«В ту ночь думала, что умру». Женская сборная Франции погрязла в скандалах

В команду не вызвали одну из лучших футболисток страны, игроки критикуют тренера, а тренер доводит девушек до слез.

Франция привезла на Евро, возможно, своё лучшее поколение. Особенные ожидания строятся вокруг нападающей «ПСЖ» Мари-Антуанетт Катото. Чтобы сохранить её, парижане предложили лучшему бомбардиру сезона во Франции феноменальную для женского футбола зарплату — € 50 тысяч в месяц. А СМИ называют 23-летнюю футболистку одной из лучших нападающих мира.

Новость по теме «ПСЖ» удержал суперзвезду Катото благодаря исключительной для женского футбола зарплате

Женская сборная Франции — один из фаворитов Евро-2022, который пройдет в июле в Англии. Француженки выходили в плей-офф последних восьми крупных турниров, а «Лион» — восьмикратный победитель Лиги чемпионов — собирает в своём составе лучших футболисток мира, в том числе самых ярких представительниц Франции. Но талантливые игроки не гарантируют ей долгожданный трофей — команда погрязла в конфликтах и драмах вне поля. Рассказываем о скандалах, связанных со сборной Франции, которые могут помешать им на предстоящем чемпионате Европы.

Мари-Антуанетт Катото Фото: Ryan Hiscott/Getty Images

Невызов лучшего игрока финала Лиги чемпионов

«После того как я стала чемпионкой Франции, взяла Лигу чемпионов, сыграв почти все матчи, я думаю, что заняла своё место в сборной. Мне кажется, я это заслужила. Я скучаю по синей футболке», — говорит Амандин Анри, бывший капитан сборной Франции.

Анри — полузащитница «Лиона», она стала лучшим игроком финала Лиги чемпионов, открыв счёт мощным дальним ударом. Marca включила её в топ-3 лучших футболисток сезона.

Несмотря на её личные успехи и достижения команды, главный тренер сборной Франции Корин Диакр не включила футболистку в состав на Евро-2022. Анри узнала о невызове в сборную из звонка, который длился меньше минуты.

Главная причина — разлад в отношениях Анри с Диакр, который случился после домашнего для Франции чемпионата мира 2019 года. Тогда сборная вылетела в четвертьфинале, проиграв сборной США и потеряв путевку на Олимпийские игры в Токио, а Анри выразила недовольство тренером от лица всей команды.

В 2020 году Анри, будучи капитаном сборной, дала интервью французскому каналу Canal+, где рассказала о плохом отношении к команде со стороны Диакр и плохой организации всех процессов: «Это не про наши личные отношения, это про отношения между ней и всей сборной, которые, очевидно, испортились. Я говорила не от себя, а от лица всех футболисток».

Амандин Анри Фото: Elsa/Getty Images

После этого интервью Анри перестала получать вызов в сборную. Вместе с ней в национальной команде перестала появляться Эжени Ле Сомме, опытная нападающая «Лиона». По словам Анри, у них не было даже разговора с тренером.

Амандин надеется вернуться в сборную и называет Карима Бензема примером для подражания в данной ситуации:

«Его не вызывали несколько лет, и он вернулся, став намного сильнее, как настоящий лидер. У меня никогда не было возможности пообщаться с ним, но мне очень интересно, как ему удалось прийти в норму, отложить все переживания и вернуться таким сильным».

Карим Бензема Фото: Franck Fife — Pool/Getty Images

Открытое дело о преступлении прошлого года

На Евро-2022 не поехала и Хейра Хамрауи, футболистка «ПСЖ». В ноябре 2021 года она попала во все новостные сводки: двое неизвестных напали на неё с металлическими прутьями около её дома и били по ногам. Ей пришлось провести какое-то время в больнице, но она быстро смогла вернуться в футбол.

В этом деле обвинили одноклубницу Хамрауи Аминату Диалло. Сначала полиция подозревала её в организации нападения, однако спустя некоторое время сняла все обвинения. Одноклубницы Диалло, в том числе Мари-Антуанетт Катото, показывали букву «А» после забитых голов в знак её поддержки. А другая футболистка «ПСЖ» Санди Балтимор вступила в открытый конфликт с Хамрауи на тренировке, напомнив, что в команде действительно есть разлад между определёнными группами игроков.

Позже в деле стало фигурировать имя футболиста Эрика Абидаля и его супруги: СМИ подозревают, что именно она наняла нападавших, чтобы отомстить Хамрауи за измену с её мужем. Якобы нападавшие сказали Хамрауи: «Каково тебе спать с чужим мужем?»

Корин Диакр объяснила, что не стала вызывать Хамрауи на Евро, чтобы избежать разговоров о том инциденте. Сама Хамрауи рассказала, что думает об этом нападении лишь в июне этого года:

«В ту ночь я думала, что умру. Это очень болезненное воспоминание. Это несправедливо и приносит мне много злости и грусти».

Кто был заказчиком нападения, так точно и не известно. Полиция продолжает расследование.

Хейра Хамрауи Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Сборная Франции — бомба замедленного действия

Тео Труд, французский журналист, в разговоре с The Guardian отмечает, что женская сборная Франции — это бомба замедленного действия.

«Очень странно, что Корин Диакр всё еще возглавляет сборную Франции. Из-за неё в команде очень много проблем. Игроки плакали в своих комнатах перед чемпионатом мира 2019 года. Она плохо отзывается обо всех своих игроках. В команде полный хаос».

После ЧМ-2019 голкипер сборной Сара Баудди сказала, что не вернётся в национальную команду, пока ей будет руководить Диакр: «С этим тренером невозможно выиграть какой-либо трофей».

По словам Труд, невызов Анри выглядит по-настоящему скандальным: «Анри — это футболистка, которая организует команду. Это тот человек, на которого ты равняешься и можешь рассчитывать, когда тебе нужна помощь».

Корин Диакр, в свою очередь, отвечает, что сделала выбор в пользу молодых игроков с расчётом на следующий чемпионат мира, который пройдет в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии:

«Мы хотели вызвать игроков, которые также примут участие в квалификации на следующий чемпионат мира. Это было естественное решение».

Несмотря на все неурядицы, подготовка к Евро у сборной Франции вышла вполне хорошей по результатам: в товарищеских матча француженки обыграли команду Камеруна (4:0) и разнесли сборную Вьетнама (7:0).

Евро-2022 стартует 6 июля. Удастся ли Франции оставить в стороне все скандалы и взять свой первый трофей?