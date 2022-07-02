Последние победители Лиги чемпионов в составе «Барселоны». Где они сейчас?

Семь лет назад «Барселона» в пятый и пока последний раз взяла Лигу чемпионов. Главной ударной силой той банды было трио MSN: Месси – Суарес – Неймар. На троих форварды наколотили 27 из 31 голов «Барселоны» и решили исход финала. С тех пор сине-гранатовые не достигали решающей стадии турнира, не завоевали ни одного международного трофея, а в минувшем сезоне Лиги Европы вылетели в четвертьфинале от «Айнтрахта». Где теперь герои 2015-го? На «Камп Ноу» из того состава остались только пятеро, причём один из них — в новом качестве.

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген

23 года 30 лет

Тер Штеген был самым молодым в составе «Барселоны» в финале-2015. Немецкий вратарь выдал шесть сухих матчей из 13 в Лиге чемпионов и достойно заменил ушедшего из клуба Виктора Вальдеса. Единственный мяч в финале тер Штеген пропустил в начале второго тайма: Альваро Мората с добивания сравнял счёт. С сезона-2014/2015 немец является стартовым голкипером «Барселоны». Всего с каталонским клубом он выиграл 14 трофеев: чемпионат Испании (4 раза), Кубок Испании (5), Суперкубок страны (2) и по разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Защитник: Дани Алвес

32 года 39 лет

Алвес пропустил два матча в Лиге чемпионов сезона-2014/2015 из-за перебора карточек и выполнил четыре ассиста за розыгрыш. В финале бразилец отбегал все 90 минут. Впоследствии защитник добавил ещё несколько трофеев в коллекцию: с «Барселоной» выиграл своё шестое чемпионство и четвёртый Кубок Испании, стал чемпионом и выиграл Кубок страны в Италии с «Ювентусом», на два года отлучился в «ПСЖ», чтобы стать двукратным чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции, Кубка французской лиги и двукратным Суперкубка Франции, а затем вернулся в Бразилию, где выиграл с «Сан-Паулу» чемпионат штата.

В ноябре 2021 года бразилец вернулся в «Барселону», поиграл шесть месяцев, но новых трофеев не завоевал. С 1 июля Алвес находится в статусе свободного агента. Им интересуется «Вальядолид». Несмотря на возраст, Дани собирается продолжить карьеру и поехать на ЧМ-2022.

Защитник: Жорди Альба

26 лет 32 года

Альба, сыгравший 90 минут в финале, близится к отметке 500 матчей за «Барселону». С каталонским клубом испанец выиграл 21 трофей и рассчитывает поднять над головой ещё несколько кубков. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Таким образом, у Альбы будет ещё два года, чтобы пополнить коллекцию достижений. В сезоне-2014/2015 Лиги чемпионов Жорди сыграл 11 матчей из 12 и выдал два голевых паса.

Защитник: Жерар Пике

28 лет 35 лет

С победного гола Пике в ворота АПОЭЛ стартовал триумфальный сезон «Барселоны» в Лиге чемпионов. В финале Жерар допустил грубую ошибку в штрафной площади и дал нанести удар Карлосу Тевесу, после которого Мората сравнял счёт. У Пике, как и у Альбы, остаётся два года по контракту с «Барселоной». Есть вероятность, что в сезоне-2022/2023 игровое время защитника снизится – Хави не видит его в стартовом составе. При этом тема возможного ухода Жерара не обсуждается.

Защитник: Хавьер Маскерано

30 лет 38 лет

Маскерано сыграл все 12 матчей в Лиге чемпионов от звонка до звонка. К большому объёму работы защитник добавил ассист в первом четвертьфинале с «ПСЖ». 19 трофеев из 23 Маскерано завоевал вместе с «Барселоной», которую покинул в 2018 году. Оставшиеся два года карьеры аргентинец провёл в Китае и на родине: там он выступал за «Хэбэй Чайна Форчун» и «Эстудиантес» соответственно. С 1 января 2022 года Маскерано – главный тренер сборной Аргентины до 20 лет.

Защитник: Жереми Матьё

31 год 38 лет

В финале Матьё заменил Ракитича в добавленное ко второму тайму время. В сезоне-2014/2015 француз сыграл только три матча с первых минут в ЛЧ, зато выиграл пять трофеев за короткий промежуток времени. За три года в «Барселоне» Матьё собрал девять кубков, а затем ушёл в «Спортинг», где в 2020 году завершил карьеру в связи с тяжёлой травмой колена. Простившись с футболом, Жереми рассказал о периоде выступлений за «Барселону».

Жереми Матьё экс-защитник «Барселоны» «В последний год в «Барселоне» у меня были плохие времена. У меня были ощущения, что из-за меня проиграли «Ювентусу» в Лиге чемпионов со счётом 0:3. В «Барселоне» меня убили, но я понимаю, что в футбол играют 11 человек. Я перешёл в «Спортинг», где со мной всегда говорили, если что-либо происходило. В «Барселоне» ничего такого не было. Мне нужна была любовь. Например, когда вы делаете серьёзную ошибку, никто не говорит с вами на следующий день, ни одной фразы. Луис Энрике — тоже».

