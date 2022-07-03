Шейхи из «ПСЖ» хотят устроить распродажу. Неймар — не единственный лот

Год назад «ПСЖ» разорвал трансферный рынок и окончательно превратил состав команды в собственную версию «галактикос». Тогда бесплатно пришли Лео Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма. Сейчас же виден мощнейший контраст — клуб проводит необычную для себя кампанию.

В чём же необычность? «ПСЖ» хочет избавиться сразу от нескольких футболистов. Кое-кто уже покинул команду — например, Анхель Ди Мария. Аргентинский полузащитник отдал Парижу семь лет, а недавно доказал свой уровень в Финалиссиме (его сборная разгромила Италию). Но шейхов это не убедило — 34-летнему игроку не предложили новый контракт, и он ушёл свободным агентом.

Также «ПСЖ» наконец сплавил Альфонса Ареола. Вратарь раньше был основным, но потерял место в составе после прихода более статусных конкурентов. Дальше были три аренды, последняя — в «Вест Хэм». В итоге лондонский клуб забрал Ареола за € 9,3 млн. Сюда же можно добавить ещё одного голкипера — поляк Марцин Булка после аренды присоединился к «Ницце» на полноценной основе за € 2 млн.

Следом на выход отправился Ксави Симонс. Три года назад парня с впечатляющей шевелюрой утащили у «Барселоны» как очередную восходящую звезду. В прошлом сезоне при Маурисио Почеттино 19-летний полузащитник даже выходил на поле (шесть матчей в Лиге 1), но в итоге оказался не нужен. Голландец бесплатно перешёл в ПСВ.



Теперь о тех, кто ещё может покинуть «ПСЖ» в ближайшее время. Главный, но не единственный лот — Неймар. История бразильца вообще тянет на полноценный сериал. Сначала сообщалось, что клуб хочет избавиться от нападающего, который высасывает кучу денег и не показывает должной самоотдачи. При этом Неймар никуда не собирался, поскольку находился в зоне комфорта. Потом президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи толкнул речь про мотивацию — бразилец намёк понял и обиделся на босса. По последним сообщениям, обе стороны не против расстаться, но явного претендента пока нет. В списке возможных направлений для Неймара полно команд, однако где он окажется, всё ещё неясно. Зато звезда попала в наш топ ожидаемых трансферов. Подробности можно прочитать там же.

Неймар и Аль-Хелаифи Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Идём дальше. Ещё месяц назад стало известно, что новый спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш хочет избавиться сразу от пачки футболистов. И если потенциальное расставание с Лейвином Курзава вопросов не вызывает, то куда интереснее выглядит возможный уход Андера Эрреры, Идрисса Гейе, Жоржиньо Вейналдума, Леандро Паредеса и Мауро Икарди. Если что, Вейналдум пришёл в команду всего год назад. А на Паредеса уже даже есть претендент — «Ювентус».

Следующие кандидаты на выход завязаны на желании «ПСЖ» купить Милана Шкриньяра. Защитник «Интера» так нужен Парижу, что клуб перебирает игроков, которых можно было бы включить в сделку. Слухи про Ашрафа Хакими кажутся сомнительными (да и источник — Sport Mediaset — не вызывает доверия), а вот в информацию про Юлиана Дракслера верится охотно.



Итого: этим летом «ПСЖ» уже расстался с четырьмя футболистами и может продать ещё восемь-девять, среди которых одна из главных звёзд и несколько игроков основы. Так что не удивляйтесь, если в следующем сезоне состав Парижа изменится до неузнаваемости.