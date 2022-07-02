«Посылали на их игру разведчика». Где сейчас игроки «Кубани», пошумевшей в Европе

Меньше 10 лет назад подзабытая уже краснодарская команда играла на равных с соперниками из Англии, Испании и Нидерландов.

Сегодня краснодарский футбол ассоциируется у нас с клубом Сергея Галицкого, а ведь ещё меньше 10 лет назад мы радовались победам в еврокубках другой команды этого города – «Кубани». В сезоне-2013/2014 представитель юга России проиграл всего два матча из 10 в Лиге Европы. В отборочном цикле «Кубань» выбила шотландский «Мазервелл» и голландский «Фейеноорд».

На групповом этапе стартовала неудачно – с поражений от швейцарского «Санкт-Галлена» и испанской «Валенсии», но потом дважды сыграла вничью с выступавшим в АПЛ валлийским «Суонси», разгромила 4:0 тот же «Санкт-Галлен» и привезла 1:1 из Валенсии. Краснодарцам не хватило двух очков для выхода из группы, тем не менее «Кубань» запомнилась болельщикам. Рассказываем, как сложились карьеры её ведущих футболистов.

Александр Беленов, 35 лет

Тогда Сейчас

Основной вратарь «Кубани» оставался в команде до лета 2016-го, когда краснодарцы вылетели из РПЛ. После этого Беленов провёл полсезона в «Анжи», а с февраля 2017-го играет за «Уфу». Александр по-прежнему продолжает карьеру. В минувшем чемпионате сыграл 27 матчей (в том числе четыре на ноль) и пропустил 37 мячей. В начале мая получил серьёзную травму после столкновения с Эльмиром Набиуллиным из «Химок». Но к началу нового сезона первой лиги Беленов, скорее всего, будет готов.

Алексей Козлов, 35 лет

Тогда Сейчас

Для Козлова «Кубань» стала трамплином в сборную России и топ-клуб РПЛ. В феврале 2014-го правый защитник отправился в «Динамо», а потом сыграл на чемпионате мира. После пяти с половиной лет в составе бело-голубых Алексей перешёл в «Ростов», а с лета 2021-го выступает за «Нижний Новгород» (теперь – «Пари НН»). В завершившемся сезоне принял участие в 21 матче и был довольно результативен для игрока своего амплуа – забил три гола, отдал две голевые передачи.

Анхель Деальберт, 39 лет

Тогда Сейчас

Испанский центральный защитник пришёл в «Кубань» летом 2012-го на правах свободного агента и задержался в Краснодаре на два года. Потом ушёл бесплатно в «Бани Яс» – провёл сезон в ОАЭ. Завершал карьеру на родине: два года в «Луго», один – в «Кастельоне» (третий дивизион). Именно в «Кастельоне» Деальберт учился футболу, начинал в молодёжной команде. Анхель и сейчас в этом клубе, более того, он один из его совладельцев. Занимал должности спортивного и технического директора.

Шандао, 34 года

Тогда Сейчас

Бразильский центральный защитник играл за «Кубань» с февраля 2013-го по август 2016-го. Его покупали за € 3 млн, а отпустили свободным агентом в «Анжи». Впрочем, в Махачкале Шандао задержался всего на полгода, а в марте 2017-го остался без клуба. Затем у бразильца были короткие периоды в «Спортинге» из Хихона и «Серкле Брюгге», а в январе 2019-го защитник вернулся на родину. Сменил пару клубов, после чего воспользовался новой возможностью подзаработать – уехал в Индонезию. В январе 2020-го повесил бутсы на гвоздь.

Роман Бугаев, 33 года

Тогда Сейчас

Левый защитник попал в «Кубань» в 18 лет и выступал за краснодарский клуб до его расформирования в 2018-м. Пиком карьеры Бугаева стали еврокубки и попадание во вторую сборную России. Потом Роман за год сменил три команды – поиграл за «Ротор», «Томь» и «Енисей». В августе 2020-го вернулся в Краснодарский край и подписал контракт с клубом «Кубань Холдинг». В прошедшем сезоне сыграл во втором дивизионе 26 матчей и сделал одну результативную передачу.

Шарль Каборе, 34 года

Тогда Сейчас

«Кубань» зимой 2013-го выкупала центрального полузащитника «Марселя» за € 2 млн. Каборе поиграл за кубанцев до августа 2015-го, а потом сменил команду, но не город – перешёл в «Краснодар». Стал заметной фигурой в российском чемпионате. Только летом 2019-го покинул Краснодар, однако остался в РПЛ, договорившись с «Динамо». Два года Шарль отыграл в Москве, а после этого целый год отдыхал от футбола. Казалось, его карьера завершена, тем не менее недавно Каборе подписал контракт с «Ньором» из второго французского дивизиона.

