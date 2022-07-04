Российские футболисты массово едут в Армению. Сколько там платят?

В сезоне-2021/2022 10 команд армянской Премьер-лиги совокупно задействовали 181 легионера. Доля граждан РФ в этом интернационале составила 22,65% (41 человек). Российская «диаспора» оказалась самой обширной в турнире — более чем вдвое больше бразильской (19 игроков). Трое россиян добывали золото в составе «Пюника», пятеро, включая капитана команды Амбарцумяна (экс-ЦСКА), защищали цвета «серебряного» «Арарат-Армения» под командованием Дмитрия Гунько.

Почему из дружественных республик бывшего Союза российская молодёжь из низших лиг и «старички» на сходе охотнее всего выбирают Закавказье? Даже в близкой географически и ментально Беларуси их представительство гораздо скромнее. Сейчас поймёте.

Известный в России и Армении агент Ншан Депелян, досконально знающий футбольные рынки двух стран, всё подробно объяснил.

Ншан Депелян на ЧМ-2018 в России Фото: Из личного архива Ншана Депеляна

Первыми легионерами в армянском футболе были чемпионы СССР из России

— Россию с Арменией издавна связывает крепкая дружба народов. Символично, что первыми легионерами в истории независимой Армении стали чемпионы СССР в составе ещё ленинградского «Зенита» Юрий Желудков и Владимир Долгополов. В середине 1990-х они ненадолго заехали в команду «Капан-81», в первую армянскую лигу. В Армении же, в «Мике», завершал карьеру легендарный Дед — Сергей Горлукович. Но тенденцией акцент на российский рынок стал в последние 4-5 лет, с приходом в армянский футбол крупного бизнеса. В том числе из РФ.

Дасаев и Горлукович Фото: РИА Новости

Больше половины владельцев клубов армянской Премьер-лиги имеют паспорт РФ

— Главное отличие современного армянского футбола от российского заключается в практически полном отсутствии бюджетного финансирования. Лишь один клуб — ЦСКА — является проектом федерации. Остальные — частные. «Алашкерт» содержит местный бизнесмен. У «Нораванка» был американский инвестор. «Арарат» опекают армяне из Швейцарии. А остальные пять клубов подконтрольны бизнесменам армянского происхождения из России. «Урарту» владеет Челоянц (более 10 лет входил в совет директоров московского «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). «Пюник» — это Согомонян. «Арарат-Армения» — это Карапетян (в 2015 году возглавлял рейтинг самых влиятельных собственников коммерческой недвижимости России. — Прим. «Чемпионата»). «Ноа» — это Геворкяны (ресторанный и торговый бизнес в Ростове-на-Дону. — Прим. «Чемпионата»). Хозяин «Вана» Гукасов — тоже из России. Естественно, российский футбольный рынок им во всех отношениях ближе и понятнее остальных.

А так как деньги частные, то и тратят их инвесторы по своему усмотрению. Самым состоятельным в стране считается «Арарат-Армения», на втором месте — «Пюник». Точный размер бюджетов не назову, но могу предположить, что у ведущих клубов он доходит до $ 5 млн в год.

В Армении действительно много платят?

— Если пять лет назад максимальная зарплата в Премьер-лиге составляла $ 3 тысячи, то сегодня топ-клубы спокойно дают игрокам в два раза больше. Средняя зарплата по лиге — $ 4000-5000. «Пюник», «Урарту», «Арарат-Армения» могут предложить понравившемуся футболисту и больше — до «десятки». Соответственно, и требования к уровню футболистов возросли. Сейчас уже кого попало из ФНЛ-2 и даже Первой лиги России в армянскую «вышку» не возьмут. Хотя предпочтение по-прежнему отдаётся свободным агентам — трансферы за деньги в армянской лиге редкость.

