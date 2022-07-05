«Значит, кое-кто прогнулся». Надо ли «Спартаку» возмущаться назначением судьи на «Зенит»?

Меньше недели осталось до официального старта сезона-2022/2023 в России. Его откроют «Зенит» и «Спартак», которые разыграют Суперкубок в Санкт-Петербурге. Шумиха вокруг места проведения встречи потихоньку спадают – красно-белые, напомним, были крайне недовольны необходимостью ехать в Санкт-Петербург на «Газпром Арену».

Теперь РФС назначил воронежца Владимира Москалёва главным арбитром предстоящего матча. Поводы для волнения появились уже у «Зенита»!

Москалёв считается одним из самых перспективных арбитров в России, поэтому довольно часто получает статусные назначения на топовые матчи. Встречи с участием «Зенита» он обслуживал 22 раза. Примечательно, что при нём клуб из Санкт-Петербурга имеет всего лишь 50% выигранных матчей (11 побед, семь ничейных исходов и четыре поражения).

На игры «Спартака» арбитра назначали не так часто – всего лишь 14 раз. Но продуктивность при его судействе у красно-белых намного выше. При Москалёве московская команда одержала восемь побед, пять раз сыграла вничью и проиграла лишь однажды. Единственная осечка случилась в 26-м туре РПЛ сезона-2019/2020. «Спартак» тогда сенсационно уступил «Тамбову» со счётом 2:3.

Шокирующая информация – работу Владимира Москалёва хвалила даже Зарема Салихова. В 28-м туре прошлого розыгрыша РПЛ арбитр обслуживал встречу «Спартака» с «Уралом» (3:1).

Зарема Салихова жена владельца «Спартака» Леонида Федуна «Хотелось бы отметить спокойную и уверенную работу судьи Москалёва. Не рушил темп игры, давал бороться. Когда арбитры судят качественно – об этом тоже надо говорить».

Особый резонанс вызвало судейство Москалёва в матче 1-го тура РПЛ сезона-2019/2020. «Спартак» переиграл «Сочи» со счётом 1:0. А после финального свистка на арбитра обрушилась волна критики. Не остался в стороне и Александр Егоров, который на тот момент занимал пост руководителя судейства и инспектирования РФС. Он жёстко проехался по работе арбитра и заявил, что в ворота «Спартака» нужно было ставить пенальти, а единственный гол вообще нельзя было засчитывать: «Понимаю, что матч получился резонансным. Общая оценка: очень неудачная игра Москалева. По всем моментам. Вопросов по карточкам даже больше, чем по пенальти. Естественно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Да, можно говорить, что была борьба, но один игрок выпрыгнул пораньше. Мнение департамента: гол нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил», — заявил Егоров.

У Москалёва реноме удобного для «Спартака» судьи. Но арбитр Игорь Федотов призывает не смотреть на эту статистику:

– Решение назначить Москалёва значит только одно – кое-кто прогнулся. Должен был работать Безбородов – лучший арбитр прошлого сезона. Да, он из Питера, но Лапочкин тоже работал на матче за Суперкубок с участием «Зенита». Для меня это решение непонятно: Москалёв – второй судья РПЛ, это объективно, так почему судит он, а не первый? И почему на VAR посадили Карасёва — ублажают его из-за непоездки на ЧМ-2022? Он позиционирует себя как самый честный судья. По профессиональным качествам – он реально второй в РПЛ. На статистику матчей «Спартака» обращать внимания не стоит, у Безбородов она тоже очень хорошая. Не удивлюсь, если «Спартак» хотел видеть его, но кто-то тут передавил. Может, другой клуб, либо РФС испугался ставить арбитра из Питера.

Владислав Безбородов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Получается, выбором в пользу Москалёва должен возмущаться «Спартак»? Или любой судья, независимо от прописки, рискует попасть под критику от москвичей? Своим мнением вы можете делиться в комментариях!