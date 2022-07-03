Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы, лето 2022, кого продаст «ПСЖ», список возможных переходов — Неймар, Гейе, Вейналдум, Паредес, Икарди, Хакими

Шейхи из «ПСЖ» хотят устроить распродажу. Неймар — не единственный лот
Михаил Рождественский
Шейхи из «ПСЖ» хотят устроить распродажу
Комментарии
Если все переходы состоятся, состав Парижа изменится до неузнаваемости.

Год назад «ПСЖ» разорвал трансферный рынок и окончательно превратил состав команды в собственную версию «галактикос». Тогда бесплатно пришли Лео Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма. Сейчас же виден мощнейший контраст — клуб проводит необычную для себя кампанию.

Символ «ПСЖ» вовсе не Башня! Первая и последняя эмблемы клубов Франции Символ «ПСЖ» вовсе не Башня! Первая и последняя эмблемы клубов Франции

В чём же необычность? «ПСЖ» хочет избавиться сразу от нескольких футболистов. Кое-кто уже покинул команду — например, Анхель Ди Мария. Аргентинский полузащитник отдал Парижу семь лет, а недавно доказал свой уровень в Финалиссиме (его сборная разгромила Италию). Но шейхов это не убедило — 34-летнему игроку не предложили новый контракт, и он ушёл свободным агентом.

Также «ПСЖ» наконец сплавил Альфонса Ареола. Вратарь раньше был основным, но потерял место в составе после прихода более статусных конкурентов. Дальше были три аренды, последняя — в «Вест Хэм». В итоге лондонский клуб забрал Ареола за € 9,3 млн. Сюда же можно добавить ещё одного голкипера — поляк Марцин Булка после аренды присоединился к «Ницце» на полноценной основе за € 2 млн.

Следом на выход отправился Ксави Симонс. Три года назад парня с впечатляющей шевелюрой утащили у «Барселоны» как очередную восходящую звезду. В прошлом сезоне при Маурисио Почеттино 19-летний полузащитник даже выходил на поле (шесть матчей в Лиге 1), но в итоге оказался не нужен. Голландец бесплатно перешёл в ПСВ.

Теперь о тех, кто ещё может покинуть «ПСЖ» в ближайшее время. Главный, но не единственный лот — Неймар. История бразильца вообще тянет на полноценный сериал. Сначала сообщалось, что клуб хочет избавиться от нападающего, который высасывает кучу денег и не показывает должной самоотдачи. При этом Неймар никуда не собирался, поскольку находился в зоне комфорта. Потом президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи толкнул речь про мотивацию — бразилец намёк понял и обиделся на босса. По последним сообщениям, обе стороны не против расстаться, но явного претендента пока нет. В списке возможных направлений для Неймара полно команд, однако где он окажется, всё ещё неясно. Зато звезда попала в наш топ ожидаемых трансферов. Подробности можно прочитать там же.

Неймар и Аль-Хелаифи

Неймар и Аль-Хелаифи

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Идём дальше. Ещё месяц назад стало известно, что новый спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш хочет избавиться сразу от пачки футболистов. И если потенциальное расставание с Лейвином Курзава вопросов не вызывает, то куда интереснее выглядит возможный уход Андера Эрреры, Идрисса Гейе, Жоржиньо Вейналдума, Леандро Паредеса и Мауро Икарди. Если что, Вейналдум пришёл в команду всего год назад. А на Паредеса уже даже есть претендент — «Ювентус».

Боссы «ПСЖ» хотят сделать из клуба «Краснодар». Им по душе идея Галицкого Боссы «ПСЖ» хотят сделать из клуба «Краснодар». Им по душе идея Галицкого

Следующие кандидаты на выход завязаны на желании «ПСЖ» купить Милана Шкриньяра. Защитник «Интера» так нужен Парижу, что клуб перебирает игроков, которых можно было бы включить в сделку. Слухи про Ашрафа Хакими кажутся сомнительными (да и источник — Sport Mediaset — не вызывает доверия), а вот в информацию про Юлиана Дракслера верится охотно.

Итого: этим летом «ПСЖ» уже расстался с четырьмя футболистами и может продать ещё восемь-девять, среди которых одна из главных звёзд и несколько игроков основы. Так что не удивляйтесь, если в следующем сезоне состав Парижа изменится до неузнаваемости.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022