Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Где сейчас игроки «Барселоны», взявшие ЛЧ в 2015 году: Месси, Суарес, Неймар, Хави, Иньеста, Алвес, Пике, Маскерано

Последние победители Лиги чемпионов в составе «Барселоны». Где они сейчас?
Павел Прохоров
Где сейчас игроки «Барселоны», взявшие ЛЧ В 2015-м
Комментарии
Из убойного супертрио на «Камп Ноу» не осталось никого.

Семь лет назад «Барселона» в пятый и пока последний раз взяла Лигу чемпионов. Главной ударной силой той банды было трио MSN: Месси – Суарес – Неймар. На троих форварды наколотили 27 из 31 голов «Барселоны» и решили исход финала. С тех пор сине-гранатовые не достигали решающей стадии турнира, не завоевали ни одного международного трофея, а в минувшем сезоне Лиги Европы вылетели в четвертьфинале от «Айнтрахта». Где теперь герои 2015-го? На «Камп Ноу» из того состава остались только пятеро, причём один из них — в новом качестве.

Лига чемпионов. Финал
06 июня 2015, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ракитич – 4'   1:1 Мората – 55'   1:2 Суарес – 68'   1:3 Неймар – 90+7'

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген

23 года
23 года
30 лет
30 лет

Тер Штеген был самым молодым в составе «Барселоны» в финале-2015. Немецкий вратарь выдал шесть сухих матчей из 13 в Лиге чемпионов и достойно заменил ушедшего из клуба Виктора Вальдеса. Единственный мяч в финале тер Штеген пропустил в начале второго тайма: Альваро Мората с добивания сравнял счёт. С сезона-2014/2015 немец является стартовым голкипером «Барселоны». Всего с каталонским клубом он выиграл 14 трофеев: чемпионат Испании (4 раза), Кубок Испании (5), Суперкубок страны (2) и по разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Защитник: Дани Алвес

32 года
32 года
39 лет
39 лет

Алвес пропустил два матча в Лиге чемпионов сезона-2014/2015 из-за перебора карточек и выполнил четыре ассиста за розыгрыш. В финале бразилец отбегал все 90 минут. Впоследствии защитник добавил ещё несколько трофеев в коллекцию: с «Барселоной» выиграл своё шестое чемпионство и четвёртый Кубок Испании, стал чемпионом и выиграл Кубок страны в Италии с «Ювентусом», на два года отлучился в «ПСЖ», чтобы стать двукратным чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции, Кубка французской лиги и двукратным Суперкубка Франции, а затем вернулся в Бразилию, где выиграл с «Сан-Паулу» чемпионат штата.

В ноябре 2021 года бразилец вернулся в «Барселону», поиграл шесть месяцев, но новых трофеев не завоевал. С 1 июля Алвес находится в статусе свободного агента. Им интересуется «Вальядолид». Несмотря на возраст, Дани собирается продолжить карьеру и поехать на ЧМ-2022.

Защитник: Жорди Альба

26 лет
26 лет
32 года
32 года

Альба, сыгравший 90 минут в финале, близится к отметке 500 матчей за «Барселону». С каталонским клубом испанец выиграл 21 трофей и рассчитывает поднять над головой ещё несколько кубков. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Таким образом, у Альбы будет ещё два года, чтобы пополнить коллекцию достижений. В сезоне-2014/2015 Лиги чемпионов Жорди сыграл 11 матчей из 12 и выдал два голевых паса.

Защитник: Жерар Пике

28 лет
28 лет
35 лет
35 лет

С победного гола Пике в ворота АПОЭЛ стартовал триумфальный сезон «Барселоны» в Лиге чемпионов. В финале Жерар допустил грубую ошибку в штрафной площади и дал нанести удар Карлосу Тевесу, после которого Мората сравнял счёт. У Пике, как и у Альбы, остаётся два года по контракту с «Барселоной». Есть вероятность, что в сезоне-2022/2023 игровое время защитника снизится – Хави не видит его в стартовом составе. При этом тема возможного ухода Жерара не обсуждается.

