€ 150 млн за день! Топ-трансферы, которые состоялись сразу после открытия летнего окна

Летнее трансферное окно в Европе официально открыто! Вслед за Англией подтянулись другие топ-лиги — Испания, Германия, Италия и Франция. Неделю назад мы рассказывали вам о трансферах Фабиу Виейры, Наифа Агера, Садио Мане, Ива Биссума, Тайво Авонийи, Ника Поупа, Лукаса Аларио и Марио Гётце.

А теперь говорим о других топ-переходах, которые успели состояться сразу после открытия летнего трансферного окна.

Ришарлисон, «Эвертон» → «Тоттенхэм», € 58 млн

«Тоттенхэм» не без труда заполз в Лигу чемпионов, а теперь проводит шикарную трансферную кампанию. Клуб бесплатно подписал Фрейзера Форстера и Ивана Перишича, взял Биссума, а теперь провернул большую сделку. Ришарлисон разрывал за «Эвертон» (у нападающего 10+5 в 30 матчах АПЛ в прошлом сезоне) и явно заслуживал играть в более крутой команде.

Ришарлисон Фото: Michael Regan/Getty Images

За Ришарлисона «Тоттенхэм» не пожалел € 58 млн. Контракт с ярким 25-летним бразильцем рассчитан до лета 2027 года.

Корентин Толиссо, «Бавария» → «Лион», бесплатно

Толиссо несколько лет назад подавал большие надежды, и его переход из «Лиона» в «Баварию» в 2017-м казался логичным шагом. Большой карьеры в Мюнхене у француза не получилось: из-за травм он за пять лет пропустил 545 дней — жуткие цифры.

Корентин Толиссо Фото: Maja Hitij/Getty Images

В итоге контракт Толиссо с «Баварией» истёк, и полузащитник вернулся в «Лион» свободным агентом. Соглашение Корентина с родным клубом рассчитано до 2027-го. Учитывая, что парню всего 27 лет, можно и карьеру перезапустить.

Витинья, «Порту» → «ПСЖ», € 41,5 млн

Оказывается, «ПСЖ» берёт не только готовых звёзд! Центральный полузащитник Витинья в прошлом сезоне отпахал за «Порту» 30 матчей в чемпионате Португалии и оформил 2+3 по «гол+пас». Напрашивался новый шаг в карьере, а получился целый прыжок — сразу в «ПСЖ».

Витинья Фото: PSG.FR

Молодые звёзды всегда стоят дорого, и Витинья не стал исключением. «ПСЖ» отдал за 22-летнего португальца € 41,5 млн. Контракт — до 2027-го.

Ромелу Лукаку, «Челси» → «Интер», аренда

Проклятие 9-го номера в «Челси» продолжает работать. Прошлым летом Лукаку возвращался в Лондон в качестве готовой суперзвезды и лидера чемпионского «Интера». Да и сумма трансфера намекала, что результат должен прийти сразу — € 113 млн просто так не платят. Но вышел провал: нападающий забил в АПЛ всего восемь голов, запомнился скандальным интервью в середине сезона и уселся на скамейку запасных.

Ромелу Лукаку Фото: inter.it

Итог: возвращение в «Интер». Клуб долго торговался с «Челси» и договорился об аренде на один сезон за € 8 млн. Теперь 29-летний Лукаку будет заново доказывать свою состоятельность.

Свен Ботман, «Лилль» → «Ньюкасл», € 37 млн

Ботман так здорово заиграл в «Лилле», что за ним в определённый момент охотился «Ливерпуль». В итоге Свен остался во Франции и подтвердил свой уровень. Этим летом центрального защитника ждали в «Милане», но переговоры так затянулись, что подскочил богатый «Ньюкасл» и выкрал игрока.

Свен Ботман Фото: Serena Taylor/Getty Images

За Ботмана «Ньюкасл» выложил € 37 млн. Контракт с 22-летним голландцем рассчитан до лета 2027-го.

Такуми Минамино, «Ливерпуль» → «Монако», € 15 млн

Бизнес по-ливерпульски. В начале 2020-го «Ливерпуль» забрал Минамино из «Ред Булл Зальцбург» всего за € 8,5 млн, а теперь продаёт его почти в два раза дороже. И это при том, что закрепиться в основном составе у японского нападающего не получилось — Юрген Клопп пробовал его на разных позициях, но каждый раз приходил к выводу, что конкуренты сильнее. В минувшем сезоне Таки был хорош в кубковых турнирах (7+1 в девяти матчах), и это позволило «Ливерпулю» заработать на продаже.

Такуми Минамино Фото: John Powell/Getty Images

«Монако» 27-летний форвард обошёлся в € 15 млн. Новый партнёр Александра Головина подписал контракт до 2026 года.

Штефан Ортега, «Арминия» → «Манчестер Сити», бесплатно

В прошлом сезоне второй вратарь «Сити» Зак Стеффен устроил такой перформанс в полуфинале Кубка Англии, что в клубе, видимо, решили поискать на эту роль кого-нибудь другого. Выбор пал на Ортегу, у которого (приятный бонус) истекал контракт в Германии. Его «Арминия» вылетела во Вторую Бундеслигу, так что провернуть сделку было простейшей задачей.

Штефан Ортега Фото: mancity.com

Ортега достался «Сити» бесплатно. Контракт с 29-летним немецко-испанским вратарём рассчитан до лета 2025-го.

Генрих Мхитарян, «Рома» → «Интер», бесплатно

Слухи о возобновившемся конфликте между Мхитаряном и Жозе Моуринью, который начался ещё в «Манчестер Юнайтед», всячески опровергали. Но итог такой: полузащитник покинул «Рому» по истечении контракта. Мхитарян пошёл по проверенному пути и теперь будет играть за «Интер». Ранее по этому маршруту проследовали Александар Коларов, Эдин Джеко и многие другие.

Генрих Мхитарян Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

33-летний Мхитарян достался «Интеру» бесплатно. Контракт рассчитан всего на два года, до лета 2024-го.

Андре Онана, «Аякс» → «Интер», бесплатно

Онана был неотъемлемой частью безбашенного «Аякса», который три года назад добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Его партнёров раскупали, а он оставался в Амстердаме. В начале 2021-го вратарь угодил в нелепый допинговый скандал (Андре уверяет, что случайно принял лекарства жены и запрещённые вещества попали в организм именно так) и получил длительную дисквалификацию. Контракт Онаны подошёл к концу, и он покинул «Аякс».

Андре Онана Фото: inter.it

«Интер» получил в распоряжение сильного 26-летнего вратаря бесплатно. А контракт с Онаной рассчитан до лета 2027-го.

Дин Хендерсон, «Манчестер Юнайтед» → «Ноттингем Форест», аренда

Так сложилось, что у «МЮ» в распоряжении оказались сразу два крутых вратаря. Де Хеа, несмотря на недавний спад, вернул форму, и раз за разом спасает команду от пропущенных голов, а Хендерсон после мощной аренды в «Шеффилд Юнайтед» казался идеальным преемником для испанца. В прошлом сезоне Дин даже остался в Манчестере, чтобы дождаться шанса. Но не дождался. Всего три матча во всех турнирах, и то в кубковых.

Фото: http://twitter.com/NFFC

Теперь Хендерсон точно получит игровую практику. 25-летнего вратаря взял в аренду на сезон «Ноттингем Форест», который как раз вышел в АПЛ. Соглашение рассчитано на год.