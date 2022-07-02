Вместо топ-игрока ЦСКА получил показушника. Не стоит грустить из-за его отъезда из России

В списке самых дорогих покупок ЦСКА Чидера Эджуке на втором месте вслед за Николой Влашичем. В августе 2020-го нигерийца выкупали у «Херенвена» за € 11,5 млн. Если провести опрос среди армейских болельщиков по поводу лучших игроков команды в российской истории, то 24-летний вингер наверняка не попадёт и в топ-50. Так пока «выстрелил» трансфер Эджуке. И теперь всё идёт к тому, что контракт Чидеры с московским клубом (заключённый до лета 2024-го) будет действовать на один год меньше, чем написано на бумаге, поскольку нигерийский легионер хочет воспользоваться правилом ФИФА и приостановить договор на ближайший сезон.

Эджуке собирается перейти в «Герту» и играть под руководством Сандро Шварца. Очевидно, что инициатор подписания вингера – сам бывший главный тренер «Динамо», который знает Чидеру лучше любого скаута берлинского клуба. Тем более четверть своих голов за ЦСКА нигериец забил в динамовские ворота. Эджуке, по всей видимости, убеждён, что соответствует уровню Бундеслиги не только трансферной стоимостью. У нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, возможно, иное мнение, по крайней мере, после поражения от «Зенита» со счётом 0:3 он раскритиковал своих инсайдов – в данном матче это были Чидера и Хорхе Карраскаль – за недостаточное желание вступать в единоборства, отнимать мяч и открываться за спины защитникам. Федотов говорил, что игроки группы атаки пытаются получать мяч в полупозиции, а от Эджуке он надеялся «добиться отношения к работе в обороне».

Между тем ещё в конце июня вингер позитивно рассуждал о своём будущем в составе красно-синих в интервью для Bobsoccer: «Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю всё, чтобы наша команда побеждала и была на лучших позициях». Его слова разойдутся с поступком (если уход Эджуке в «Герту» состоится), но такими историями уже никого не удивишь. Достаточно вспомнить Юри Алберто из «Зенита».

Эджуке до сих пор не раскрылся в ЦСКА так, как от него ждали – тут двух мнений быть не может.

Результативность средняя для атакующего игрока: забил 10 мячей и сделал восемь голевых передач в 65 матчах. Дриблинг у нигерийца, конечно, яркий, развлекающий зрителя. В прошлом сезоне РПЛ, по статистике InStat, Чидера в среднем за 90 минут совершал 12 попыток обыгрыша, успешных – семь. Но выхлоп от его карнавального стиля невысок. Вингер даже в ЦСКА еле-еле попадает в топ-5 игроков по количеству созданных моментов.

Заигрывается, поставленным ударом не обладает. Когда ноги в чужой штрафной, а голова ещё на своей половине поля, получается то, что мы нередко видим в исполнении Эджуке.

Чидера Эджуке Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если бы Чидера хоть один раз в два-три тура исполнял крутые сольные номера, как, например, в матче с «Ахматом» в августе 2021-го! Тогда он обманул опекуна на фланге за счёт рывка, потом ушёл от двоих и здорово пробил из-за штрафной в дальний угол. Такой Эджуке был бы катастрофической потерей для ЦСКА. Сейчас же и не поймёшь, насколько новый тренер Федотов будет расстроен его уходом. Во всяком случае, заменить нигерийца реально – главное, сделать это вовремя в летнее трансферное окно.

ЦСКА, покупая Чидеру, надеялся получить нового Ахмеда Мусу. Но форварда забирали из Нидерландов за € 5 млн, поэтому финансовый риск в случае неудачи был совсем другим. Мусу продали в «Лестер» за € 19,5 млн, а Эджуке пока оценивается Transfermarkt лишь в € 7,5 млн – то есть дешевле, чем обошёлся московскому клубу. Осенью 2021-го показалось, что вингер наконец-то готов превратиться в лидера армейцев. О прогрессе нигерийца говорил в прошлом сентябре и капитан команды Игорь Акинфеев в интервью на телеканале «Россия 24».

Игорь Акинфеев капитан ЦСКА «Думаю, в определённый момент Чиди и сам понял, что передерживает мяч. Например, когда по восемь человек обыгрывает поперёк поля… Но самое интересное, что, когда он это делает, трибуны взрываются с криками: «Ах, как классно!» Польза-то какая от этого? Толку, что он набегался и устал? Если только для InStat (смеётся). Всё это шутки, конечно. Стоит отметить, с подсказками тренера он заиграл совершенно по-другому. Это совершенно другой Эджуке, чем был пять-шесть месяцев назад».

Однако потом Чидера как будто потерял прежний интерес к игре, работе над собой – с конца октября 2021-го положил лишь один мяч в РПЛ. Если в чём и стал первым в ЦСКА, так это в выходе на поле с маникюром: в дерби с «Динамо» сыграл с чёрным лаком на ногтях (в тот день, кстати, и забил свой единственный гол в 2022-м). Для российского футбола это что-то новое, вызов традициям.

Честно говоря, не верится, что Эджуке заиграет в Бундеслиге. В любой из топ-лиг даже Влашичу было бы непросто. Но хотелось бы ошибиться. Если Шварц и атмосфера немецкого футбола сделают из Чидеры второго Мусу, ЦСКА вернёт через год классного игрока. Либо потраченные на него деньги.