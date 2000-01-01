Что сейчас со стадионами ЧМ-2018? Самый загруженный — Питер, самый грустный — Саранск

Что оставил после себя ЧМ-2018: как сейчас используются арены?
В некоторых городах полная загрузка, а где-то – вынужденный простой.
Москва: «Открытие Банк Арена»
Домашний стадион «Спартака» после ЧМ-2018 в полном порядке: красно-белые регулярно играют матчи РПЛ на этой арене, также проводили и еврокубковые матчи.
Москва: «Лужники»
На постоянной основе эта арена матчи не принимает, но здесь часто играет сборная России по футболу, а недавно проводился финал Кубка России.
Санкт-Петербург: «Газпром Арена»
Наверное, самый загруженный из стадионов ЧМ-2018: после домашнего чемпионата мира эта арена приняла семь матчей Евро-2020 (четыре своих и ещё три – вместо Дублина). На стадионе регулярно играет «Зенит», а также иногда и сборная.
Казань: «Ак Барс Арена»
Домашний для «Рубина» стадион принимал матчи РПЛ, а в следующем сезоне здесь будут проводиться игры ФНЛ.
Сочи: «Фишт»
После Олимпиады-2014 стадион был задействован не так часто, но после ЧМ-2018 зажил новой жизнью: теперь это домашняя арена клуба РПЛ «Сочи».
Волгоград: «Волгоград-Арена»
В сезоне-2020/2021 на стадионе проводились матчи РПЛ, поскольку «Ротор» сумел пробиться в Премьер-Лигу. Но спустя год команда вылетела в ФНЛ-1, а затем в ФНЛ-2.
Калининград: «Калининград-Арена»
Помимо матчей «Балтики», стадион в Калининграде принимал ещё ряд спортивных мероприятий: матчи чемпионата Европы по регби, а также Суперкубок России по футболу.
Ростов: «Ростов Арена»
Ещё один стадион, который сейчас не простаивает: там регулярно проходят матчи «Ростова».
Самара: «Солидарность Самара Арена»
«Крылья Советов» используют стадион в качестве домашнего, также здесь проходил финал Кубка России в 2019 году среди мужских команд, а в 2021-м – среди женских.
Нижний Новгород: «Нижний Новгород»
«Пари Нижний Новгород» сумел закрепиться в Премьер-Лиге, так что на арене продолжатся матчи высокого уровня. Также арену какое-то время арендовал «Тамбов», пока выступал в РПЛ, в Нижнем проходил и финал Кубка России.
Екатеринбург: «Екатеринбург Арена»
Как и до ЧМ-2018, так и после стадион активно используется «Уралом»: с 2013 года команда регулярно играет в РПЛ.
Саранск: «Мордовия Арена»
Самая грустная судьба – у арены в Саранске. «Мордовия» перестала существовать в 2020-м, в сезоне-2020/2021 на арене играл «Тамбов», но по итогам сезона клуб тоже расформировали.
Что сейчас со стадионами ЧМ-2018? Самый загруженный — Питер, самый грустный — Саранск
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