «Зенит». Думаю, в прошлом сезоне мне удалось здорово проявить себя, это был отличный год. Надеюсь, с первых же дней в новом клубе продолжу в том же духе.

Узнал об интересе ко мне около месяца назад, и с каждым днём этот интерес становился всё сильнее. Я сразу же решил, что хочу перейти в «Зенит» — и вот я здесь. Безумно этому рад, как и вся моя семья! Очень хочется скорее начать тренироваться с командой и показывать себя с лучшей стороны».

Густаво Мантуан: «Коринтианс» → «Зенит» (аренда на сезон)

21-летний вингер пополнил «Зенит» в результате обмена двух игроков «Коринтианса» на одного Юри Алберто. Мантуан проведёт сезон-2022/2023 в России на правах аренды. В этом сезоне он сыграл 31 матч за «Коринтианс», забил пять голов и отметился одной результативной передачей.

«Мантуан пропустил большое количество времени из-за травмы, но прошёл через юношеские сборные Бразилии, техничный и талантливый игрок. У него есть шанс составить конкуренцию, увеличить нашу обойму игроков. Ситуация нестабильная. Наличие игроков, вероятность потерять которых не столь велика, как лидеров — очень важно. Выжали максимум из этой ситуации. Ждём их, чтобы познакомиться», – прокомментировал переход игроков главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Зенит» нашёл двух игроков вместо Юри Алберто. Но обмен кажется неравноценным «Зенит» нашёл двух игроков вместо Юри Алберто. Но обмен кажется неравноценным

Иван Куарежма: «Коринтианс» → «Зенит» (аренда на сезон)

24-летний вратарь, похоже, будет основным голкипером «Зенита». Конкуренцию ему составят Михаил Кержаков и Даниил Одоевский. В этом сезоне Иван играл за «Коринтианс» редко (три матча), однако в розыгрыше-2021 провёл 26 игр за «Понте Прету», из которых восемь — «на ноль». «Для Ивана и Мантуана «Зенит» — очень значимый клуб. Они хотят надолго задержаться в Санкт-Петербурге», – заявил агент игроков Луис Фернандо Гарсия.

Юри Алберто: «Зенит» → «Коринтианс» (аренда на сезон)

Если бы не желание Алберто вернуться домой, то ни Иван, ни Мантуан не оказались бы в «Зените». За четыре месяца в России форвард провёл 15 матчей и оформил 6+4 по системе «гол+пас». Если через год Алберто вернётся в «Зенит», то у него останется ещё четыре года контракта. До переезда в Россию Юри выступал в Бразилии за «Сантос» и «Интернасьонал».

Юри Алберто

Юри Алберто

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Владислав Сарвели: «Крылья Советов» → «Сочи» (€ 1,2 млн)

24-летний форвард поборется за место в составе «Сочи» с Георгием Мелкадзе и Максимом Барсовым. Сарвели выбрал 11-й номер и будет получать около 4,5 млн рублей в месяц. Согласно данным «РБ Спорт», в год нападающий сможет зарабатывать в «Сочи» более 54 млн рублей (по нынешнему курсу это почти € 1 млн). Кроме этого, в контракт Владислава с сочинцами включены подъёмные или агентские выплаты.

«Игрок, который забивает девять голов в чемпионате, конечно, всегда будет на виду. Тем более что это его первый сезон в Премьер-Лиге. Возможно, адаптировавшись, он сможет стать ещё лучше. Мы понимали, что ко многим нашим футболистам есть интерес. Если спрашивать меня как тренера, то, конечно же, я хотел, чтобы наши футболисты, а тем более лидеры — были с нами. Особенно такие как Зиньковский и Сарвели. Мы с Владом отработали последние шесть лет вместе. Он всегда был со мной в одной команде. Рос и превратился из совсем юного футболиста в зрелого мастера. Прошёл все этапы — от новичка второй лиги до игрока, которым интересуются клубы РПЛ», – высказался о переходе форварда главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов, Даниил Мартовой: «Тверь» → «Сочи» (свободные агенты)

Вадим Гаранин подтянул из «Твери» в Сочи своих бывших игроков. Все трое играют в атаке. Ушатов подписал с «Сочи» трёхлетний контракт. Он забил четыре гола и сделал пять ассистов в 26 матчах за «Тверь» в сезоне-2021/2022 в ФНЛ-2. Столько же мячей, но в 22 матчах, у 18-летнего хавбека Тимофея Шипунова. Что касается Мартового, то у него 5+6 по системе «гол+пас» в 27 встречах ФНЛ-2. 30 июня у всей троицы истекли соглашения с «Тверью», и они перебрались в «Сочи» бесплатно.

