«Цель — выйти за два года в РПЛ». Где играют сыновья легенды «Спартака» Тихонова

У легенды «Спартака» Андрея Тихонова два сына доросли до профессионального футбола. Если достижения Андрея Валерьевича известны многим, то его наследники широкой аудитории пока мало известны. Восполним этот пробел.

Михаил Тихонов: ездил с отцом по клубам, не смог закрепиться в РПЛ

Михаил старше брата на четыре года. Вместе с Денисом они играют на одной позиции – правого полузащитника. В детстве Михаил прошёл несколько академий: «Химки», центр детско-юношеского спорта города Мытищи, «Спартак», «Краснодар». В активе Тихонова-младшего четыре игры за молодёжку «быков». Михаил и в дальнейшем практически повсюду следовал за отцом. Например, летом 2016 года он перешёл в «Енисей», а через сезон – в «Крылья Советов». Как несложно догадаться — вместе с папой.

Андрей и Михаил Тихоновы Фото: pfcks.ru

К сожалению, ни в Красноярске, ни в Самаре игрок себя не показал. В сезоне-2017/2018 Тихонов за шесть выходов в ФНЛ наиграл в сумме всего 83 минуты. В «Крыльях Советов» игрового времени у него тоже было немного — зато в августе 2018-го он дебютировал в Российской Премьер-Лиге (в добавленное ко второму тайму время заменил Дениса Ткачука). По ходу того сезона Михаил просидел 13 матчей в запасе основы и 19 раз сыграл за молодёжную команду (отметился тремя результативными передачами). В «Химках» доверия к Тихонову-младшему было больше: в сезоне-2020/2021 он провёл пять матчей в РПЛ и 24 игры — в запасе.

Михаил Тихонов экс-полузащитник «Химок» «Это всегда давит. Надо стараться от этого абстрагироваться. От сравнений и упоминания отца никуда не денешься. Поэтому, когда стал в начале этого сезона попадать в заявку «Химок», понимал, что надо цепляться за шанс. Для меня не имеет значения, с кем играть и под чьим руководством. Надо просто выкладываться на поле в каждом матче и использовать любую возможность доказать, что соответствую уровню Премьер-Лиги.



Мы с ним [отцом] можем обсудить прошедшую игру. Он иногда мне что-то подсказывает. Считаю, это нормально. Всегда полезны его советы даже не как тренера, а как отца. С меня всегда спрос был выше, чем с других ребят. Если взять любую тренировку, то если кто-то ошибся, папа его подбадривал. А если ошибался я, то он мне сразу очень сильно пихал».

В сезоне-2021/2022 Михаил перешёл в «СКА-Хабаровск». Там он чередовал игры с первых минут с выходами на замену, в общей сложности набрав 23 матча. Тихонов-младший также принял участие в двух переходных играх с «Химками», но никак особенно себя не проявил. Новый сезон Михаил начнёт в «Родине», с которой подписал однолетний контракт. Несмотря на то что братья Тихоновы играют на одной позиции, Михаил, в отличие от Дениса, способен закрывать всю бровку. Он неоднократно выходил на позиции правого защитника, был надёжен в оборонительных действиях и активно вступал в единоборства. Также Тихонов силён в прессинге и часто действует на грани фола.

Денис Тихонов: провёл первый сезон в большом футболе, будет конкурентом брата по позиции

20-летний Тихонов с февраля 2021 года выступает в «Родине». Играет под 11-м номером и в сезоне-2021/2022 был игроком ротации. На его счету три результативные передачи в 17 матчах (552 минуты). В новый сезон команду поведёт Дмитрий Парфёнов. Он провёл отличную летнюю трансферную кампанию, взяв Александра Безчаснюка, Тихонова-младшего, Астемира Гордюшенко, Максима Караева и ещё ряд игроков.

Дмитрий Парфёнов главный тренер «Родины» «Родина» — амбициозный проект, развивающий несколько профессиональных команд. Сейчас можно сказать о долгосрочной цели клуба — выйти за два года в РПЛ, а задачу на сезон поставим после подготовки. Мы планируем усилить команду, но хочется в том числе и развивать молодых игроков».

Велика вероятность, что игровое время Дениса сократится — в том числе ввиду прихода старшего брата. Но у «Родины» есть дубль и молодёжный состав, так что игровой практикой младшего из династии Тихоновых точно обеспечат. Воссоединение сразу двух сыновей легенды в одной команде — лишний повод понаблюдать в новом сезоне за дебютантом Первой лиги.