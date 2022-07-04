Бедный Федотов! На фоне ЦСКА даже «Нижний» выглядит готовой командой

Давайте пожалеем Владимира Федотова. Он уходил из «Сочи» в амбициозный ЦСКА, а попал в клуб с уезжающими легионерами и трансферными трудностями. После безнадёжного проигрыша «Зениту» в Москву приехала команда, у которой тоже сменился тренер в это межсезонье. В «Пари Нижнем Новгороде» вместо Александра Кержакова теперь работает Михаил Галактионов. Соперник поскромнее, чем чемпион, но итог для ЦСКА тот же.

На первых минутах на поле сложилась ожидаемая игровая картина. ЦСКА забрал мяч и атаковал позиционно, а «Нижний» контратаковал, не изменяя старому стилю, который позволил спастись от вылета в прошлом сезоне.

У ЦСКА выделялся Милан Гаич. Серб выжигал правый фланг обороны и делал всё, чтобы никто на трибуне не грустил из-за отсутствия Марио Фернандеса. Сначала Гаич создал голевой момент, вырезав шикарный пас на Хесуса Медину (вратарь Никита Гойло спас), а спустя несколько минут пробросил мяч сопернику между ног.

Ещё один заметный момент в игре ЦСКА — позиция Антона Заболотного. Нападающий не играл «столба» и большую часть времени проводил в полуфлангах, часто предлагая себя под передачу на ход. Логичное решение, учитывая структуру «Нижнего» в обороне.



На 19-й минуте игра перевернулась. И изменил её гол в ворота ЦСКА. А если точнее — автогол. Константин Кучаев не сориентировался после подачи с углового и замкнул в ближний угол.

У ЦСКА к середине тайма полностью пропала острота в атаке, которой и так недоставало. Более того, «Нижний» был близок ко второму голу — Илья Берковский после стремительной контратаки и прострела Милсона попал в штангу.

Федотову происходящее не нравилось, поэтому делать замены он начал ещё в первом тайме. За пять минут до перерыва вместо неудачливого Кучаева на поле появился Хорхе Карраскаль. Сравнять счёт это не помогло, и на второй тайм Фёдор Чалов вышел вместо Заболотного. Фанаты ЦСКА очень тепло встретили нападающего, вернувшегося после аренды в «Базеле».



Сильные стороны Чалова хорошо известны — например, умение открываться под передачи. И то ли партнёры упускали возможности для паса, то ли сам Фёдор не справлялся с задачей, но факт остаётся фактом: явных моментов у форварда не было. Самый опасный эпизод у ЦСКА в первой половине второго тайма — максимально неочевидный. Медина зарядил в девятку метров с 25, но спас вратарь — уже не Гойло, а Артур Нигматуллин.

За полчаса до конца матча ЦСКА ещё и остался в меньшинстве. Мухин, у которого уже была жёлтая карточка, прыгнул за мячом, но не заметил Иброхимхалила Юлдошева. Получилось что-то вроде ремейка столкновения Найджела де Йонга и Хаби Алонсо в финале ЧМ-2010. Юлдошев избежал травмы, но Мухина всё равно удалили. А Акинфеева тем временем сменил 19-летний Данила Боков.

В меньшинстве ЦСКА, разумеется, к голу не приблизился. Наоборот, за 15 минут до конца юному Бокову пришлось спасать армейцев от второго гола, когда Илья Агапов хитро закидывал мяч в дальнюю девятку с нескольких метров.



А вот на 80-й минуте от пропущенного мяча ЦСКА уже не спасся. Дмитрию Югалдину дали пробить с подбора, и невезение хозяев снова дало о себе знать. Мяч сначала попал в Матвея Лукина, потом — в Игоря Дивеева, а затем — в пустые ворота. 0:2.

В концовке матча, когда уже было понятно, что ЦСКА не избежит поражения, «Нижний» чуть не забил третий. Вячеслав Кротов выскочил один на один с центра поля, но попал в штангу. А через секунду прозвучал свисток об офсайде. На этом моменты в игре закончились.



После такого матча Федотова действительно жаль. Несмотря на статус его команды, даже «Нижний», который не без труда спасся от вылета пару месяцев назад, смотрелся готовым к новому сезону. ЦСКА же просто не знает, как забивать. Без трансферов рассчитывать на место в топе РПЛ будет невозможно.