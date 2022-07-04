Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 0:2, обзор матча, видео автогола Кучаева и гола Югалдина, тренер Федотов, 4 июля 2022

Бедный Федотов! На фоне ЦСКА даже «Нижний» выглядит готовой командой
Михаил Рождественский
ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 0:2
Комментарии
Второе поражение подряд, и вновь безнадёжное.

Давайте пожалеем Владимира Федотова. Он уходил из «Сочи» в амбициозный ЦСКА, а попал в клуб с уезжающими легионерами и трансферными трудностями. После безнадёжного проигрыша «Зениту» в Москву приехала команда, у которой тоже сменился тренер в это межсезонье. В «Пари Нижнем Новгороде» вместо Александра Кержакова теперь работает Михаил Галактионов. Соперник поскромнее, чем чемпион, но итог для ЦСКА тот же.

Кубок PARI Премьер
04 июля 2022, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Кучаев – 19' (автогол)   0:2 Югалдин – 81'
Удаления: Мухин – 61' / нет

На первых минутах на поле сложилась ожидаемая игровая картина. ЦСКА забрал мяч и атаковал позиционно, а «Нижний» контратаковал, не изменяя старому стилю, который позволил спастись от вылета в прошлом сезоне.

У ЦСКА выделялся Милан Гаич. Серб выжигал правый фланг обороны и делал всё, чтобы никто на трибуне не грустил из-за отсутствия Марио Фернандеса. Сначала Гаич создал голевой момент, вырезав шикарный пас на Хесуса Медину (вратарь Никита Гойло спас), а спустя несколько минут пробросил мяч сопернику между ног.

Ещё один заметный момент в игре ЦСКА — позиция Антона Заболотного. Нападающий не играл «столба» и большую часть времени проводил в полуфлангах, часто предлагая себя под передачу на ход. Логичное решение, учитывая структуру «Нижнего» в обороне.

На 19-й минуте игра перевернулась. И изменил её гол в ворота ЦСКА. А если точнее — автогол. Константин Кучаев не сориентировался после подачи с углового и замкнул в ближний угол.

У ЦСКА к середине тайма полностью пропала острота в атаке, которой и так недоставало. Более того, «Нижний» был близок ко второму голу — Илья Берковский после стремительной контратаки и прострела Милсона попал в штангу.

Федотову происходящее не нравилось, поэтому делать замены он начал ещё в первом тайме. За пять минут до перерыва вместо неудачливого Кучаева на поле появился Хорхе Карраскаль. Сравнять счёт это не помогло, и на второй тайм Фёдор Чалов вышел вместо Заболотного. Фанаты ЦСКА очень тепло встретили нападающего, вернувшегося после аренды в «Базеле».

Сильные стороны Чалова хорошо известны — например, умение открываться под передачи. И то ли партнёры упускали возможности для паса, то ли сам Фёдор не справлялся с задачей, но факт остаётся фактом: явных моментов у форварда не было. Самый опасный эпизод у ЦСКА в первой половине второго тайма — максимально неочевидный. Медина зарядил в девятку метров с 25, но спас вратарь — уже не Гойло, а Артур Нигматуллин.

Состав ЦСКА подешевел более чем вдвое. Сезон ещё не начался, а у Федотова уже проблемы Состав ЦСКА подешевел более чем вдвое. Сезон ещё не начался, а у Федотова уже проблемы

За полчаса до конца матча ЦСКА ещё и остался в меньшинстве. Мухин, у которого уже была жёлтая карточка, прыгнул за мячом, но не заметил Иброхимхалила Юлдошева. Получилось что-то вроде ремейка столкновения Найджела де Йонга и Хаби Алонсо в финале ЧМ-2010. Юлдошев избежал травмы, но Мухина всё равно удалили. А Акинфеева тем временем сменил 19-летний Данила Боков.

В меньшинстве ЦСКА, разумеется, к голу не приблизился. Наоборот, за 15 минут до конца юному Бокову пришлось спасать армейцев от второго гола, когда Илья Агапов хитро закидывал мяч в дальнюю девятку с нескольких метров.

А вот на 80-й минуте от пропущенного мяча ЦСКА уже не спасся. Дмитрию Югалдину дали пробить с подбора, и невезение хозяев снова дало о себе знать. Мяч сначала попал в Матвея Лукина, потом — в Игоря Дивеева, а затем — в пустые ворота. 0:2.

В концовке матча, когда уже было понятно, что ЦСКА не избежит поражения, «Нижний» чуть не забил третий. Вячеслав Кротов выскочил один на один с центра поля, но попал в штангу. А через секунду прозвучал свисток об офсайде. На этом моменты в игре закончились.

После такого матча Федотова действительно жаль. Несмотря на статус его команды, даже «Нижний», который не без труда спасся от вылета пару месяцев назад, смотрелся готовым к новому сезону. ЦСКА же просто не знает, как забивать. Без трансферов рассчитывать на место в топе РПЛ будет невозможно.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022