Защитник: Хавьер Маскерано

30 лет
30 лет
38 лет
38 лет

Маскерано сыграл все 12 матчей в Лиге чемпионов от звонка до звонка. К большому объёму работы защитник добавил ассист в первом четвертьфинале с «ПСЖ». 19 трофеев из 23 Маскерано завоевал вместе с «Барселоной», которую покинул в 2018 году. Оставшиеся два года карьеры аргентинец провёл в Китае и на родине: там он выступал за «Хэбэй Чайна Форчун» и «Эстудиантес» соответственно. С 1 января 2022 года Маскерано – главный тренер сборной Аргентины до 20 лет.

Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы

Защитник: Жереми Матьё

31 год
31 год
38 лет
38 лет

В финале Матьё заменил Ракитича в добавленное ко второму тайму время. В сезоне-2014/2015 француз сыграл только три матча с первых минут в ЛЧ, зато выиграл пять трофеев за короткий промежуток времени. За три года в «Барселоне» Матьё собрал девять кубков, а затем ушёл в «Спортинг», где в 2020 году завершил карьеру в связи с тяжёлой травмой колена. Простившись с футболом, Жереми рассказал о периоде выступлений за «Барселону».

Жереми Матьё
Жереми Матьё
экс-защитник «Барселоны»

«В последний год в «Барселоне» у меня были плохие времена. У меня были ощущения, что из-за меня проиграли «Ювентусу» в Лиге чемпионов со счётом 0:3. В «Барселоне» меня убили, но я понимаю, что в футбол играют 11 человек. Я перешёл в «Спортинг», где со мной всегда говорили, если что-либо происходило. В «Барселоне» ничего такого не было. Мне нужна была любовь. Например, когда вы делаете серьёзную ошибку, никто не говорит с вами на следующий день, ни одной фразы. Луис Энрике — тоже».

Полузащитник: Хави

35 лет
35 лет
42 года
42 года

Возможно, вы удивитесь, но Хави только дважды выходил в том сезоне Лиги чемпионов с первых минут. Каталонец получил 13 минут с «Ювентусом» (ранее восемь и 15 минут в полуфинале с «Баварией»), заменив во втором тайме Андреса Иньесту. Это был последний сезон Хави за «Барселону», после чего он отправился завершать карьеру в катарский «Аль-Садду». В этом же клубе легенда «Барселоны» стал тренером и добился большого прогресса: выиграл чемпионат Катара и Кубок наследного принца Катара (дважды), эмира Катара (дважды), шейха Яссима и Кубок звёзд Катара. В ноябре 2021 года Хави возглавил «Барселону», но взять трофей в первый же сезон не смог. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Полузащитник: Серхио Бускетс

26 лет
26 лет
33 года
33 года

Тяжело сказать, что ещё нужно Бускетсу для полного счастья. У него есть уже все трофеи: он трижды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом мира и Европы. Сейчас Серхио является главным игроком «Барселоны» и её капитаном. По количеству сыгранных матчей (674) полузащитник занимает третье место в истории клуба. Его контракт с «Барселоной» рассчитан ещё на сезон, но не исключено, что Бускетс покинет команду раньше времени.

Печальная ситуация Серхио Бускетса. Легенде «Барселоны» сейчас точно не позавидуешь Печальная ситуация Серхио Бускетса. Легенде «Барселоны» сейчас точно не позавидуешь

Полузащитник: Иван Ракитич

27 лет
27 лет
34 года
34 года

Ракитич открыл счёт в финале на четвёртой минуте, а в добавленное время ко второму тайму был заменён на Матьё. В сентябре 2020 года Ракитич вернулся в «Севилью», где и выступает сейчас. Полузащитника связывает с испанским клубом четырёхлетний контракт. Иван играл за «Севилью» с 2011-го по 2014 год и вместе с ней стал победителем Лиги Европы в сезоне-2013/2014.

