Бразилец из «Сочи» жёстко высказался о фанатах в России. Но его напрасно хейтят

Бразилец Родригао из «Сочи» снова стал героем новостных лент. Теперь не из-за возможного перехода в «Зенит», а после своего ответа на вопрос о бойкоте фанатов в связи с введением в России Fan ID. Родригао так высказался эту тему в беседе с корреспондентом «Чемпионата»:

«Мало фанатов на трибунах – хорошая идея. Тишина на стадионе… И в принципе на матче не будет хулиганов. Это безопасность. Провести весь сезон без болельщиков? Всё равно, если есть возможность играть. Конечно, предпочитаю, чтобы болельщики были. Но если получится так, что их не будет, для меня всё равно самое главное – игра!»

Родригао стали тут же хейтить в комментариях. Бразильца обвинили в том, что ему плевать на болельщиков, а в России он только из-за денег. Наши футбольные специалисты тоже очень жёстко ответили защитнику «Сочи». Например, экс-игрок ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин (кстати, сам ставший настоящим фанатом) употребил слово «идиот»:

«Высказывание бразильца о Fan ID? Флаг Родригао в руки. На каждую тысячу найдётся один идиот. Могут ли эти слова отложить переход бразильца в «Зенит»? Если честно, мне всё равно на этого Родригао».

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил легионера с человеком без души.

«Я не понимаю, зачем он тогда в футбол играет? – сказал Кавазашвили. – Это народная игра. Зачем ему ехать тогда в другие клубы, города? Пускай у себя дома сидит и один для себя играет. Я не понимаю порыв таких футболистов, которые хотят играть только для себя. Без зрителей, без эмоций, шума, восторга. Футбол – непростой вид спорта. Это экстаз, сумасшедшая любовь. Это привлечение зрителей и так далее. А если Родригао этого не надо, он очень бедный человек, наверное. Причём не в плане денег, а в плане души».

На самом деле Родригао напрасно хейтят. Нужно понимать различия в культурах и контекст. В Бразилии фанаты – настоящая проблема для общества. Они давят и нападают на игроков, устраивают трэш на трибунах, постоянно дерутся с полицией, друг с другом, а иногда и убивают. Несколько дней назад мы встретились с Родригао в Санкт-Петербурге, где защитник дал своё первое обстоятельное интервью в России после перехода в «Сочи» летом 2021-го. Бразилец рассказал, что у него на родине поведение фанатов зачастую негативно влияет на эмоции футболистов, отражается на игре, хотя сам он за спортивное поведение и уважение на поле. Не любит конфликтов.

Родригао Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Родригао, очевидно, исходил из элементарной логики: если в России принимают Fan ID, следовательно, власти и общество одобряют эту идею. Не владея хорошо русским и английским языками, бразилец, естественно, не может знать деталей истории – того, насколько актуальная проблема футбольного фанатизма в нашей стране. Не может знать, что происходит за пределами стадионов в дни матчей. И, разумеется, не читал заявлений фанатских организаций, которые, выступая против нововведений, аргументированно высказывают свою позицию. Человек просто выступает за порядок – что тут плохого?

В том же самом интервью для «Чемпионата» Родригао говорил об игре для зрителя: «Мне нравится просто играть, показывать себя, радовать болельщиков».

После интервью мы несколько минут поговорили с Родригао о России. И я увидел: легионер «Сочи» действительно с уважением относится к нашей стране. Он дал понять, что многие бразильцы – футболисты и туристы – опасаются ехать сюда, так как верят той пропаганде, которую распространяют западные СМИ. Но сам Родригао рассказывает своим близким и друзьям, что всё совсем не так. Находясь в России, он это знает. В Сочи Родригао живёт с женой, к ним в гости прилетал и отец футболиста. В клубе бразильца охарактеризовали фразой «очень классный». Всё это только доказывает: нельзя поспешно судить о других по одной неаккуратно сформулированной фразе, ставить клеймо.

К слову, РПЛ уже не выделяется по зарплатам так, как раньше. И, например, Родригао с его уровнем мог бы спокойно заработать те же деньги где-нибудь в Азии. Тем более «Сочи» по зарплатам – далеко не «Зенит». Есть ещё и спортивные амбиции. Сейчас с ними чуть сложнее из-за отсутствия еврокубков, но это не означает, что каждый легионер должен бежать оттуда, где ему хорошо. Бразилец, как и все мы, надеется, что через сезон Россия вернётся в еврокубки.

Давайте начистоту: Родригао рассуждает, как любой обычный болельщик. Ни одному нормальному человеку не хочется, чтобы стадион превращался в место для насилия, сплошной брани и разрушений. Фанаты в России умеют очень круто, красиво поддерживать свои команды, и против таких точно никогда не выступит ни российский футболист, ни иностранец.