По данным «Чемпионата», средняя зарплата в российской Первой лиге сегодня равняется 200-300 тысяч рублей в месяц (к спустившемуся из РПЛ «Рубину» это не относится — там другой порядок цифр). В клубах-аутсайдерах игроки получают по ₽ 100-150 тысяч. В ФНЛ-2 оклады не превышают 70-80 тысяч, а в наиболее проблемных клубах — 20-30 тысяч, причём далеко не везде выплачиваются вовремя.

На глазах у тренера сборной Армении две команды выставили 22 иностранцев. После этого в чемпионате ввели лимит на легионеров

— Армения — страна маленькая, своих футболистов немного. Без легионеров не обойтись. До недавнего времени даже лимита в чемпионате не было, а его появлению способствовал конфуз. Года 2-3 назад тренер сборной пришёл на игру посмотреть кандидатов — и не увидел на поле ни одного армянина! Оба клуба выставили по 11 иностранцев. После этого и было введено правило: одновременно на поле должны находиться не менее трёх игроков, доступных местным сборным. А коренной это армянин или натурализованный — неважно. То есть играющие за национальную команду Армении колумбиец или нигериец иностранцами в чемпионате не считаются. А армянин из России, не имеющий армянского паспорта, — считается.

Что привлекает россиян в чемпионате Армении?

— Основных факторов четыре:

1. Уровень жизни

Жизнь в Армении элементарно дешевле и в некоторых аспектах комфортнее, чем в России. То, что в Москве будет стоит $ 2 тысячи в месяц, в Ереване обойдётся вдвое дешевле при зачастую более высоком качестве продуктов. Приятный бонус — климат.

2. Компактность чемпионата

Первая лига России просто «убивает» футболистов перелётами. В чемпионате Армении они отсутствуют в принципе. Много команд представляют Ереван, а самый дальний выезд на автобусе занимает несколько часов.

3. Отношение

Армянские клубы окружают легионеров максимальной заботой: снимают игрокам комфортабельные номера в отелях, квартиры, обеспечивают семьи авиабилетами — на зимние и летние каникулы. На днях я привёз в «Пюник» серба Младеновича, вчера отправил туда ещё македонца Радески — они просто в восторге от приёма: как встретили, разместили. В России у некоторых тренеров через слово мат, а в Армении ругань не принята, особенно в присутствии женщин, детей. Поэтому и отношения в коллективе более уважительные, корректные. Нет проблем и в повседневной жизни: большинство жителей республики говорит по-русски. Иностранцев из бывшего Союза это подкупает.

4. Еврокубки

Возможность засветиться в европейских турнирах и переехать в более сильную лигу — ещё один важный мотивационный фактор. В топ-5 чемпионатов из Армении проблематично попасть, но в условную Венгрию — возможно. В прошлом году ивуарийский нападающий «Арарата» Коне положил пару мячей в Лиге конференций — и сразу же подписал контракт с «Уйпештом» (20-кратный чемпион Венгрии. — Прим. «Чемпионата»).

Российский тренер Талалаев вошёл в историю армянского футбола

— Российские тренеры тоже пользуются спросом. Например, Гунько уже третий клуб принимает в стране — «Урарту». А Талалаев вообще вписал своё имя в историю — первым преодолел два раунда еврокубков с армянским клубом и на равных соперничал в третьем с «Маккаби» (одного гола не хватило). С разным успехом в Армении трудились Юран, Тарханов, Григорян. Но при этом лишь одному иностранному специалисту удалось выиграть золото в Армении. Это сделал в 2014 году словак Хорняк в «Бананцем».

А как насчёт уровня чемпионата?

— По мере улучшения финансирования растёт и общий уровень армянского чемпионата. Понятно, что РПЛ стоит на несколько ступенек выше, но первой российской лиге по качеству футбола Премьер-лига Армении точно не уступает. Мало того, топ-клубы Армении уже в состоянии биться на равных с командами второй восьмёрки РПЛ. Спарринги на сборах эти наблюдения подтвердили.