Полузащитник: Андрес Иньеста

31 год
31 год
38 лет
38 лет

Если кто забыл, то Иньеста ещё не закончил карьеру: с 2018 года он играет за клуб «Виссел Кобе», стал обладателем Кубка и Суперкубка Японии. В финале с «Ювентусом» испанский полузащитник провёл 78 минут с капитанской повязкой. Несколько месяцев назад Андрес заявил, что хочет вернуться в «Барселону».

Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
экс-капитан «Барселоны»

«Я хотел бы вернуться в «Барселону». Мне до сих пор очень нравится быть в футболе и думать о нём. Это то, что восхищает меня больше всего. Я часто осознаю, что хочу стать тренером или спортивным директором. Хочу, чтобы моё будущее было связано с футболом».

Нападающий: Педро Родригес

27 лет
27 лет
34 года
34 года

Педро выжал максимум из отведённого времени в финале: появился на поле в добавленное время ко второму тайму и сделал результативную передачу на Неймара в третьем голе. После того сезона испанец покинул клуб и выступал за «Челси», «Рому» и «Лацио». В Англии Педро стал чемпионом АПЛ, выиграл Кубок страны и Лигу Европы. Подписав двухлетний контракт с «Лацио» в августе 2021 года, он стал первым за 40 лет игроком, совершившим переход между «Лацио» и «Ромой». В то же время Педро мог оказаться в «Зените».

Нападающий: Луис Суарес

28 лет
28 лет
35 лет
35 лет

В сезоне-2014/2015 Лиги чемпионов уругваец забил семь голов, включая победный в финале. Последние два сезона Суарес провёл в «Атлетико». В минувшем розыгрыше форвард отметился 11 голами и тремя результативными передачами. С 1 июля уругваец свободный агент. Согласно последней информации, Суарес продолжит карьеру либо в «Лос-Анджелес Гэлакси», либо в «Ривер Плейт».

Нападающий: Лионель Месси

27 лет
27 лет
35 лет
35 лет

Почти все свои голы (10) Месси забил на групповом этапе: от него пострадали АПОЭЛ, «ПСЖ» и «Аякс». В плей-офф аргентинец сделал дубль в первой игре полуфинала с «Баварией», а также ассистировал партнёрам в играх с «Ман Сити», «ПСЖ» и «Баварией». Взять Лигу чемпионов с парижским клубом Месси пока не удалось — только Лигу 1. У форварда остался ещё год по контракту с парижским клубом, однако уже сейчас поговаривают о возможном его уходе.

Нападающий: Неймар

23 года
23 года
30 лет
30 лет

Неймар забивал в каждом матче, начиная с первой игры четвертьфинала. Бразилец пять раз огорчил «ПСЖ», трижды «Баварию» и по разу «Аякс» и «Ювентус». Его гол на седьмой добавленной минуте ко второму тайму в финале поставил точку. С 2017 года Неймар в «ПСЖ» и довольствуется лишь национальными трофеями. В последнее время много разговоров об уходе Неймара, несмотря на контракт до 2025 года. Претенденты – «Милан», «Челси», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Неймар потерял остатки совести. Наблюдать за бесстыдством бразильца уже невыносимо Неймар потерял остатки совести. Наблюдать за бесстыдством бразильца уже невыносимо

Главный тренер: Луис Энрике

45 лет
45 лет
52 года
52 года

Выиграв с «Барселоной» за три года все возможные трофеи, Энрике пошёл на повышение – в национальную сборную. Луис сменил на посту главного тренера сборной Испании бывшего одноклубника по «Реалу» Фернандо Йерро, который за день до старта ЧМ-2018 принял пост от Хулена Лопетеги. Под руководством Энрике испанцы дошли до полуфинала Евро-2020, где уступили в послематчевой серии пенальти Италии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022