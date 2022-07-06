Вдохновляют на голы. Топ-5 мужей и парней футболисток

Чемпионат Европы среди женских сборных стартует 6 июля в Англии, в первом матче турнира англичанки примут сборную Австрии на «Олд Траффорд». Кто же поддержит игроков на турнире? Собрали топ-подборку мужей и парней известных футболисток, которые сыграют на Евро.

Помните материалы с фотографиями жён и девушек футболистов? Это ответка.

Ада Хегерберг, Норвегия — Томас Рогне

Ада Хегерберг — футболистка «Лиона» и сборной Норвегии, она обладательница первого «Золотого мяча» среди женщин и лучший бомбардир женской Лиги чемпионов.



В 2019 году она вышла замуж за Томаса Рогне, норвежского футболиста, центрального защитника греческого клуба «Аполлон Смирнис». Церемония была перенесена аж на три года из-за пандемии.

У пары была красивая свадьба в Италии в начале июня.

Ада Хегерберг Фото: Соцсети ahegerberg, фотограф millifoto_wedding

Свадьба Ады Хегерберг и Томаса Рогне Фото: Соцсети ahegerberg, фотограф millifoto_wedding

Лике Мартенс, Нидерланды — Беньямин ван Лер

Лике Мартенс — футболистка «ПСЖ», она перешла во французский клуб из «Барселоны», где провела пять лет, успев помочь каталонскому клубу превратиться из «амбициозного проекта» в одну из сильнейших команд мирового футбола. Она стала MVP последнего Евро, выиграв его в составе сборной Нидерландов в 2017 году, и по итогам года заработала титул лучшей футболистки мира.



Её избранник — нидерландский голкипер Беньямин ван Лер, он выступает в Эредивизии за «Спарту» из Роттердама. В отличие от своей девушки, он ни разу не вызывался в национальную команду Нидерландов.

Лике Мартенс и Беньямин ван Лер Фото: Соцсети liekemartens

Лике Мартенс и Беньямин ван Лер Фото: Соцсети bvanleer1992

Алекс Гринвуд, Англия — Джек О’Коннелл

Алекс Гринвуд — футболистка «Манчестер Сити» и сборной Англии. Она родилась в Ливерпуле и всегда восхищалась Джейми Каррагером, хотя свой первый профессиональный контракт подписала с «Эвертоном». Она ярко проявила себя на двух чемпионатах мира — в 2015-м и 2019-м. На домашнем Евро Lionesses (Львицы — прозвище женской сборной Англии) — одни из главных фавориток.

Поддерживать Алекс на турнире будет Джейк О’Коннелл, футболист «Шеффилд Юнайтед».

Алекс Гринвуд и Джейк О'Коннел Фото: Соцсети alexgreenwood3

Алекс Гринвуд и Джейк О'Коннел Фото: Соцсети alexgreenwood3

Свейндис Йонсдоттир, Исландия — Сигги Бергссон

Свейндис Джейн Йонсдоттир — футболистка «Вольфсбурга» (третьей сильнейшей команды мира по рейтингу УЕФА) и сборной Исландии. Ей 21 год, она выиграла Бундеслигу, а ещё она известна благодаря своим мощнейшим выбросам из аута.

Ее избранник — Сигги Бергссон — работает фитнес-тренером, пара вместе с 2019 года.

Свейндис Йонсдоттир и Сигги Бергссон Фото: Соцсети sveindis

Свейндис Йонсдоттир и Сигги Бергссон Фото: Соцсети siggibergsson

Джулия Гвинн, Германия — Константин Фромман

Джулия Гвинн — 23-летняя футболистка «Баварии». В прошлом сезоне женской Бундеслиги команда заняла второе место, уступив «Вольфсбургу». Гвинн выступает за сборную Германии с 2017 года, а на чемпионате мира – 2019 во Франции получила награду как лучший молодой игрок турнира.

Джулия встречается с Константином Фромманом, воспитанником «Фрайбурга» и футболистом «Меппена» из третьей лиги Германии.

Джулия Гвинн и Константин Фромман Фото: соцсети constantin_frommann

Мужчины, не переживайте! Сердце Алексии Путельяс пока ещё свободно.