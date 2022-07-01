18 сделок за неделю в чемпионате России! Трансферы РПЛ, которые вы могли проспать

За последние семь дней в Российской Премьер-Лиге зафиксировано 18 переходов. Главным трансфером недели стала сделка с участием «Зенита» и «Сочи»: бомбардир Кассьерра перебрался в Санкт-Петербург за € 4,5 млн. «Сочи» был самым активным игроком внутреннего рынка на неделе, приобретя сразу четырёх игроков. О них и не только – в обзоре свежих трансферов.

Матео Кассьерра: «Зенит» → «Сочи» (€ 4,5 млн)

25-летний колумбиец стал девятым легионером в «Зените» и составит компанию в Санкт-Петербурге соотечественнику Вильмару Барриосу. Форвард, забивший 14 голов в сезоне-2021/2022, подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией продления на год. За сине-бело-голубых Кассьерра будет выступать под 30-м номером.

Матео Кассьерра нападающий «Зенита» «Чувствую себя превосходно! Я счастлив перейти в такой большой клуб, как «Зенит». Думаю, в прошлом сезоне мне удалось здорово проявить себя, это был отличный год. Надеюсь, с первых же дней в новом клубе продолжу в том же духе.



Узнал об интересе ко мне около месяца назад, и с каждым днём этот интерес становился всё сильнее. Я сразу же решил, что хочу перейти в «Зенит» — и вот я здесь. Безумно этому рад, как и вся моя семья! Очень хочется скорее начать тренироваться с командой и показывать себя с лучшей стороны».

Густаво Мантуан: «Коринтианс» → «Зенит» (аренда на сезон)

21-летний вингер пополнил «Зенит» в результате обмена двух игроков «Коринтианса» на одного Юри Алберто. Мантуан проведёт сезон-2022/2023 в России на правах аренды. В этом сезоне он сыграл 31 матч за «Коринтианс», забил пять голов и отметился одной результативной передачей.

«Мантуан пропустил большое количество времени из-за травмы, но прошёл через юношеские сборные Бразилии, техничный и талантливый игрок. У него есть шанс составить конкуренцию, увеличить нашу обойму игроков. Ситуация нестабильная. Наличие игроков, вероятность потерять которых не столь велика, как лидеров — очень важно. Выжали максимум из этой ситуации. Ждём их, чтобы познакомиться», – прокомментировал переход игроков главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Иван Куарежма: «Коринтианс» → «Зенит» (аренда на сезон)

24-летний вратарь, похоже, будет основным голкипером «Зенита». Конкуренцию ему составят Михаил Кержаков и Даниил Одоевский. В этом сезоне Иван играл за «Коринтианс» редко (три матча), однако в розыгрыше-2021 провёл 26 игр за «Понте Прету», из которых восемь — «на ноль». «Для Ивана и Мантуана «Зенит» — очень значимый клуб. Они хотят надолго задержаться в Санкт-Петербурге», – заявил агент игроков Луис Фернандо Гарсия.

Юри Алберто: «Зенит» → «Коринтианс» (аренда на сезон)

Если бы не желание Алберто вернуться домой, то ни Иван, ни Мантуан не оказались бы в «Зените». За четыре месяца в России форвард провёл 15 матчей и оформил 6+4 по системе «гол+пас». Если через год Алберто вернётся в «Зенит», то у него останется ещё четыре года контракта. До переезда в Россию Юри выступал в Бразилии за «Сантос» и «Интернасьонал».

Юри Алберто Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Владислав Сарвели: «Крылья Советов» → «Сочи» (€ 1,2 млн)

24-летний форвард поборется за место в составе «Сочи» с Георгием Мелкадзе и Максимом Барсовым. Сарвели выбрал 11-й номер и будет получать около 4,5 млн рублей в месяц. Согласно данным «РБ Спорт», в год нападающий сможет зарабатывать в «Сочи» более 54 млн рублей (по нынешнему курсу это почти € 1 млн). Кроме этого, в контракт Владислава с сочинцами включены подъёмные или агентские выплаты.

«Игрок, который забивает девять голов в чемпионате, конечно, всегда будет на виду. Тем более что это его первый сезон в Премьер-Лиге. Возможно, адаптировавшись, он сможет стать ещё лучше. Мы понимали, что ко многим нашим футболистам есть интерес. Если спрашивать меня как тренера, то, конечно же, я хотел, чтобы наши футболисты, а тем более лидеры — были с нами. Особенно такие как Зиньковский и Сарвели. Мы с Владом отработали последние шесть лет вместе. Он всегда был со мной в одной команде. Рос и превратился из совсем юного футболиста в зрелого мастера. Прошёл все этапы — от новичка второй лиги до игрока, которым интересуются клубы РПЛ», – высказался о переходе форварда главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов, Даниил Мартовой: «Тверь» → «Сочи» (свободные агенты)

