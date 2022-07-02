Криштиану Роналду узнал горькую правду. Лишь бы обошлось без нервного срыва!

В 37 лет португальцу уже сложно найти новый топ-клуб для продолжения карьеры. А какие были варианты?

Криштиану Роналду недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Как сообщает Sport1, он полностью одержим этим турниром и тяжело принимает реальность, в которой не может сыграть в нём. Журналисты даже сообщили, что португалец был на грани нервного срыва – настолько сильно его беспокоит неспособность «МЮ» конкурировать на высшем уровне.

Криштиану общался со своим агентом Жорже Мендешем на предмет других вариантов продолжения карьеры. Тот сказал, что пообщается с клубами, которые ставят цель выиграть ЛЧ, чтобы понять, реально ли будет сменить команду этим летом. Мендеш усердно трудился, но результата не было. Криштиану узнал горькую правду – с его запросами он не нужен топ-клубам Европы. Принять это такому перфекционисту будет крайне непросто. Обошлось бы без настоящего нервного срыва, а не пограничного, как ранее.

Куда Мендеш безуспешно пытался пристроить Роналду

За другой клуб в Англии Роналду играть не будет с вероятностью почти 100%. Был вариант с «Челси». Новый владелец синих Тодд Боули недавно встречался с Мендешем, переговоры ни к чему не привели. Лондонцы сосредоточены на приобретении вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Другие представители АПЛ в Лиге чемпионов «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» интереса к Криштиану не проявляли.

С вариантами в Европе всё тоже печально. Роналду не вписывается в новый проект «ПСЖ». Во-первых, в Париже есть Лионель Месси. Раздевалка не выдержит присутствия двух столь авторитетных личностей, которые миновали пик карьеры. Во-вторых, «ПСЖ» особо не нуждается в усилении атаки. Владельцы клуба с радостью сбросили бы Неймара, а Роналду им сейчас совершенно не нужен.

Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Агент продвигал вариант с «Баварией». Интереса со стороны мюнхенцев не было, но, по данным Sky Sports, Мендеш вышел на них и спросил: «Что вы думаете о подписании Роналду на следующий сезон?» «Баварию» предложение Мендеша немного смутило, потому что это не тот тип игрока, которого они обычно ищут. Криштиану зарабатывает около € 20 млн за сезон. Такую зарплату может позволить себе не каждый клуб, тем более с учётом 37-летнего возраста игрока.

Руководство «Баварии» быстро отказалось от идеи трансфера Роналду, несмотря на уговоры Мендеша. В Мюнхене считают, что переход Криштиану разрушил бы структуру зарплатной ведомости. Также менеджеры не хотят иметь в команде человека, который ставит свои интересы выше интересов клуба. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сразу же заявил, что все спекуляции по поводу появления Роналду в Мюнхене являются слухами.

В Испанию переехать Роналду тоже не может. «Реалу» в его нынешнем виде он не нужен, хотя история с возвращением в Мадрид была бы красивой. У «Барселоны» и «Атлетико» проблемы с платёжкой. Четвёртый представитель пиренейской страны в ЛЧ «Севилья» — слишком скромная опция даже по меркам 37-летнего Криштиану. По этой же причине ему не подходят аналогичные клубы из Германии: «Боруссия», «Байер» и «Лейпциг», которые Мендеш даже не рассматривает.

Италия – самая реальная возможность для Криштиану среди топ-5 лиг. Понятно, что из списка сразу нужно исключить «Ювентус», который Криштиану покинул год назад не без скандала. Гендиректор клуба Маурицио Арривабене дал понять, что ни о каком возвращении не может быть и речи.

«Мы не смогли использовать Криштиану в полной мере из-за коронавируса. Но есть один факт, в котором я не сомневаюсь: «Ювентус» выше любого игрока», – заявил Арривабене.

