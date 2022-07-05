«В топ-клуб России, а потом — в Европу». Новый шанс для детей прорваться в большой футбол

В Москве растут будущие звёзды российского футбола! В конце июня «Чемпионат» и «Чертаново» провели ежегодное мероприятие «Дни талантов» для детей, желающих пробиться в большой спорт. Рассказываем, как всё прошло и о чём мечтают ребята.

Для начала немного о «Днях талантов». Уже несколько лет подряд в академию «Чертаново» приезжают по несколько сотен детей из регионов. В этот раз приехали 296 ребят, родившихся с 2008 по 2015 год. Попасть на просмотр можно было и благодаря конкурсу: автору лучшего видео со своими скиллами полагались поездка в Москву из любой точки России и проживание в отеле недалеко от стадиона в Чертанове. Такая возможность досталась Мише Никулину из Свердловской области. Парень впечатлил всех нарезкой своих ударов. Как будто мини-Роберто Карлос!

В течение трёх дней, с 28 по 30 июня, ребята проходили различные тесты и пробовали себя в игре. Бег на скорость, челночный бег, прыжки в длину, двусторонки, челленджи с блогерами — в манеже и на поле под открытым небом. Есть и приятный бонус — развлекательная программа и призы.

Матч с фестиваля Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

19 счастливчиков, прошедших отбор лучше всех, в августе получат приглашение на сборы в академию. Ребят ждёт школа «Чертаново» и бесплатное проживание в интернате. Выбирали самых способных детей тренеры и селекционеры. Один из самых ярких участников «Дней талантов» — Слава Егоров из Хабаровска. Тренер Александр Кузищин отметил способности парня в первый же день, а 29 июня юный футболист уже тренировался с основной командой своего возраста.

Заключительный этап отбора прошёл 30 июня. Несмотря на жару, ребята рубились в футбол, самоотверженно прыгали за мячом и радовались голам. Всё это — на глазах внимательных к деталям тренеров и переживающих родителей на трибунах.

Среди тех, кто болел за своих детей, был Вячеслав Носков из Петрозаводска. Он привёз на просмотр двоих сыновей 2011 и 2015 годов рождения. Оба занимаются футболом по три года и приехали на мероприятие впервые.

«Мне очень нравятся тренеры и то, что они общаются с детьми, — рассказывает Вячеслав. — Сыновья довольны. Побегали, потом гулять. Старший немного зажался, а младший понравился в игре. Для меня главное, чтобы ребёнок был счастлив. Надежда на большую карьеру всегда есть, но мне важно, чтобы ребята росли и развивались, чтобы им это нравилось».

Старший тренер вратарей академии «Чертаново» Николай Утин — один из тех, кто наставлял ребят во время отбора. По его словам, специалисты из академии в первую очередь обращают внимание на мышление детей, а также на их технические, тактические и физические данные.

«Не могу сказать, дойдёт ли какой-нибудь ребёнок до большого футбола, потому что всегда существует риск, даже если ребёнок очень талантливый, — признаёт Утин. — Но есть случаи, когда ребёнок доходит. Один из ярких примеров — Юрий Горшков 1999 года рождения. Он приехал из Кондопоги и постепенно работал у нас в академии, прошёл все ступени — юношеский футбол, молодёжный, взрослый. Сейчас Горшков является основным игроком самарских «Крыльев Советов» и, надеюсь, будущим кандидатом в сборную России».

После окончания отбора и награждения мы предложили детям пообщаться. Оказалось, что усталость и жара для них вообще не помеха. Сразу несколько ребят с радостью встали перед камерой и рассказали о себе. Трое — Тимофей, Кирилл и Костя — приехали из Санкт-Петербурга. Компанию им составил Рома из Салехарда. Все ребята остались довольны и полями, и тренерами, а Тимофей заодно отметил, что Москва — красивый город. А ещё дети рассказали о своих целях и мечтах.

«Моя цель — стать профессиональным футболистом и получить контракт, — говорит Тимофей. — Сначала хочу попасть в интернат какой-нибудь, а потом уже играть за «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» — топ-клубы России. Затем — попасть в Европу».

Кирилл и Костя сразу сказали, что хотят попасть в академию «Чертаново» и стать профессиональными футболистами. Костя даже привёл весомый аргумент: «Здесь очень хорошо развивают молодёжь — тот же Пиняев попал в «Крылья Советов». И Зиньковский — в «Спартак».

Рома рассказал, что многому научился за эти дни. За парня можно не переживать — амбиции в полном порядке, но альтернативу футболу он тоже уже придумал: «Если в спорте не получится, то хочу какое-нибудь хорошее образование. Хочу биологом быть. А если получится — хочу в РПЛ, а потом в АПЛ».