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Трансферы футбола, лето-2022, самые ожидаемые переходы в Европе, Неймар, Левандовски, Погба, Ди Мария, де Йонг, Зинченко

10 самых ожидаемых трансферов лета. Есть даже настоящая драма!
Михаил Рождественский
10 самых ожидаемых трансферов лета
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Сразу несколько звёзд собираются сменить команду. Некоторым из них будет проще, чем остальным.

В европейских топ-лигах открылось летнее трансферное окно. Ещё три недели назад возможность проворачивать сделки получили английские клубы, а с 1 июля подключились Германия, Италия, Испания и Франция. Самое время напомнить о больших переходах, которые мы больше всего ждём.

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Неймар, «ПСЖ» →?

Одна из главных звёзд в этом списке. Неймар поначалу не горел желанием покидать зону комфорта, но, судя по последним новостям, передумал. «ПСЖ» же хочет избавиться от бразильца с огромной зарплатой и проблемами с мотивацией. Вдобавок у 30-летнего нападающего испортились отношения с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Неймар потерял остатки совести. Наблюдать за бесстыдством бразильца уже невыносимо Неймар потерял остатки совести. Наблюдать за бесстыдством бразильца уже невыносимо

Вариантов у Неймара полно:

  • с «Ювентусом» уже идут переговоры. На подписании Неймара настаивает Массимилиано Аллегри;
  • «Барселоне» предложили вернуть Неймара за € 50 млн. Ожидается торг;
  • «Челси» хочет заменить бразильцем Лукаку. За переход выступает Томас Тухель, но бразильцу придётся пойти на сокращение зарплаты;
  • «Милан» хочет подписать Неймара для возрождения своего бренда, но рассчитывает, что «ПСЖ» будет платить бразильцу часть зарплаты;
  • «Манчестер Юнайтед» может пригласить Неймара в случае ухода Криштиану Роналду;
  • куда же без «Ньюкасла». Разбогатевший клуб тоже претендует на Неймара.
Неймар

Неймар

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Есть ощущение, что так близко к уходу из «ПСЖ» Неймар не был никогда. Ждём развязки.

Роберт Левандовски, «Бавария» → «Барселона»

Здесь всё более конкретно. Новым клубом Левандовского должна стать «Барселона», но пока переговоры идут нелегко. Роберт всерьёз намерен покинуть «Баварию» и хочет уехать в Каталонию — по слухам, чтобы выиграть «Золотой мяч».

Главная проблема — финансовое положение «Барселоны». Клуб впопыхах ищет деньги на трансфер Левандовского и просит нападающего потерпеть. «Бавария» же тем временем требует за 33-летнего нападающего € 60 млн, хотя его контракт истекает следующим летом. А по последней информации СМИ, в мюнхенском клубе игнорируют звонки от спортивного директора «Барсы» Матеу Алемани.

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Несмотря на трудности в переговорах и проблемы «Барсы» с деньгами, Левандовски уже сделал всё, чтобы уйти из «Баварии». Трансфер неизбежен?

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» → «Ювентус»

У Погба ситуация проще. Он уже покинул «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением контракта и находится в статусе свободного агента. Осталось дождаться камбэка в «Ювентус». Авторитетные журналисты дружно трубят, что 29-летний полузащитник согласовал условия соглашения с туринским клубом и даже заселился в особняк, который раньше снимал Криштиану Роналду.

Поль Погба

Поль Погба

Фото: Michael Regan/Getty Images

Ключевой момент — переход Погба не опровергают в самом «Ювентусе». Вот что сказал генеральный директор клуба Маурицио Арривабене:

— Переговоры продвигаются. Эта сделка будет ключевой для «Ювентуса» в том числе и с коммерческой точки зрения.

Анхель Ди Мария, «ПСЖ» → «Ювентус»

Ещё один суперзвёздный свободный агент. Ди Мария отдал «ПСЖ» семь лет, но в клубе посчитали, что продлевать контракт с аргентинцем не нужно. Писали, что 34-летний полузащитник ждёт предложения от «Барселоны», но сейчас речи о переезде в Каталонию не идёт.

Анхель Ди Мария

Анхель Ди Мария

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Зато полно конкретики по «Ювентусу». Ди Мария уже согласовал контракт с туринским клубом и будет получать от € 6 млн до € 7 млн за сезон. Как и в случае с Погба, инициатором сделки выступает Аллегри. Ну а официально объявить о переходе аргентинца должны уже на следующей неделе.

Вообще, это лето можно считать камбэком старого доброго «Ювентуса». Подписать двух звёзд бесплатно за одно трансферное окно — так может только Турин.

Рафинья, «Лидс» →?

Самый желанный футболист «Лидса». На Рафинью претендуют сразу несколько клубов. Раньше за бразильским вингером гонялись «Ливерпуль» и «Бавария», причём трансфер в Мюнхен зимой казался неизбежным, но что-то пошло не так.