Богдан Рейхмен: «Краснодар» → «Торпедо» (€ 120 тыс.)

Рейхмен сыграл всего четыре матча за основу «Краснодара» в минувшем сезоне, но был крут в дубле и положил несколько красивых мячей в ФНЛ. За «Торпедо» Рейхмен уже провёл несколько контрольных встреч.

Богдан Рейхмен
Богдан Рейхмен
полузащитник «Торпедо»

«Это только моя третья игра в «Торпедо», пока привыкаю к партнёрам. Иногда уже проходят хорошие атаки, думаю, ещё пара недель — и мы будем готовы к началу чемпионата. Всё нормально, особых трудностей не возникает. Мы же не первый раз видим друг друга на поле, а тренируемся каждый день по два раза и прекрасно знаем, кто что может.

Я с самого детства, как только пришёл в академию «Краснодара», начал бить штрафные удары. За эти восемь лет пробил их несколько десятков тысяч, наверное. Когда-то должно было настать время, чтобы я начал их забивать, и вот оно пришло. Тренеры знают о моих сильных сторонах, поэтому надеюсь стать штатным исполнителем стандартов в «Торпедо».

Владимир Ильин: «Краснодар» → «Ахмат» (свободный агент)

У 30-летнего форварда оставалось ещё два года по контракту с «Краснодаром», но стороны договорились о расторжении. Результативность Ильина оставляла желать лучшего (четыре гола в 24 матчах). Спустя два дня форвард вернулся в «Ахмат», где в сезоне-2020/2021 настрелял свои рекордные девять мячей за сезон. С грозненским клубом Ильин подписал контракт на два года.

Владимир Ильин

Владимир Ильин

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Команда встретила хорошо. В принципе, я вернулся в родные стены. Много знакомых лиц, знакомый тренерский штаб, так что очень хорошо, тепло приняли. Я бы не сказал, что команда сильно изменилась за этот год, всё-таки большинство людей мне знакомы, поэтому считаю, что никуда и не уходил.

На адаптацию в психологическом плане времени не понадобится, ну а в физическом надо чуть-чуть втянуться, потому что много пропустил. Сейчас работаю с тренером по, можно так сказать, адаптации, с нашим итальянским персоналом. Хотелось бы взять номер 29, если он свободен. День рождения моей дочки в этот день, поэтому номер для меня значимый», — рассказал Ильин пресс-службе грозненского клуба.

Эмиль Бохинен: ЦСКА → «Салернитана» (выкуп, € 3,25 млн)

С февраля 2022 года Бохинен выступал за итальянский клуб на правах аренды. Теперь же «Салернитана» подписала с полузащитником четырёхлетний контракт. Опция автоматического выкупа трансфера в случае, если «Салернитана» останется в Серии А, была изначально прописана в арендном соглашении. Поэтому итальянский клуб просто активировал её. В весенней части сезона-2021/2022 Бохинен провёл на поле 699 минут и отметился одной результативной передачей.

А стоило ли уезжать? Легионеры ЦСКА проваливаются в итальянских арендах А стоило ли уезжать? Легионеры ЦСКА проваливаются в итальянских арендах

Ян Кухта: «Локомотив» → «Спарта» Прага (аренда на сезон, € 1 млн)

Кухта не вернулся в «Локомотив» по семейным обстоятельствам. Железнодорожники потеряли на сезон ценного игрока: на счету форварда три гола и две передачи в 11 матчах минувшего розыгрыша. Впрочем, 20% от заплаченной суммы за Кухту «Локомотив» отобьёт благодаря годичной аренде.

Ян Кухта

Ян Кухта

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Дорогие болельщики «Локо»! Мне бы хотелось поблагодарить всех вас: клуб, персонал, партнёров по команде, болельщиков за всё, что вы для меня сделали. Я провёл фантастические пять месяцев в потрясающем профессиональном клубе. Здесь я многому научился. Я успел полюбить это место, эту команду. «Локо» уже в моём сердце. Я буду болеть и переживать за вас во всех будущих матчах. И только из-за личных обстоятельств я вынужден остаться в Чехии. Надеюсь, что однажды мы снова окажемся вместе», — обратился к фанатам Кухта.

Максим Глушенков: «Спартак» → «Крылья Советов» (€ 1,8 млн)

22-летний полузащитник не один год ходил по арендам. И что в первый, что во второй заход в «Крылья» смотрелся отлично. Теперь воспитанник «Чертаново» будет играть за самарский клуб на постоянной основе, подписав трёхлетний контракт. В сезоне-2021/2022 Глушенков провёл рекордное время в РПЛ – 1418 минут и отметился семью голами и двумя передачами.

