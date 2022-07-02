Определилась лучшая молодая команда Европы! Но золота больше заслуживал Израиль

В Словакии завершился юношеский Евро — 2022 (игроки не старше 19 лет). Золото взяла сборная Англии. В финале англичане одолели главную сенсацию турнира – Израиль.

Как Израиль дошёл до финала юношеского Евро — 2022

Сборную Израиля точно никто не ждал в финале. Да и на самом Евро-2022, наверное, тоже. Юношеская национальная команда этой страны лишь во второй раз в истории пробилась на чемпионат Европы – до этого не вышла из группы в 2014 году. Теперь же юные израильтяне не только выдали своё лучшее выступление, но и завоевали путёвку на ЧМ-2023, который пройдёт в Индонезии. Это будет дебют на чемпионатах мира.

На групповом этапе Израиль и Англия были в одном квартете с Австрией и Сербией. Англичане выиграли все три матча с общим счётом 7:0, а израильтяне сыграли вничью с сербами (2:2), победили австрийцев (4:2) и уступили своему будущему сопернику по финалу (0:1). В полуфинале Англия одолела Италию (2:1), а команда Офира Хаима сенсационно переиграла победителя другой группы и фаворита Евро-2022 Францию (2:1). Кстати, для самого 47-летнего тренера Хаима это самый успешный турнир в карьере – до 2021 года он работал на клубном уровне, но с трофеями как-то не складывалось.

Офир Хаим Фото: Christian Hofer/Getty Images

Звёзды юношеской сборной Израиля – «десятка» Оскар Глоч из «Маккаби» (Тель-Авив), капитан-опорник Илай Мадмон из «Хапоэля» (Беэр-Шева) и вингер Тай Абед из голландского ПСВ. Последний моложе остальных (ему 17 лет), и он единственный легионер в национальной команде. Глоч с Мадмоном – наиболее дорогие израильские игроки, сайт Transfermarkt оценивает их соответственно в € 500 тыс. и € 400 тыс. Кстати, Оскар в десяти матчах за основу «Маккаби» забил уже три гола. На чемпионате Европы Глоч, поразив ворота Сербии и Австрии, был лучшим снайпером сборной перед матчем за золото.

В финале Израиль был лучше Англии

Сборная Израиля продолжила удивлять и в финале. Команда Хаима владела мячом (более 60% времени) и игровым преимуществом, смело лезла в прессинг. Англичане же были осторожными, если не сказать зажатыми. Схема с тремя центральными защитниками работала плохо, и первый тайм завершился с крупным преимуществом израильтян по ударам – 7:1 (в створ – 2:1).

Три достаточно опасных момента имел активный Абед, а забил опять Глоч. Причём потрясающий гол! Команде удалась быстрая атака три в три: Оскар получил мяч, двумя касаниями и резкими движениями убрал двух защитников сборной Англии, после чего точно пробил. Трансферная стоимость лидера израильтян тут же подскочила раза в два, вероятно. Хотя Глочу пока всё равно далеко по цене до звёзд англичан – центрхава Карни Чуквуэмеки из «Астон Виллы» (€ 6 млн) и вингера Джейми Байно-Гиттенса из дортмундской «Боруссии» (€ 4 млн).

После перерыва главный тренер сборной Англии Иан Фостер перестроил команду, поднял линии – англичане заиграли агрессивнее. Израильтянам стало тяжелее выходить из обороны под давлением, и на 52-й минуте они пропустили после подачи в штрафную и проигранной борьбы. Защитники неудачно действовали позиционно, позволив игроку «Манчестер Сити» Каллуму Дойлу свободно пробить по воротам Томера Царфати.

При счёте 1:1 англичане тоже атаковали поопаснее, помогла им в том числе сильная скамейка. У сборной Израиля запас не такой глубокий. Хотя команда Хаима продолжала лезть вперёд при первой возможности, лучший момент имел соперник: Чуквуэмека влетел в штрафную и зарядил в штангу. Повезло Израилю. Во втором тайме он и по ударам уступил – 6:7 (2:3).

Игра ушла в дополнительное время. Там израильтяне были как минимум не хуже, но на 108-й минуте дали пройти кроссу с правого фланга, после которого Чуквуэмека всё-таки забил. Этот эпизод вызывал вопросы из-за возможного офсайда и касания мяча рукой, вот только система VAR на турнире отсутствовала – португальский судья Антониу Нобре засчитал гол сборной Англии. Потом Глоч загубил верный шанс при счёте 1:2. А на 116-й минуте израильтян добили Лиам Делап (сын Рори Делапа) и Аарон Рэмси (тёзка знаменитого игрока сборной Уэльса).