«Мы никогда такого не видели». Двойным сейвом российского защитника восхищался весь мир

31 августа 2019 года «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (1:2). После семи туров сезона-2019/2020 команды набрали по 14 очков и располагались на третьем и четвёртом местах. В то время в РПЛ феерил Эльдор Шомуродов – он наколотил пять голов в первых семи турах. «Локо» тоже удержать форварда не смог – на 41-й минуте он открыл счёт ударом головой с передачи Евгения Чернова, а через 17 минут удвоил преимущество.

«Локомотив» проснулся в концовке – Антон Миранчук сократил отставание в счёте на 81-й минуте, а в добавленное время ко второму тайму хозяева устроили навал. Главный эпизод встречи случился на 91-й минуте. Мацей Рыбус выполнил подачу в штрафную на Фёдора Смолова, который выиграл верховое единоборство и пробил в створ. Казалось, что несуразная игра Егора Бабурина на выходе лишила «Ростов» трёх очков, но нет! Евгений Чернов выбил мяч с ленточки, а затем, находясь в воротах, оттолкнулся руками от газона, выпрыгнул спиной на линию и парировал удар Луки Джорджевича.

После матча видео с моментом двойного сейва Чернова завирусилось и облетело все популярные футбольные аккаунты в соцсетях, а «Ростов» записал защитника во вратари.

Слово герою эпизода.

Евгений Чернов защитник «Ростова» «Просто получилось удачно отбить мяч, прыгал осознанно, хотел помочь вратарю. Будут ли ребята проставляться? Да нет, зачем. Мы делаем одну работу, хотим победить, сегодня удалось. Ребята в раздевалке поблагодарили, а я их — за удачную игру. Джорджевич, наверное, расстроился.

Главное, выиграли. Карпин недоволен? Ему виднее, он тренер, но мы заработали три очка в матче с очень хорошей командой. «Локо» добавил, потому что им нужно было отыгрываться, а мы могли забивать третий гол, но не забили, получили нервную концовку».

Зарубежные спортивные издания рассыпались в комплиментах Чернову

Американский портал MbS News: «Российский игрок спас в самоубийственном прыжке свою команду от гола».

Британский портал Givemesport: «Нереально. Дайте ему медаль! Если к футболу можно применить фразу: «Только через мой труп», то это как раз тот случай».

Сейвом защитника восхищались даже авторы сайта о хоккее, созданного канадской TSN: «Несмотря на то что мы любим сейвы вратарскими ловушками или носками коньков, мы покажем вам одно из самых сумасшедших спасений, которое мы когда-либо видели. Оно произошло в футболе! И этот сейв сделал даже не вратарь. Смотрите и удивляйтесь!».

Заголовок испанского портала La Nacion: «Пируэты российского защитника, стоившие триумфа».

ESPN: «Спасение года! Евгений Чернов в последнем матче «Ростова» переоделся в Супермена и дважды совершил полёт, чтобы избежать ничьей с «Локомотивом».

AS: «Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: 90-я минута, и он совершил это чудо».

Журналисты из Южной Америки были тоже в восторге от сейва Чернова. BolaVIP: «Мы никогда не видели такого: эпический двойной сейв от российского защитника».

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Интересно, как по-разному сложились карьеры двух участников эпизода. Никита Чернов перешёл в «Краснодар» и дебютировал в Лиге чемпионов, а Лука Джорджевич пропустил год из-за разрыва крестообразной связки, стал серебряным призёром с «Локомотивом», не вернулся на прежний уровень в «Арсенале» и не смог раскрыться в «Вайле». Уже этим летом форвард может вернуться в Россию.