Максим Глушенков
Максим Глушенков
полузащитник «Крыльев Советов»

«Мой уход из «Спартака»? Я рад, что ушёл. Я давно этого хотел. Мне в «Крыльях Советов» всё нравится. Я хотел играть, с этим и связан мой уход».

Антон Митрюшкин: «Динамо» Дрезден → «Химки» (свободный агент)

Почти семь лет спустя чемпион Европы среди юношей вернулся в Россию. Митрюшкин подписал двухлетний контракт с «Химками». В минувшем сезоне вратарь практически не играл: в пяти матчах за дрезденское «Динамо» пропустил восемь мячей. До сих пор у воспитанника «Спартака» почти не было опыта выступлений в чемпионате России: всего три матча и пять пропущенных мячей.

«Теперь мы спокойны за вратарскую линию. Лантратов будет основным голкипером, Митрюшкин, Тусеев – запасные. Мы довольны этим подписанием, у нас сейчас серьёзный коллектив во вратарской линии с хорошей конкуренцией», — заявил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после подписания вратаря.

Антон Митрюшкин

Антон Митрюшкин

Фото: ROBERT HRADIL/GETTY IMAGES

Сергей Божин: «Крылья Советов» → «Факел» (свободный агент)

27-летний защитник весь сезон просидел в запасе родного клуба: всего пять матчей в РПЛ и один — в Кубке России. У защитника истёк контракт с «Крыльями Советов», и он вернулся в «Факел», за который уже выступал в сезоне-2018/2019. Тогда Божин был ключевым игроком стартового состава, провёл 37 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Предъявить в лицо у «писателей» духу не хватит». Единственный самарец в основе «Крыльев» «Предъявить в лицо у «писателей» духу не хватит». Единственный самарец в основе «Крыльев»

Ильнур Альшин: «Балтика» → «Факел» (€ 120 тыс.)

За лидера «Балтики» воронежскому клубу пришлось выложить небольшую сумму. Альшин два сезона подряд преодолевает порог в 10 результативных действий за сезон. В минувшем розыгрыше 28-летний вингер забил четыре мяча и установил собственный рекорд по количеству ассистов за сезон (6). За «Факел» Альшин уже выступал: с июля 2013 года по январь 2017-го сыграл 98 матчей и отметился 14 голами и семью передачами.

Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Фото: fc-baltika.ru

Иван Башич: «Зриньски» → «Оренбург» (€ 550 тыс.)

20-летний босниец стал второй самой дорогой покупкой «Оренбурга» в истории. Сезон-2021/2022 был у Башича лучшим в карьере: он не только отметился высокой результативностью (5+5), но и стал чемпионом страны. «Две недели назад мне позвонил менеджер, который сказал мне об этом предложении, я его принял. Российская лига – большой вызов для меня и, безусловно, прогресс в моей карьере. Я азартный человек, всегда готов к новым вызовам, новым экспериментам.

Мне сейчас гораздо сложнее, чем было раньше, – новые трудности, новый тренер, новые требования. Чем быстрее я адаптируюсь, тем больше буду полезен для команды. А адаптация уже идёт, познакомился с некоторыми игроками, мы общаемся.

Про Премьер-Лигу и «Оренбург» не очень много знаю. Знаю только, что «Зенит» стал чемпионом, что «Оренбург» вышел в РПЛ, где, я надеюсь, клуб и останется. Ставлю перед собой цели постараться набрать как можно больше очков вместе с командой и побороться за трофей», – рассказал Башич в интервью пресс-службе «Оренбурга».

Степан Оганесян: «Спартак» → «Факел» (аренда на сезон)

Два сезона подряд 20-летний вингер был на виду в дубле «Спартака». Поэтому будущее Оганесяна и после расформирования «двойки» не вызывало опасений. В 69 матчах за «Спартак-2» полузащитник набрал 14+19 по системе «гол+пас». По окончании сезона у «Оренбурга» будет приоритетное право выкупа игрока.

5 игроков «Спартака-2», которые будут очень востребованы в РПЛ после закрытия клуба 5 игроков «Спартака-2», которые будут очень востребованы в РПЛ после закрытия клуба

Бонус

Джордан Ларссон: «Спартак» (расторжение контракта)

27 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Ларссоном, а ещё через два дня Джордан покинул АИК, за который провёл 11 матчей в аренде. С красно-белыми шведского нападающего связывал контракт до лета 2023 года, но он не собирался возвращаться в Россию, о чём неоднократно напоминал. Сообщается, что Ларссон хочет продолжить карьеру в одной из европейских топ-лиг. Если же не удастся найти новую команду, он может подписать краткосрочный контракт с тем же АИКом.

Таблица переходов РПЛ

UPD: После выхода материала в «Торпедо» заявили о подписании контракта с Ильёй Кутеповым

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022