Вадим Гаранин подтянул из «Твери» в Сочи своих бывших игроков. Все трое играют в атаке. Ушатов подписал с «Сочи» трёхлетний контракт. Он забил четыре гола и сделал пять ассистов в 26 матчах за «Тверь» в сезоне-2021/2022 в ФНЛ-2. Столько же мячей, но в 22 матчах, у 18-летнего хавбека Тимофея Шипунова. Что касается Мартового, то у него 5+6 по системе «гол+пас» в 27 встречах ФНЛ-2. 30 июня у всей троицы истекли соглашения с «Тверью», и они перебрались в «Сочи» бесплатно.

Богдан Рейхмен: «Краснодар» → «Торпедо» (€ 120 тыс.)

Рейхмен сыграл всего четыре матча за основу «Краснодара» в минувшем сезоне, но был крут в дубле и положил несколько красивых мячей в ФНЛ. За «Торпедо» Рейхмен уже провёл несколько контрольных встреч.

Богдан Рейхмен полузащитник «Торпедо» «Это только моя третья игра в «Торпедо», пока привыкаю к партнёрам. Иногда уже проходят хорошие атаки, думаю, ещё пара недель — и мы будем готовы к началу чемпионата. Всё нормально, особых трудностей не возникает. Мы же не первый раз видим друг друга на поле, а тренируемся каждый день по два раза и прекрасно знаем, кто что может.



Я с самого детства, как только пришёл в академию «Краснодара», начал бить штрафные удары. За эти восемь лет пробил их несколько десятков тысяч, наверное. Когда-то должно было настать время, чтобы я начал их забивать, и вот оно пришло. Тренеры знают о моих сильных сторонах, поэтому надеюсь стать штатным исполнителем стандартов в «Торпедо».



Владимир Ильин: «Краснодар» → «Ахмат» (свободный агент)

У 30-летнего форварда оставалось ещё два года по контракту с «Краснодаром», но стороны договорились о расторжении. Результативность Ильина оставляла желать лучшего (четыре гола в 24 матчах). Спустя два дня форвард вернулся в «Ахмат», где в сезоне-2020/2021 настрелял свои рекордные девять мячей за сезон. С грозненским клубом Ильин подписал контракт на два года.

Владимир Ильин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Команда встретила хорошо. В принципе, я вернулся в родные стены. Много знакомых лиц, знакомый тренерский штаб, так что очень хорошо, тепло приняли. Я бы не сказал, что команда сильно изменилась за этот год, всё-таки большинство людей мне знакомы, поэтому считаю, что никуда и не уходил.

На адаптацию в психологическом плане времени не понадобится, ну а в физическом надо чуть-чуть втянуться, потому что много пропустил. Сейчас работаю с тренером по, можно так сказать, адаптации, с нашим итальянским персоналом. Хотелось бы взять номер 29, если он свободен. День рождения моей дочки в этот день, поэтому номер для меня значимый», — рассказал Ильин пресс-службе грозненского клуба.

Эмиль Бохинен: ЦСКА → «Салернитана» (выкуп, € 3,25 млн)

С февраля 2022 года Бохинен выступал за итальянский клуб на правах аренды. Теперь же «Салернитана» подписала с полузащитником четырёхлетний контракт. Опция автоматического выкупа трансфера в случае, если «Салернитана» останется в Серии А, была изначально прописана в арендном соглашении. Поэтому итальянский клуб просто активировал её. В весенней части сезона-2021/2022 Бохинен провёл на поле 699 минут и отметился одной результативной передачей.

Ян Кухта: «Локомотив» → «Спарта» Прага (аренда на сезон, € 1 млн)

Кухта не вернулся в «Локомотив» по семейным обстоятельствам. Железнодорожники потеряли на сезон ценного игрока: на счету форварда три гола и две передачи в 11 матчах минувшего розыгрыша. Впрочем, 20% от заплаченной суммы за Кухту «Локомотив» отобьёт благодаря годичной аренде.

Ян Кухта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Дорогие болельщики «Локо»! Мне бы хотелось поблагодарить всех вас: клуб, персонал, партнёров по команде, болельщиков за всё, что вы для меня сделали. Я провёл фантастические пять месяцев в потрясающем профессиональном клубе. Здесь я многому научился. Я успел полюбить это место, эту команду. «Локо» уже в моём сердце. Я буду болеть и переживать за вас во всех будущих матчах. И только из-за личных обстоятельств я вынужден остаться в Чехии. Надеюсь, что однажды мы снова окажемся вместе», — обратился к фанатам Кухта.