Португалец через Мендеша предложил свои услуги «Интеру». «Нерадзурри» отказались от приглашения 37-летнего форварда, так как не готовы платить ему € 20 млн в год. Также на решение «Интера» повлияло возвращение в клуб Ромелу Лукаку. Кроме того, сейчас итальянский клуб нацелен на подписание контракта с другим экс-форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. О связях лагеря Роналду с чемпионом Италии «Миланом» не сообщалось. Видимо, «россонери» он совсем неинтересен.

Можно перейти в «Рому» к Моуринью. Но будет ли там лучше, чем в Манчестере?

«Рома» — единственный итальянский клуб, который не против видеть Криштиану в своих рядах.

«У меня есть подтверждение из нескольких источников, что «Рома» пытается подписать Криштиану Роналду. Из того, что я узнал в последние дни, «Рома» действительно пытается подписать Роналду, и 7 июля может стать датой объявления о трансфере Криштиану в «джаллоросси». Это неосмотрительность, которая постоянно присутствует в мире футбола. Многие бывшие футболисты говорят об этом, многие доверенные лица говорят об этом.

Кроме того, мне довелось поговорить с близким другом, который работает на телевидении и который узнал о переговорах с Роналду от очень важного менеджера клуба во время ужина, прошедшего несколько дней назад», — заявил бывший игрок «Ювентуса» Анджело Ди Ливио.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Как сообщает Football Italia, Мендеш действительно говорил с руководством «Ромы» на предмет возможного перехода своего главного клиента. Агент также представляет интересы главного тренера римлян Жозе Моуринью. Это способствует возможному трансферу Роналду. Проблема в том, что «Рома» выступит в Лиге Европы в следующем сезоне и не приспособлена для борьбы за трофеи.

У Роналду есть реальная опция в ЛЧ, но Криштиану пока сам не готов принять её

На фоне недовольства Роналду ситуацией в «МЮ» появились слухи о возвращении форварда в родной «Спортинг». В Лиссабоне готовы принять Криштиану, хотя сильно сомневаются, что трансфер состоится в этом году.

«Будущее невозможно предсказать. Когда речь о Криштиану, то это особая ситуация. У него ещё год по контракту, так что всё зависит от его решения. Посмотрим. Не думаю, что переход возможен сейчас. Но ты никогда не знаешь, что случится, ведь он сам может решать, куда хочет перейти», – сказал Угу Виана, спортивный директор «Спортинга».

Не исключено, что Роналду проведёт последний сезон своей карьеры в «Спортинге». Но пока уходить из большого футбола португалец не собирается. «Спортинг» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но потолок команды – выход в плей-офф с вылетом на ранней стадии. Пока Криштиану не готов возвращаться домой.

Наиболее вероятный сценарий развития событий

«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Криштиану. Эрик тен Хаг и руководство клуба рассчитывают на португальца. Да и тренер с Роналду уже обменялись комплиментами через СМИ. В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал три передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Очень неплохие показатели для ветерана. Проблема в том, что уровень таланта партнёров оставляет желать лучшего.

Получается, что другим топ-командам Роналду не нужен в силу возраста и большой зарплаты, хотя всё ещё способен показывать высокий уровень на футбольном поле. При этом «МЮ» не может мощно усилиться: клуб должен домучить переход Френки де Йонга из «Барселоны», но на этом громкие подписания, вероятно, закончатся. В следующем сезоне «Юнайтед» не выступит в ЛЧ, и даже борьба за топ-4 АПЛ видится очень трудной.

Уход Роналду из «МЮ» этим летом возможен, но вероятность подобного развития событий не является запредельно высокой. «Рома» — единственный реалистичный вариант, но Криштиану следует дважды подумать о плюсах и минусах переезда в Рим, ведь там он окажется в ситуации ничем не лучшей, чем в Манчестере. Контракт Роналду с «МЮ» действует год, в него включена опция продления ещё на сезон. Скорее всего, обязательную часть соглашения португалец отработает до конца.