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Трансферы РПЛ, лето-2022: Страхиня Эракович может перейти из «Црвены Звезды» в «Зенит» — кто это такой, статистика серба

На матч с «Зенитом» сербы приехали, чтобы продать игрока. Чем хорош защитник Эракович?
Анатолий Романов
Страхиня Эракович может перейти в «Зенит»
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Петербургский клуб готов подписать одного из главных талантов «Црвены Звезды».

«Зенит» продолжает летнюю трансферную кампанию. Следующая цель петербургского клуба – центральный защитник. Потеряв после закрытия зимнего окна Ярослава Ракицкого, чемпионы России до сих пор никого не подписали на замену украинцу. Но вскоре новичок появится. Главные кандидаты – Родригао из «Сочи» (о нём мы уже писали) и Страхиня Эракович из «Црвены Звезды».

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Как сообщил Mozzart Sport, перед товарищеским матчем «Зенита» и «Црвены Звезды», который пройдёт сегодня, 3 июля, в Сочи, руководители двух клубов должны встретиться и обсудить переезд Эраковича в Санкт-Петербург.

Руководство сине-бело-голубых предлагало за центрального защитника € 8 млн плюс бонусы и процент от перепродажи игрока, тогда как боссы белградцев хотят получить € 10-12 млн. Согласно источнику, в борьбе за Страхиню участвует также «Марсель», однако «Зенит» – фаворит, поскольку «Газпром» заключил новый спонсорский контракт с «Црвеной Звездой» на € 5 млн. Сам 21-летний игрок готов ехать в Россию, несмотря на отсутствие еврокубков. Для сербов, как мы знаем, политическая ситуация не проблема.

У Эраковича, несмотря на молодой возраст, уже 60 матчей за «Црвену Звезду», в которых он сделал одну голевую передачу и получил девять жёлтых карточек. Более того, Страхиня пару раз выводил команду на поле с капитанской повязкой. В коллекции – четыре трофея: два чемпионских титула и два Кубка страны. Есть и еврокубковый опыт: в последние два сезона центральный защитник играл с красно-белыми в Лиге Европы. Более того, месяц назад Эракович дебютировал в первой сборной Сербии, выйдя на замену в игре Лиги наций с Норвегией (0:1).

Страхиня Эракович

Страхиня Эракович

Фото: A Images via Getty Images

Сильные качества Страхини – игра один в один, цепкость, действия на стандартах, хороший пас. Как и все молодые защитники, Эракович должен прибавлять прежде всего в позиционной игре. В целом у серба есть все качества для повторения карьеры Неманьи Видича и Бранислава Ивановича. Главное, чтобы хватило характера. В прошедшем сезоне в среднем за 90 минут игры в чемпионате и Лиге Европы Страхиня выигрывал 72% единоборств, совершал 5,5 перехвата мяча, 5,2 подбора и 2,7 отбора. Довольно мощные оборонительные цифры.

Сайт «Спорт День за Днём» приводит мнение об Эраковиче сербского журналиста Александара Пековича из «Спортски Журнал»:

«Эракович – золотой слиток спортивного директора «Црвены Звезды» Звездана Терзича в этом трансферном сезоне. Переход может стать самым крупным трансфером в истории клуба. И если это произойдёт, то вполне заслуженно, потому что Чупа (прозвище Эраковича) вышел на нынешний уровень благодаря своей работе и безоговорочной поддержке тренера Деяна Станковича…

Эракович усерден и, что более важно, прогрессирует от сезона к сезону. В «Црвену Звезду» он пришёл мальчиком. Хорошие игры в юношеском футболе позволили ему пройти все младшие отборы сборной Сербии. Короной для него стала капитанская повязка в сборной U21. Потенциал Эраковича также признал главный тренер сборной Драган Стойкович, поэтому Эракович стал частью команды в Лиге наций. Если «Зенит» заплатит крупную сумму, подпишет Эраковича, то точно не ошибётся».

Страхиня Эракович

Страхиня Эракович

Фото: SNS Group via Getty Images)

Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 5 млн. В списке самых дорогих молодых футболистов страны не старше 21 года он делит второе место с коллегой по амплуа Страхиней Павловичем из «Ред Булл Зальцбург».

Дороже только полузащитник Иван Илич из «Вероны». Сербия богата талантами, и Эракович – очередной бриллиант местного футбола. Кстати, из российских клубов, помимо «Зенита», Страхиней интересовалось «Динамо», которое возглавил его соотечественник Славиша Йоканович.

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Впрочем, даже в случае договорённости «Зенита» с «Црвеной Звездой» трансфер Эраковича в петербургский клуб может быть задержан. Сербы хотят, чтобы центральный защитник помог команде отобраться на групповой этап Лиги чемпионов. Квалификация завершается 23-24 августа, так что чемпионам России, возможно, придётся ждать новичка полтора месяца. За это время пройдут матч за Суперкубок России и шесть туров РПЛ. Учитывая, что до сих пор нет определённости по срокам возвращения на поле Деяна Ловрена, «Зенит», судя по всему, начнёт сезон всего с двумя штатными центральными защитниками.

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