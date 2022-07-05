«Зенит» теряет ключевого игрока. Это поломает игру команды

После подписания голкипера Ивана, полузащитника Густаво Мантуана и центрального защитника Родригао количество бразильцев в «Зените» увеличится до семи. Команда у чемпионов России станет ещё более латиноамериканский, несмотря на внезапный отъезд Юри Алберто. Однако высока вероятность, что к середине июля, когда в Санкт-Петербург должны прилететь Иван с Мантуаном, эта «великолепная семёрка» не сохранится – сине-бело-голубые потеряют ключевого игрока.

Сегодня, 5 июля, сразу несколько зарубежных СМИ сообщили о возможном уходе из «Зенита» Вендела. По информации Bola Vip, полузащитник и его семья надеются вернуться на родину, поэтому 24-летний игрок согласен на переход во «Фламенго». При этом он не хотел бы конфликта с петербургским клубом, поскольку благодарен ему за помощь в развитии карьеры. Согласно инсайду, бразилец рассчитывает, что стороны в ходе переговоров придут к варианту, который устроит всех. «Фламенго», в свою очередь, убеждает Вендела перейти на правах аренды с обязательством выкупа в случае проведения определённого процента матчей за клуб из Рио-де-Жанейро. Утверждается, что «Зенит» примет предложение, если сумма выкупа составит порядка € 18 млн.

А вот сайт Сoluna Do Fla сообщил, что агент Вендела предложил услуги своего клиента «Наполи» и «Эвертону», которые интересовались бразильцем ещё до его перехода в «Зенит». Якобы полузащитник готов приостановить контракт с чемпионами России. Представитель Вендела убеждён: для карьеры игрока будет лучше, если он останется в Европе. Вдобавок агенту не понравилось отношение руководителей «Фламенго» на переговорах. По данным источника, клубы из Рио-де-Жанейро и Санкт-Петербурга уже около недели обсуждают возможный трансфер, но в «Зените» не горят желанием отпускать бразильца.

Как стало известно «Чемпионату», в случае трансфера Вендела «Зенит» может подписать Кристиана Нобоа из «Сочи». Напомним, РФС по итогам прошлого сезона признал 37-летнего эквадорца лучшим игроком РПЛ. Полузащитник уже выступал за петербургский клуб с июля 2017-го по август 2019-го – забил один мяч и сделал шесть голевых передач в 22 матчах, но ушёл из «Зенита» после тяжёлой травмы и потери места в основе. «Сочи» выкупил Нобоа за € 500 тыс.

Кристиан Нобоа Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Неудивительно, что чемпионы России не хотят отпускать Вендела. Для Сергея Семака это будет более ощутимая потеря, чем отъезд Юри Алберто, который пока скорее неогранённый талант, нежели готовая звезда. А вот роль бразильского центрхава в игре сегодняшнего «Зенита» – ключевая. Вы согласны? Да, есть ещё Клаудиньо, которого в некоторых опросах поставили выше Нобоа и назвали сильнейшим футболистом прошлого сезона РПЛ. Очень яркий игрок, настоящий бразильский «кудесник» мяча, чьи финты и красивые голы восхищали болельщиков. Тем не менее именно с точки зрения построения игры команды Вендел, кажется, даже более важен.

В чемпионате России нет другого такого игрока, который настолько здорово мог бы сохранять и продвигать мяч в центре поля за счёт передач или рывков с мячом. Вендел играет почти без брака: точность его пасов в завершившемся сезоне РПЛ составила 92% – он абсолютно лучший среди полузащитников. Причём бразилец не страхуется, играя назад да поперёк. Напротив, стремится обострять при первой возможности, искать интересные ходы впереди. Когда Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020-го, у него были проблемы при игре в переходах из атаки в оборону, но благодаря работе со штабом Семака бразилец заметно прибавил и в этом компоненте.

Потеря Ярослава Ракицкого прошла для чемпионов России относительно безболезненно во многом благодаря Венделу и его связке с Клаудиньо, созданной Семаком в центре поля. «Зенит» не страдал без волшебной левой ноги украинского защитника, так как бразильцы здорово двигали мяч, комбинировали, доставляли его в линию атаки. Качество футбола петербуржцев заметно выросло, и во встречах плей-офф Лиги Европы с «Бетисом», несмотря на поражение, «Зенит» по игре переигрывал испанцев большую часть двухматчевого противостояния – Вендел с Клаудиньо дирижировали сине-бело-голубыми.

По статистике InStat, Клаудиньо и Вендел совершали наибольшее количество технико-тактических действий среди полузащитников «Зенита» в прошлом сезоне РПЛ – 101 (76% успешных) и 100 (86% успешных) соответственно в среднем за 90 минут. Формально из футболистов основы чаще вовлечён в игру был только Дуглас Сантос (102 ТТД). Потеря бразильского центрхава так или иначе поломает зенитовскую игру.

Что удивило в инсайдах о трансфере Вендела, так это информация о готовности «Зенита» продать полузащитника за € 18 млн после аренды. Петербургский клуб покупал его за € 20,3 млн без учёта бонусов, а Transfermarkt оценивает сейчас бразильца в € 19 млн. Обычно в таких обстоятельствах игроков продают за € 30+ млн. Работать себе в минус странно, какая бы ни была ситуация из-за политики. Контракт Вендела с петербургским клубом действует ещё долго (до лета 2025-го), и стоимость молодого бразильца будет ещё расти. Либо за счёт его выступлений в аренде, либо при условии быстрого возвращения «Зенита» в Лигу чемпионов. Вендел никак не может стоить меньше Юри Алберто.

Подписание Нобоа – хорошее решение проблемы на сезон. Но потом от клуба потребуется найти игрока с качествами Вендела. Идеальным сценарием будет сохранение бразильца всеми возможными способами.