Рафинья

Рафинья

Фото: George Wood/Getty Images

Сейчас же ситуация иная. За Рафинью бьются «Барселона», «Челси» и «Арсенал». Ближе всего к успеху бывший клуб Романа Абрамовича. «Челси» удовлетворил запросы «Лидса» (€ 70-75 млн) и согласовал контракт с самим бразильцем. Но «Барса» не спит! Каталонцы подключили к делу Деку, а испанские СМИ пишут, что Рафинья хотел бы присоединиться именно к сине-гранатовым. Ждём развязку.

Френки де Йонг, «Барселона» → «Манчестер Юнайтед»

Самая драматичная история этого лета. Три года назад де Йонг исполнил мечту, перейдя в «Барселону». А теперь клуб хочет от него избавиться. И дело не только в игровых проблемах (Хави делает ставку на других полузащитников), но и в деньгах. «Барсе» нужно срочно продать кого-нибудь дорогого (в том числе чтобы подписать Левандовского), и выбор пал на Френки. А драма заключается в том, что сам де Йонг никуда уходить не хочет. Но, судя по всему, придётся.

Френки де Йонг

Френки де Йонг

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Новой командой де Йонга должен стать «Манчестер Юнайтед». Клуб близок к договорённости с «Барсой», а сумма трансфера составит € 85 млн. Хоть 25-летний голландец и не хочет уходить, плюсы в такой сделке для Френки тоже есть. Как минимум он сможет поработать с тренером Эриком тен Хагом, под руководством которого показывал лучший футбол в «Аяксе».

По последней информации, «МЮ» планирует представить де Йонга в ближайшие дни, 2 или 3 июля. Не грусти, Френки!

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Милан Шкриньяр, «Интер» →?

Шкриньяр в последние пять лет здорово выступал за «Интер». Но если раньше клубу удавалось отбиваться от предложений по защитнику, то сейчас ситуация изменилась. Милану остался год по контракту, и «Интер» не против использовать последнюю возможность навариться на игроке. На Шкриньяра претендовали «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», но в итоге всё свелось к борьбе между другими клубами.

Милан Шкриньяр

Милан Шкриньяр

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Ещё недавно казалось, что 27-летний словак перейдёт в «ПСЖ» — стороны даже согласовали контракт на пять лет с зарплатой в € 7,5 млн за сезон. Но возникли трудности: «Интер» хочет получить € 70 млн, а Париж предлагает на € 10 млн меньше. Тут-то и подоспел второй претендент — «Челси», у которого наладились отношения с миланским клубом на фоне перехода Ромелу Лукаку. Сейчас лондонцы работают над тем, чтобы перехватить Шкриньяра у «ПСЖ». В любом случае ждём защитника в Англии или во Франции уже этим летом.

Пауло Дибала, «Ювентус» →?

И ещё один свободный агент. Дибала семь лет выступал за «Ювентус», а когда дело дошло до продления контракта, выяснилось, что клуб не собирается удовлетворять его запросы. Так Пауло остался без команды.

Пауло Дибала

Пауло Дибала

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Дибалой интересовались «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Реал», но переходить Пауло собирался в «Интер». В середине июня сообщалось, что аргентинец согласовал четырёхлетний контракт с миланским клубом и будет получать € 8 млн за сезон с учётом бонусов. Однако на днях появилась другая информация: якобы Дибала и «Интер» не могут договориться.

Неразберихой может воспользоваться «Милан». Клуб хочет перехватить Дибалу у соседей, а руководство считает, что шансы на подписание 28-летнего нападающего велики. Пауло в любом случае обзаведётся новой командой в ближайшее время, так что нам остаётся только ждать.

Александр Зинченко, «Манчестер Сити» →?

Зинченко удержался в звёздном «Манчестер Сити», когда это казалось чем-то невозможным. Но теперь расставание очень вероятно. Во-первых, клуб собирается покупать нового левого защитника (вероятно, Марка Кукурелью). А во-вторых, самому Зинченко надоело играть в обороне.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

На Зинченко претендовала «Барселона», но впоследствии круг претендентов на Александра сузился до трёх клубов: «Арсенала», «Вест Хэма» и «Эвертона». Кстати, последний вариант хоть и выглядит наименее привлекательным, на деле имеет свои плюсы. В Ливерпуле 25-летний украинец получит любимую роль креативного полузащитника и сможет поиграть с соотечественником Виталием Миколенко.

Марсело, «Реал» →?

Закончим список на легенде «Реала». Марсело отдал Мадриду 15 лет, а этим летом не получил нового контракта и ушёл свободным агентом. Претенденты на бразильца объявились быстро: был вариант пойти по пути Роберто Карлоса и отправиться в «Фенербахче» или поиграть в «Вальядолиде», где президентом работает Роналдо.

Марсело

Марсело

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Но полноценное предложение Марсело получил от другого клуба. «Милан» готов платить 34-летнему защитнику € 3 млн (в «Реале» игрок получал в два раза больше) и всерьёз нацелился на подписание. Так или иначе, заканчивать карьеру Марсело пока не собирается, так что ждём объявления о новой команде.

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