Максим Глушенков: «Спартак» → «Крылья Советов» (€ 1,8 млн)

22-летний полузащитник не один год ходил по арендам. И что в первый, что во второй заход в «Крылья» смотрелся отлично. Теперь воспитанник «Чертаново» будет играть за самарский клуб на постоянной основе, подписав трёхлетний контракт. В сезоне-2021/2022 Глушенков провёл рекордное время в РПЛ – 1418 минут и отметился семью голами и двумя передачами.

Максим Глушенков полузащитник «Крыльев Советов» «Мой уход из «Спартака»? Я рад, что ушёл. Я давно этого хотел. Мне в «Крыльях Советов» всё нравится. Я хотел играть, с этим и связан мой уход».

Антон Митрюшкин: «Динамо» Дрезден → «Химки» (свободный агент)

Почти семь лет спустя чемпион Европы среди юношей вернулся в Россию. Митрюшкин подписал двухлетний контракт с «Химками». В минувшем сезоне вратарь практически не играл: в пяти матчах за дрезденское «Динамо» пропустил восемь мячей. До сих пор у воспитанника «Спартака» почти не было опыта выступлений в чемпионате России: всего три матча и пять пропущенных мячей.

«Теперь мы спокойны за вратарскую линию. Лантратов будет основным голкипером, Митрюшкин, Тусеев – запасные. Мы довольны этим подписанием, у нас сейчас серьёзный коллектив во вратарской линии с хорошей конкуренцией», — заявил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после подписания вратаря.

Антон Митрюшкин Фото: ROBERT HRADIL/GETTY IMAGES

Сергей Божин: «Крылья Советов» → «Факел» (свободный агент)

27-летний защитник весь сезон просидел в запасе родного клуба: всего пять матчей в РПЛ и один — в Кубке России. У защитника истёк контракт с «Крыльями Советов», и он вернулся в «Факел», за который уже выступал в сезоне-2018/2019. Тогда Божин был ключевым игроком стартового состава, провёл 37 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ильнур Альшин: «Балтика» → «Факел» (€ 120 тыс.)

За лидера «Балтики» воронежскому клубу пришлось выложить небольшую сумму. Альшин два сезона подряд преодолевает порог в 10 результативных действий за сезон. В минувшем розыгрыше 28-летний вингер забил четыре мяча и установил собственный рекорд по количеству ассистов за сезон (6). За «Факел» Альшин уже выступал: с июля 2013 года по январь 2017-го сыграл 98 матчей и отметился 14 голами и семью передачами.

Ильнур Альшин Фото: fc-baltika.ru

Иван Башич: «Зриньски» → «Оренбург» (€ 550 тыс.)

20-летний босниец стал второй самой дорогой покупкой «Оренбурга» в истории. Сезон-2021/2022 был у Башича лучшим в карьере: он не только отметился высокой результативностью (5+5), но и стал чемпионом страны. «Две недели назад мне позвонил менеджер, который сказал мне об этом предложении, я его принял. Российская лига – большой вызов для меня и, безусловно, прогресс в моей карьере. Я азартный человек, всегда готов к новым вызовам, новым экспериментам.

Мне сейчас гораздо сложнее, чем было раньше, – новые трудности, новый тренер, новые требования. Чем быстрее я адаптируюсь, тем больше буду полезен для команды. А адаптация уже идёт, познакомился с некоторыми игроками, мы общаемся.

Про Премьер-Лигу и «Оренбург» не очень много знаю. Знаю только, что «Зенит» стал чемпионом, что «Оренбург» вышел в РПЛ, где, я надеюсь, клуб и останется. Ставлю перед собой цели постараться набрать как можно больше очков вместе с командой и побороться за трофей», – рассказал Башич в интервью пресс-службе «Оренбурга».

Степан Оганесян: «Спартак» → «Факел» (аренда на сезон)

Два сезона подряд 20-летний вингер был на виду в дубле «Спартака». Поэтому будущее Оганесяна и после расформирования «двойки» не вызывало опасений. В 69 матчах за «Спартак-2» полузащитник набрал 14+19 по системе «гол+пас». По окончании сезона у «Оренбурга» будет приоритетное право выкупа игрока.

Бонус

Джордан Ларссон: «Спартак» (расторжение контракта)

27 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Ларссоном, а ещё через два дня Джордан покинул АИК, за который провёл 11 матчей в аренде. С красно-белыми шведского нападающего связывал контракт до лета 2023 года, но он не собирался возвращаться в Россию, о чём неоднократно напоминал. Сообщается, что Ларссон хочет продолжить карьеру в одной из европейских топ-лиг. Если же не удастся найти новую команду, он может подписать краткосрочный контракт с тем же АИКом.

Таблица переходов РПЛ

UPD: После выхода материала в «Торпедо» заявили о подписании контракта с Ильёй Кутеповым