Полузащитник: Хави

35 лет 42 года

Возможно, вы удивитесь, но Хави только дважды выходил в том сезоне Лиги чемпионов с первых минут. Каталонец получил 13 минут с «Ювентусом» (ранее восемь и 15 минут в полуфинале с «Баварией»), заменив во втором тайме Андреса Иньесту. Это был последний сезон Хави за «Барселону», после чего он отправился завершать карьеру в катарский «Аль-Садду». В этом же клубе легенда «Барселоны» стал тренером и добился большого прогресса: выиграл чемпионат Катара и Кубок наследного принца Катара (дважды), эмира Катара (дважды), шейха Яссима и Кубок звёзд Катара. В ноябре 2021 года Хави возглавил «Барселону», но взять трофей в первый же сезон не смог. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Полузащитник: Серхио Бускетс

26 лет 33 года

Тяжело сказать, что ещё нужно Бускетсу для полного счастья. У него есть уже все трофеи: он трижды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом мира и Европы. Сейчас Серхио является главным игроком «Барселоны» и её капитаном. По количеству сыгранных матчей (674) полузащитник занимает третье место в истории клуба. Его контракт с «Барселоной» рассчитан ещё на сезон, но не исключено, что Бускетс покинет команду раньше времени.

Полузащитник: Иван Ракитич

27 лет 34 года

Ракитич открыл счёт в финале на четвёртой минуте, а в добавленное время ко второму тайму был заменён на Матьё. В сентябре 2020 года Ракитич вернулся в «Севилью», где и выступает сейчас. Полузащитника связывает с испанским клубом четырёхлетний контракт. Иван играл за «Севилью» с 2011-го по 2014 год и вместе с ней стал победителем Лиги Европы в сезоне-2013/2014.

Полузащитник: Андрес Иньеста

31 год 38 лет

Если кто забыл, то Иньеста ещё не закончил карьеру: с 2018 года он играет за клуб «Виссел Кобе», стал обладателем Кубка и Суперкубка Японии. В финале с «Ювентусом» испанский полузащитник провёл 78 минут с капитанской повязкой. Несколько месяцев назад Андрес заявил, что хочет вернуться в «Барселону».

Андрес Иньеста экс-капитан «Барселоны» «Я хотел бы вернуться в «Барселону». Мне до сих пор очень нравится быть в футболе и думать о нём. Это то, что восхищает меня больше всего. Я часто осознаю, что хочу стать тренером или спортивным директором. Хочу, чтобы моё будущее было связано с футболом».

Нападающий: Педро Родригес

27 лет 34 года

Педро выжал максимум из отведённого времени в финале: появился на поле в добавленное время ко второму тайму и сделал результативную передачу на Неймара в третьем голе. После того сезона испанец покинул клуб и выступал за «Челси», «Рому» и «Лацио». В Англии Педро стал чемпионом АПЛ, выиграл Кубок страны и Лигу Европы. Подписав двухлетний контракт с «Лацио» в августе 2021 года, он стал первым за 40 лет игроком, совершившим переход между «Лацио» и «Ромой». В то же время Педро мог оказаться в «Зените».

Нападающий: Луис Суарес

28 лет 35 лет

В сезоне-2014/2015 Лиги чемпионов уругваец забил семь голов, включая победный в финале. Последние два сезона Суарес провёл в «Атлетико». В минувшем розыгрыше форвард отметился 11 голами и тремя результативными передачами. С 1 июля уругваец свободный агент. Согласно последней информации, Суарес продолжит карьеру либо в «Лос-Анджелес Гэлакси», либо в «Ривер Плейт».

Нападающий: Лионель Месси

27 лет 35 лет

Почти все свои голы (10) Месси забил на групповом этапе: от него пострадали АПОЭЛ, «ПСЖ» и «Аякс». В плей-офф аргентинец сделал дубль в первой игре полуфинала с «Баварией», а также ассистировал партнёрам в играх с «Ман Сити», «ПСЖ» и «Баварией». Взять Лигу чемпионов с парижским клубом Месси пока не удалось — только Лигу 1. У форварда остался ещё год по контракту с парижским клубом, однако уже сейчас поговаривают о возможном его уходе.

Нападающий: Неймар

23 года 30 лет

Неймар забивал в каждом матче, начиная с первой игры четвертьфинала. Бразилец пять раз огорчил «ПСЖ», трижды «Баварию» и по разу «Аякс» и «Ювентус». Его гол на седьмой добавленной минуте ко второму тайму в финале поставил точку. С 2017 года Неймар в «ПСЖ» и довольствуется лишь национальными трофеями. В последнее время много разговоров об уходе Неймара, несмотря на контракт до 2025 года. Претенденты – «Милан», «Челси», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Главный тренер: Луис Энрике

45 лет 52 года

Выиграв с «Барселоной» за три года все возможные трофеи, Энрике пошёл на повышение – в национальную сборную. Луис сменил на посту главного тренера сборной Испании бывшего одноклубника по «Реалу» Фернандо Йерро, который за день до старта ЧМ-2018 принял пост от Хулена Лопетеги. Под руководством Энрике испанцы дошли до полуфинала Евро-2020, где уступили в послематчевой серии пенальти Италии.