Артур Тлисов, 40 лет

Тогда Сейчас

Центральный полузащитник почти всю карьеру провёл в «Кубани», за которую играл с 2004 по 2015 год. До этого была неудачная попытка закрепиться в ЦСКА, в составе которого Тлисов стал чемпионом России. У Артура 354 матча в краснодарской команде, 28 голов и 33 голевые передачи. Уйдя из клуба, полузащитник оставил профессиональный футбол. После того как в 2019-м «Кубань» возродили на любительском уровне, Тлисов вернулся на поле и стал выступать за неё.

Лоренсо Мельгарехо, 31 год

Тогда Сейчас

Парагваец приходил в «Кубань» в сентябре 2013-го из «Бенфики» за впечатляющую сумму € 5 млн. Продал Мельгарехо краснодарский клуб почти за те же деньги – € 4,5 млн. Зимой 2016-го универсал, игравший и в обороне, и полузащите, и даже в атаке, перебрался в «Спартак». В составе красно-белых Лоренсо стал чемпионом России. В августе 2020-го ушёл свободным агентом в аргентинский «Расинг», а с лета 2021-го играет на родине за «Либертад». Он всё ещё достаточно хорош: в сезоне-2022 провёл 26 матчей и набрал 8+4.

Ивелин Попов, 34 года

Тогда Сейчас

Болгарский полузащитник был приобретён «Кубанью» летом 2012-го у «Газиантепа» за € 2 млн, а уходил, как и Мельгарехо, в «Спартак». Причём московскому клубу Попова продали дороже – за € 6 млн летом 2015-го. Ивелин также стал чемпионом России с красно-белыми. Потом в «Спартаке» решили избавиться от хавбека: отдавали в аренду «Рубину», а в январе 2019-го отпустили свободным агентом в «Ростов». В августе 2020-го Попов сменил команду из-за конфликта с Валерием Карпиным – перешёл в «Сочи». В минувшем сезоне взял серебро РПЛ (5+5 в 25 матчах сезона). Теперь Попов возвращается домой – в «Левски».

Ибраима Бальде, 33 года

Тогда Сейчас

Сенегальский нападающий играл за «Кубань» с лета 2012-го: его купили у «Осасуны» за € 4 млн. Ушёл же Бальде в «Реймс» свободным агентом в июле 2016-го. У Ибраима был хороший период в краснодарской команде (28+11 в 99 матчах), а вот потом он особо не сверкал, часто менял клубы – «Реймс», румынский ЧФР, испанский «Овьедо». Летом 2020-го перебрался в турецкий «Гиресунспор», в составе которого много забивал во втором дивизионе, но потерялся в Суперлиге. С мая Бальде – свободный агент.

Джибриль Сиссе, 40 лет

Тогда Сейчас

Приезд в Краснодар экс-игрока «Ливерпуля» и сборной Франции был большим событием. Хотя все понимали, что лучшие годы Сиссе позади. Нападающего подписали свободным агентом после того, как закончился его контракт с «КПР». Джибриль забил пять голов в 25 матчах за «Кубань», в том числе в ворота «Суонси» на выезде. В России отыграл всего полгода, после чего уехал в «Бастию». Сиссе откровенно доигрывал, но официально закончил карьеру лишь летом 2021-го: «попылил» ещё за «Сен-Пьеруаз» и швейцарский «Ивердон», числился в итальянской «Виченце» и американском «Пао Чикаго».

Тренер. Виктор Гончаренко, 45 лет

Тогда Сейчас

«Кубань» начинала тот европейский поход под руководством Доринела Мунтяну, однако после двух поражений на старте группового этапа ЛЕ румыну указали на дверь. Его сменил Гончаренко, который не проиграл ни одного матча. В ноябре 2014-го Виктора отправили в отставку со странной формулировкой «из-за отсутствия жёсткости в общении с футболистами». Тем не менее тренер из Беларуси остался в РПЛ: работал в «Урале», ЦСКА, «Уфе» и «Краснодаре». С января 2022-го Гончаренко без клуба. Сейчас у него есть варианты в Саудовской Аравии.

Та «Кубань» впечатляла и соперников. Например, тренер «Санкт-Галлена» Джефф Сайбен признавался: «Если сравнивать краснодарцев со «Спартаком», то они лучше как команда… Мы посылали на их игру разведчика. Знаем о «Кубани» всё». Но и это не спасло швейцарцев от крупного поражения со счётом 0:4.