Что сейчас со стадионами ЧМ-2018? Самый загруженный — Питер, самый грустный — Саранск

Санкт-Петербург: «Газпром Арена»

Наверное, самый загруженный из стадионов ЧМ-2018: после домашнего чемпионата мира эта арена приняла семь матчей Евро-2020 (четыре своих и ещё три – вместо Дублина). На стадионе регулярно играет «Зенит», а также иногда и сборная.