Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, лето окно 2022: Чидера Эджуке хочет прервать контракт с ЦСКА и перейти в «Герту» — подробности, мнение

Вместо топ-игрока ЦСКА получил показушника. Не стоит грустить из-за его отъезда из России
Анатолий Романов
Вместо топ-игрока ЦСКА получил показушника
Комментарии
Эджуке должен воссоединиться с Шварцем в «Герте». Трансфер «нового Мусы» пока выглядит ошибкой.

В списке самых дорогих покупок ЦСКА Чидера Эджуке на втором месте вслед за Николой Влашичем. В августе 2020-го нигерийца выкупали у «Херенвена» за € 11,5 млн. Если провести опрос среди армейских болельщиков по поводу лучших игроков команды в российской истории, то 24-летний вингер наверняка не попадёт и в топ-50. Так пока «выстрелил» трансфер Эджуке. И теперь всё идёт к тому, что контракт Чидеры с московским клубом (заключённый до лета 2024-го) будет действовать на один год меньше, чем написано на бумаге, поскольку нигерийский легионер хочет воспользоваться правилом ФИФА и приостановить договор на ближайший сезон.

18 сделок за неделю в чемпионате России! Трансферы РПЛ, которые вы могли проспать 18 сделок за неделю в чемпионате России! Трансферы РПЛ, которые вы могли проспать

Эджуке собирается перейти в «Герту» и играть под руководством Сандро Шварца. Очевидно, что инициатор подписания вингера – сам бывший главный тренер «Динамо», который знает Чидеру лучше любого скаута берлинского клуба. Тем более четверть своих голов за ЦСКА нигериец забил в динамовские ворота. Эджуке, по всей видимости, убеждён, что соответствует уровню Бундеслиги не только трансферной стоимостью. У нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, возможно, иное мнение, по крайней мере, после поражения от «Зенита» со счётом 0:3 он раскритиковал своих инсайдов – в данном матче это были Чидера и Хорхе Карраскаль – за недостаточное желание вступать в единоборства, отнимать мяч и открываться за спины защитникам. Федотов говорил, что игроки группы атаки пытаются получать мяч в полупозиции, а от Эджуке он надеялся «добиться отношения к работе в обороне».

Между тем ещё в конце июня вингер позитивно рассуждал о своём будущем в составе красно-синих в интервью для Bobsoccer: «Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю всё, чтобы наша команда побеждала и была на лучших позициях». Его слова разойдутся с поступком (если уход Эджуке в «Герту» состоится), но такими историями уже никого не удивишь. Достаточно вспомнить Юри Алберто из «Зенита».

Эджуке до сих пор не раскрылся в ЦСКА так, как от него ждали – тут двух мнений быть не может.

Результативность средняя для атакующего игрока: забил 10 мячей и сделал восемь голевых передач в 65 матчах. Дриблинг у нигерийца, конечно, яркий, развлекающий зрителя. В прошлом сезоне РПЛ, по статистике InStat, Чидера в среднем за 90 минут совершал 12 попыток обыгрыша, успешных – семь. Но выхлоп от его карнавального стиля невысок. Вингер даже в ЦСКА еле-еле попадает в топ-5 игроков по количеству созданных моментов.

Заигрывается, поставленным ударом не обладает. Когда ноги в чужой штрафной, а голова ещё на своей половине поля, получается то, что мы нередко видим в исполнении Эджуке.

Чидера Эджуке

Чидера Эджуке

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если бы Чидера хоть один раз в два-три тура исполнял крутые сольные номера, как, например, в матче с «Ахматом» в августе 2021-го! Тогда он обманул опекуна на фланге за счёт рывка, потом ушёл от двоих и здорово пробил из-за штрафной в дальний угол. Такой Эджуке был бы катастрофической потерей для ЦСКА. Сейчас же и не поймёшь, насколько новый тренер Федотов будет расстроен его уходом. Во всяком случае, заменить нигерийца реально – главное, сделать это вовремя в летнее трансферное окно.

ЦСКА, покупая Чидеру, надеялся получить нового Ахмеда Мусу. Но форварда забирали из Нидерландов за € 5 млн, поэтому финансовый риск в случае неудачи был совсем другим. Мусу продали в «Лестер» за € 19,5 млн, а Эджуке пока оценивается Transfermarkt лишь в € 7,5 млн – то есть дешевле, чем обошёлся московскому клубу. Осенью 2021-го показалось, что вингер наконец-то готов превратиться в лидера армейцев. О прогрессе нигерийца говорил в прошлом сентябре и капитан команды Игорь Акинфеев в интервью на телеканале «Россия 24».

Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев
капитан ЦСКА

«Думаю, в определённый момент Чиди и сам понял, что передерживает мяч. Например, когда по восемь человек обыгрывает поперёк поля… Но самое интересное, что, когда он это делает, трибуны взрываются с криками: «Ах, как классно!» Польза-то какая от этого? Толку, что он набегался и устал? Если только для InStat (смеётся). Всё это шутки, конечно. Стоит отметить, с подсказками тренера он заиграл совершенно по-другому. Это совершенно другой Эджуке, чем был пять-шесть месяцев назад».

Однако потом Чидера как будто потерял прежний интерес к игре, работе над собой – с конца октября 2021-го положил лишь один мяч в РПЛ. Если в чём и стал первым в ЦСКА, так это в выходе на поле с маникюром: в дерби с «Динамо» сыграл с чёрным лаком на ногтях (в тот день, кстати, и забил свой единственный гол в 2022-м). Для российского футбола это что-то новое, вызов традициям.

Зять Федуна проворачивает трансферы ЦСКА! Как это возможно? Зять Федуна проворачивает трансферы ЦСКА! Как это возможно?

Честно говоря, не верится, что Эджуке заиграет в Бундеслиге. В любой из топ-лиг даже Влашичу было бы непросто. Но хотелось бы ошибиться. Если Шварц и атмосфера немецкого футбола сделают из Чидеры второго Мусу, ЦСКА вернёт через год классного игрока. Либо потраченные на него деньги.

Поделиться
Теги Футбол РПЛ ПФК ЦСКА Герта Чидера Эджуке •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022